Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λίγο πριν την εκπνοή του 2025 και λίγους μήνες πριν το κρίσιμο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο, ο Χάρης Δούκας άναψε νέες «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Action24), ο δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών, προκειμένου να σχηματιστούν, όπως είπε, τα ψηφοδέλτια της παράταξης με τη συμμετοχή της βάσης.

«Θα μπορούσαμε για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται. Πρέπει να υπάρξει μία επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν. Και πρόταση: να γίνουν προκριματικές εκλογές. Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτιά μας. Βεβαίωση θα είναι μέσα οι βουλευτές, είναι αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μία εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Πρόθεση της πλευράς του δημάρχου Αθηναίων είναι να κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση προς ψήφιση στο επικείμενο συνέδριο. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται πάντως να την καλοβλέπουν. Όπως σημείωναν κομματικές πηγές, ο καθένας μπορεί να θέσει ότι θέλει στο συνέδριο και το σώμα να αποφασίσει. Συγχρόνως όμως, στελέχη του κόμματος τόνιζαν ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει γίνει σε άλλο μεγάλο κόμμα.

Μάλιστα, στηλίτευσαν επί της ουσίας την πρόταση, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιήθηκε επί Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και είχε ως αποτέλεσμα φαινόμενα τύπου Νίκου Παππά.

Πάντως, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι δεν αρκεί να διαπιστώνει κάποιος την ανάγκη αντιπαράθεσης με τη δεξιά. «Οφείλει να συμμετέχει σε αυτή και όχι να τροφοδοτεί την εσωστρέφεια» σχολίαζαν με καυστικό ύφος.

Η επίκληση του Καταστατικού

Το μεσημέρι της Τρίτης, με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δούκας επανήλθε στην πρότασή του, επιμένοντας στην ανάγκη συμμετοχής των μελών και των φίλων του κόμματος στην ανάδειξη των προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια.

«Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου: Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, ενώ υπενθύμισε ότι το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίστηκε το 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη.

Είχε προηγηθεί σχόλιο του Βαγγέλη Τσόγκα. Μιλώντας στο MEGA, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, υποστήριξε ότι «δεν συμβαίνει πουθενά αλλού αυτό», για να συμπληρώσει ότι «οπουδήποτε γίνονται προκριματικές εκλογές, γίνονται στην ουσία για μονοπρόσωπες υποψηφιότητες. Δηλαδή, κάνουν προκριματικές εκλογές για έναν υποψήφιο πρόεδρο, για τον υποψήφιο δήμαρχο. Δεν κάνουμε προκριματικές εκλογές και για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους (…)».

Business
Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Χρυσοχοΐδης: Αντικοινωνική συμπεριφορά και ακραίες ενέργειες από τους αγρότες, υπάρχουν νόμοι

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε «ένα δεύτερο στάδιο»

Σύνταξη
Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο εκπρόσωπος του Τετέ φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του και στην Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Agro-in 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Η εφαρμογή που προειδοποιεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο
Πρακτικός οδηγός 31.12.25

Η εφαρμογή που προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κάμερες στους δρόμους - Τι λέει ο νόμος για τη χρήση της

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο στη χρήση της εφαρμογής Waze που δείχνει τις κάμερες στο οδικό δίκτυο - Πώς λειτουργεί

Σύνταξη
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
