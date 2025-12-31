magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 01.01.2026]
Ημερήσια 31 Δεκεμβρίου 2025 | 23:58

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 01.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Καλή χρονιά! Ακόμα δεν άλλαξε το έτος κι εσύ ήδη έχεις πολλά να πεις! Μάλιστα! Εγώ σου προτείνω να το κάνεις με τρόπο ήπιο κι όχι ωμό- ειδικά στο οικογενειακό τραπέζι. Πρόσεχε τις συζητήσεις και τις συναντήσεις, γιατί ενδέχεται να ακούσεις πράγματα που να πυροδοτήσουν την ατμόσφαιρα. Και το μέσα σου μαζί! Πρόσεχε και τις αποκαλύψεις.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει ή τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσονται οι απόψεις να προκαλέσουν παρανοήσεις. Μην λες ψέματα και μην αποκαλύπτεις τα μυστικά τρίτων. Λίγη εχεμύθεια δε βλάπτει, έτσι; Παράλληλα, μην λες πράγματα, απλά και μόνο επειδή κάπου τα έχεις ακούσει, γιατί μπορεί να μην έχουν καμία απολύτως βάση.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλή χρονιά! Μάζεψε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς, για να καλύψεις κάθε πιθανό ενδεχόμενο – στο μέτρο που είναι δυνατό φυσικά – για να νιώσεις ακόμα πιο ασφαλής. Δεν υπάρχει καλύτερο mood από αυτό, για να ξεκινήσει η χρονιά σου, σωστά; Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου μέσα από ένα ευρύ φάσμα. Γίνε open- mind.

DON’TS: Μην κινείσαι βιαστικά. Μη βάλεις όρια απότομα, γιατί θα φανείς ο κακός της υπόθεσης. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε επηρεάσουν τόσο, ώστε να θολώσει η κρίση σου. Μην απογοητεύεσαι, επειδή προσπαθείς να δεις τα πράγματα από μία διαφορετική οπτική και δεν το καταφέρνεις. Όμως μην επιτρέψεις σε κανένα να αναμειχθεί σε αυτό.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Καλή χρονιά! Δεν φαίνεται να θέλεις να χάσεις καθόλου χρόνο, καθώς προχωράς και κάνεις μεγάλες αλλαγές ήδη από την πρώτη μέρα του καινούργιου έτους. Και πολύ καλά κάνεις! Από την άλλη, εγώ θα σου πω το ότι η μέρα είναι κάπως περίεργη. Αλλά αν νιώθεις απολύτως έτοιμος, τότε προχώρησέ το. Δεν θέλω να σου βάλω περιορισμούς!

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι ανυπόμονος. Μην αγνοείς τα σημάδια που δείχνουν αν είναι όντως τώρα η κατάλληλη ώρα να δράσεις. Μην αγνοείς ούτε τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μεγάλη διαφορά. Μην κάνεις τίποτα, αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να πιάσεις τα υπονοούμενα στον αέρα ή να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις, γιατί θα την πατήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Καλή χρονιά! Σήμερα προτίμησε να κρατήσεις αποστάσεις από πολλά, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις και να κατανοήσεις καλύτερα τις καταστάσεις. Έτσι μπορείς να μπεις πιο δυναμικά στην καινούργια χρονιά. Εξέφρασε τους προβληματισμούς σου στα άτομα που εμπιστεύεσαι, αλλά απόφυγε να μιλήσεις για πράγματα που σε νευριάζουν.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα να κάνεις παρασκηνιακές συζητήσεις – δηλαδή να κουτσομπολέψεις – έστω και με τα άτομα που εμπιστεύεσαι λόγω του ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και νευρικότητα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην αλλάξεις σήμερα τον τρόπο σου, γιατί αυτό θα κουφάνει τους απέναντι. Μην υπεραναλύσεις τα πάντα.

Λέων

Λέων

DO’S: Καλή χρονιά! Εστίασε στο να ανανεώσεις εγώ τον κοινωνικό σου περίγυρο. Κοινώς κάνε νέες γνωριμίες. Πρόσεχε, όμως, τις αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρξουν μέσα στην παρέα ή με κάποιους συναδέλφους που έχετε στενή επαφή. Τέτοια μέρα πού την βρίσκεις την όρεξη; Αναρωτιέμαι! Ηρέμησε και προσπάθησε να το διατηρήσεις αυτό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες σου αναλογούν, καθώς σήμερα δεν είναι η μέρα για να κάνεις κάτι τέτοιο. Μην απογοητεύεσαι τόσο, επειδή νιώθεις ότι μόνο εσύ κάνεις χάρες, καθώς αυτό λέει πολλά- κι άκρως θετικά- για τον χαρακτήρα σου. Ωστόσο μην το εκφράσεις έντονα αυτό στους απέναντι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Καλή χρονιά! Μιας και που έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, τι θα έλεγες να τα βάλεις και σε μία σωστή σειρά; Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα κάνεις κάποτε πράξη! Ξεκαθάρισε όλα τα θολά σημεία. Διεκδίκησε όλα όσα θέλεις, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, τότε ποιος; Βάλε τις δικές σου προτεραιότητες σε πρώτη θέση!

DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση που νιώθεις να βγαίνει προς τα έξω, γιατί χαλάει όλο το κλίμα. Αν, τώρα, δημιουργηθούν κάποιες αντιδράσεις περίεργες, μη δώσεις καν σημασία. Μη γίνεις ούτε εσύ ο αντιδραστικός, νομίζοντας πως έτσι αφήνεις πίσω όσα σε έχουν απογοητεύσει. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να θολώνουν την κρίση σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Καλή χρονιά! Προσπάθησε σήμερα να αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πιο αισιόδοξα να το πω; Πιο διευρυμένα και open mind να το πω; Ειδικά στα ερωτικά αυτό, όπου νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα όριά σου με ορισμένες καταστάσεις. Απόφυγε, πάντως, να μιλήσεις ωμά και έξω από τα δόντια, που λέμε. Σκέψου καλά, πριν μιλήσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς όσα ακούς, γιατί αν δεν τα αναλύσεις σωστά, μπορούν να σε φουντώσουν άδικα. Μη διστάσεις να περάσεις τους δικούς σου από ένα τεστ αντοχών, απλά μην το παρακάνεις, έτσι; Μην αφήνεις την απογοήτευση που νιώθεις να σε κάνει καχύποπτο. Κοινώς μην αμφισβητείς τα πάντα, γιατί αυτό είναι που σε παίρνει από κάτω.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Καλή χρονιά! Παρατήρησε καλύτερα τις καταστάσεις γύρω σου, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε να νιώσεις λίγο πιο safe και ήρεμος. Πέρα από αυτό οι αποστάσεις που κρατάς, προστατεύουν όλους αυτούς που επιμένουν να σε πιέζουν να μιλήσεις, σε στιγμές που εσύ δεν θέλεις με τίποτα να το κάνεις, έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να πεις τα πράγματα όπως είναι χωρίς να χαϊδεύεις τα αυτιά κανενός. Μη διστάσεις ούτε να αποδώσεις τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Όμως μη μιλάς με πάθος ή με γνώμονα τα συναισθήματά σου, γιατί τότε θα μιλήσεις αφιλτράριστα, κάτι που θα σε κάνει να χάσεις το δίκιο σου. Μην τεστάρεις τους απέναντι, γιατί εσύ θα χάσεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλή χρονιά! Αν άφησες μισό τον απολογισμό που έπρεπε να κάνεις χθες, τότε ολοκλήρωσέ το σήμερα. Το κακό, όμως, είναι πως η σημερινή μέρα είναι λίγο περίεργη. Ας πρόσεχες λοιπόν! Προσπάθησε να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου και πρόκειται να παραμείνουν και ποιοι είναι απλά περαστικοί. Προχώρησε κάποια πλάνα σου.

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις, αν είναι να μιλήσεις με σκληρό και απότομο τρόπο. Γενικώς μην τα πεις όλα μαζεμένα τώρα, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχες αποφασίσει πως είναι εντάξει το να τα κρατάς όλα μέσα σου. Μη γίνεσαι έντονος ή και παρορμητικός. Μην επιμένεις σε όσα δεν μπορούν να κατανοήσουν οι απέναντι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλή χρονιά! Εστίασε στις λεπτομέρειες που σου τραβάνε την προσοχή, για να τις βάλεις σε σωστή σειρά και να ρολάρει το πράγμα πιο άνετα. Ωστόσο απόφυγε να γίνεις επίμονος ή και να κολλήσεις σε αυτές. Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις ιδέες σου. Οργάνωσε τα πάντα, πριν προχωρήσεις στην υλοποίηση των στόχων σου.

DON’TS: Δεν είναι κακό να έχεις αντιρρήσεις, κακό είναι να τις εκφράσεις έντονα ή επιθετικά, έτσι; Μην επηρεαστείς από αυτά που ακούς για ορισμένους, καθώς το να αλλάξεις άποψη γι’ αυτούς εξαιτίας κουτσομπολιών, δεν είναι ότι καλύτερο. Μην αναφερθείς σε αυτά μπροστά τους. Δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος να τους ανοίξεις τα μάτια. Τουλάχιστον όχι σήμερα!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Καλή χρονιά! Βάλε τα θέλω και τις επιθυμίες σου σε σειρά και σε προτεραιότητα. Ίσως έτσι να μπορέσεις να ξεκινήσεις την νέα χρονιά με αισιοδοξία. Πέρνα ορισμένα άτομα που έχεις στη ζωή σου από κάποια τεστ, για να δεις τις πραγματικές τους προθέσεις. Πες αυτά που θες, αλλά private, και συγκεκριμένα στο άτομο με το οποίο έχεις πρόβλημα.

DON’TS: Μην επιμένεις να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων πάντα στα δικά σου χέρια και μην θέλεις να έχεις ούτε και τον τελευταίο λόγο. Μη βιάζεσαι να κάνεις πολλά πράγματα μόνος, απλά και μόνο επειδή έχεις νεύρα! Μην παρεξηγηθείς, αν κάποιοι πουν πράγματα που αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές σου. Μην εκθέτεις τα δικά σου άτομα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Καλή χρονιά! Εστίασε τόσο στα συναισθήματά σου, όσο και στις καταστάσεις εκείνες που τα ενεργοποίησαν, προκειμένου να μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Έστω αυτά που είναι έντονα και σε παιδεύουν καιρό. Πάρε αποστάσεις και τον χρόνο σου, για να μπορέσεις να δεις τα πάντα λίγο πιο καθαρά και ολοκληρωμένα- όσο γίνεται έστω.

DON’TS: Μην υπεραναλύσεις και το παραμικρό. Μη μιλήσεις ωμά στα άτομα με τα οποία έχεις πρόβλημα και θέλεις κάπως να τους το πεις. Υπάρχει και ο απλός διάλογος, έτσι; Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχεις συμπληρώσει όλη την εικόνα μέσα στο κεφάλι σου. Μην παρασυρθείς από τη γενικότερη απογοήτευση που νιώθεις.

