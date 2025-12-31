Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ όπου η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι περιέγραφε στην εκπομπή Φως στο Τούνελ ο γιος της που ήδη προφυλακίστηκε για τη δολοφονία της.

Ο ίδιος επικοινωνούσε συστηματικά με την εκπομπή και έστελνε μηνύματα σε μια προσπάθεια να δώσει «επιστημονικές», όπως τις χαρακτήριζε, εξηγήσεις για τη φονική πυρκαγιά.

Στα τελευταία μηνύματά του πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.

«Όπως μάθαμε πρόσφατα, οι πυροσβέστες είχαν από την αρχή υποψίες για πιθανό εμπρησμό. Χωρίς να γνωρίζω όλα τα στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις, προσθέτοντας και κάποια σημαντικά επιπλέον στοιχεία που ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί.

»Αν η ύποπτη οσμή και η εύφλεκτη ουσία που βρέθηκε στο ρούχο ήταν αλκοόλ, εξηγείται απόλυτα από την επικάθιση του νέφους ατμών αλκοόλ που σίγουρα δημιουργήθηκε από τα σπασμένα μπουκάλια ποτών που ακόμα βρίσκονται στο κλειδωμένο μπαρ και στη ντουλάπα τοίχου του γραφείου.

»Σίγουρα κάποια ή όλα τα μπουκάλια έσπασαν από την υψηλή θερμοκρασία και από τα εργαλεία των πυροσβεστών που έριξαν κάτω τα καμένα βιβλία της βιβλιοθήκης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέφος ατμών αλκοόλ που σίγουρα μύριζε έντονα και ύστερα επικάθησε στο ύφασμα του ρούχου της μητέρας μου.

»Πώς είναι δυνατόν να έχει βραχεί με εύφλεκτο υγρό το ρούχο και να μην αποτεφρωθεί πρώτο αυτό; Μήπως ήταν από πυρίμαχο ύφασμα; Αν οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο στομάχι της μητέρας μου ήταν χάπια όπως το αντικαταθλιπτικό Ciprex και παυσίπονα όπως το Lonarid, δυστυχώς σημαίνει ότι η μητέρα μου προφανώς έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

»Πάντα υπήρχαν διάφορα παυσίπονα στο σπίτι μας. Τα φάρμακα τα αγόραζε με την οικιακή βοηθό από το γειτονικό φαρμακείο επί της Σκουφά και Δημοκρίτου, σίγουρα με ηλεκτρονική συνταγογράφηση αφού ήταν ασφαλισμένη, αλλά γενικά δεν με ενημέρωναν για τέτοια ζητήματα.

»Μετά βρισκόμενη σε λήθαργο, ή έχοντας ήδη εκπνεύσει, προφανώς της έπεσε το τσιγάρο που κρατούσε πάνω στην καινούργια συνθετική ρόμπα που πρόσφατα της είχε αγοράσει η κοπέλα και μετά ακολούθησε το φαινόμενο του “Ανθρώπινου Φυτιλιού”».

Ο κατηγορούμενος μέσα από τα μηνύματά του στο «Τούνελ» αναφέρεται και στη σχέση του με τη μητέρα του, μιλώντας για αγάπη με εντάσεις, ενώ δηλώνει ότι δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι μετά την τραγωδία.

«Με τη μητέρα μου είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη, πέραν της συνηθισμένης τυπικής σχέσης ηλικιωμένης μητέρας – γιου. Φώναζα όταν έμπαινα και έβρισκα το σπίτι γεμάτο καπνό τσιγάρου, με ένα βουνό από γόπες, πακέτα τσιγάρων, χαρτιά, περιτυλίγματα φαγητού πάνω στο τραπέζι, έτοιμα να πάρουν φωτιά! Έβαζα τις φωνές και αμέσως μετά αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν, έτσι είμαστε εμείς στην οικογένεια μας! Η μητέρα μου ήταν ένας ανεξάρτητος, δυναμικός άνθρωπος με πλήρη πνευματική διαύγεια, που έκανε πάντα ό,τι ήθελε.

»Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα λόγω κινητικών προβλημάτων δεν έβγαινε πλέον μόνη από το σπίτι αλλά μόνο με συνοδεία από την κοπέλα ή από εμένα, δεν σημαίνει ότι κάποιος την καταπίεζε όπως κάποιοι άφησαν να εννοηθεί στην τελευταία σας εκπομπή. Είμαι στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις. Το σπίτι παραμένει κλειδωμένο, δεν το έχω επισκεφτεί τους τελευταίους μήνες, ούτε πρόκειται να το κάνω μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί».