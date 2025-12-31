Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025 και λίγους μήνες πριν το κρίσιμο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο, ο Χάρης Δούκας άναψε νέες «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Action24), ο δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών, προκειμένου να σχηματιστούν, όπως είπε, τα ψηφοδέλτια της παράταξης με τη συμμετοχή της βάσης.

«Θα μπορούσαμε για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται. Πρέπει να υπάρξει μία επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν. Και πρόταση: να γίνουν προκριματικές εκλογές. Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτιά μας. Βεβαίωση θα είναι μέσα οι βουλευτές, είναι αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μία εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Πρόθεση της πλευράς του δημάρχου Αθηναίων είναι να κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση προς ψήφιση στο επικείμενο συνέδριο. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται πάντως να την καλοβλέπουν. Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, ο καθένας μπορεί να θέσει ότι θέλει στο συνέδριο και το σώμα να αποφασίσει. Συγχρόνως όμως, στελέχη του κόμματος τόνιζαν ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει γίνει σε άλλο μεγάλο κόμμα.

Μάλιστα, στηλίτευσαν επί της ουσίας την πρόταση, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιήθηκε επί Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και είχε ως αποτέλεσμα φαινόμενα τύπου Νίκου Παππά.

Πάντως, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι δεν αρκεί να διαπιστώνει κάποιος την ανάγκη αντιπαράθεσης με τη δεξιά. «Οφείλει να συμμετέχει σε αυτή και όχι να τροφοδοτεί την εσωστρέφεια» σχολίαζαν με καυστικό ύφος.

Η επίκληση του Καταστατικού

Το μεσημέρι της Τρίτης, με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δούκας επανήλθε στην πρότασή του, επιμένοντας στην ανάγκη συμμετοχής των μελών και των φίλων του κόμματος στην ανάδειξη των προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια.

«Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου: Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, ενώ υπενθύμισε ότι το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίστηκε το 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη.

Είχε προηγηθεί σχόλιο του Βαγγέλη Τσόγκα. Μιλώντας στο MEGA, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, υποστήριξε ότι «δεν συμβαίνει πουθενά αλλού αυτό», για να συμπληρώσει ότι «οπουδήποτε γίνονται προκριματικές εκλογές, γίνονται στην ουσία για μονοπρόσωπες υποψηφιότητες. Δηλαδή, κάνουν προκριματικές εκλογές για έναν υποψήφιο πρόεδρο, για τον υποψήφιο δήμαρχο. Δεν κάνουμε προκριματικές εκλογές και για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους (…)».