DO’S: Καλή χρονιά! Ακόμα δεν άλλαξε το έτος κι εσύ ήδη έχεις πολλά να πεις! Μάλιστα! Εγώ σου προτείνω να το κάνεις με τρόπο ήπιο κι όχι ωμό- ειδικά στο οικογενειακό τραπέζι. Πρόσεχε τις συζητήσεις και τις συναντήσεις, γιατί ενδέχεται να ακούσεις πράγματα που να πυροδοτήσουν την ατμόσφαιρα. Και το μέσα σου μαζί! Πρόσεχε και τις αποκαλύψεις.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει ή τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσονται οι απόψεις να προκαλέσουν παρανοήσεις. Μην λες ψέματα και μην αποκαλύπτεις τα μυστικά τρίτων. Λίγη εχεμύθεια δε βλάπτει, έτσι; Παράλληλα, μην λες πράγματα, απλά και μόνο επειδή κάπου τα έχεις ακούσει, γιατί μπορεί να μην έχουν καμία απολύτως βάση.