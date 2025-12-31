Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Δικαίωση ζητούν συγγενείς και γείτονες για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδόπουλου μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι από τον ίδιο της τον γιο.
Γείτονες της Ελένης Παπαδοπούλου «σπάνε» τη σιωπή τους στο «Τούνελ» και περιγράφουν τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες.
«Ήταν μία μάνα που τα έδινε όλα. Έκρυβε πράγματα, προσπαθούσε να τον καλύψει, ντρεπόταν κόλας προφανώς».
Άλλη μαρτυρία αναφέρει πως το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της της Ελένης Παπαδοπούλου αλλά εκείνος προσπαθούσε να το πουλήσει.
«Ήξερα ότι το σπίτι ήταν για πούλημα καιρό τώρα. Το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της πριν πεθάνει η μητέρα του. Είχε βάλει να πουληθεί ένα διαμέρισμα που δεν του άνηκε. Ήταν με διαθήκη στο όνομα της μητέρα του. Η γυναίκα δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι».
Οι γείτονες της Ελένης Παπαδοπούλου αναφέρουν πως ο γιος έβριζε πολύ συχνά χυδαία τη μητέρα του.
«Την έβριζε χυδαία, π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια, από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί», λέει, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.
«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει… Για τα rave πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του».
Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις συντετριμμένοι. Αδυνατούν να πιστέψουν πως η «θεία Ελένη» που ήταν πάντα παρούσα και κοντά σε όλους, βρήκε τόσο φρικτό τέλος από τα χέρια του παιδιού της.
«Όσο κι αν το υποψιάζεσαι, όταν το βλέπεις μπροστά σου σοκάρεσαι. Είναι και συγγενής και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το πιστέψεις», λένε, ζητώντας δικαίωση.
«Βλέποντας τόσα χρόνια την εκπομπή, ξέρουμε πως λειτουργεί. Περιμέναμε τις εξελίξεις μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την προηγουμένη Παρασκευή πάθαμε σοκ. Τώρα περιμένουμε δικαίωση, την αλήθεια που δεν ξέρω αν θα την πει αυτός. Δεν νομίζω ότι θα ομολογήσει».
