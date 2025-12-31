Δικαίωση ζητούν συγγενείς και γείτονες για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδόπουλου μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι από τον ίδιο της τον γιο.

Γείτονες της Ελένης Παπαδοπούλου «σπάνε» τη σιωπή τους στο «Τούνελ» και περιγράφουν τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες.

Μιλάνε για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά.

«Ήταν μία μάνα που τα έδινε όλα. Έκρυβε πράγματα, προσπαθούσε να τον καλύψει, ντρεπόταν κόλας προφανώς».

Άλλη μαρτυρία αναφέρει πως το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της της Ελένης Παπαδοπούλου αλλά εκείνος προσπαθούσε να το πουλήσει.

«Ήξερα ότι το σπίτι ήταν για πούλημα καιρό τώρα. Το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της πριν πεθάνει η μητέρα του. Είχε βάλει να πουληθεί ένα διαμέρισμα που δεν του άνηκε. Ήταν με διαθήκη στο όνομα της μητέρα του. Η γυναίκα δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι».

Οι γείτονες της Ελένης Παπαδοπούλου αναφέρουν πως ο γιος έβριζε πολύ συχνά χυδαία τη μητέρα του.