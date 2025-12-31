Νίκος Γρίτσης: H ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
O Νίκος Γρίτσης αποκάλυψε «ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου που έμεινα μέσα».
- Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
- Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
- Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα
- Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ στη Γάζα - «Θα εμποδίσει τη διανομή ζωτικής βοήθειας»
Ο Νίκος Γρίτσης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno» και μίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή του και τις συνεργασίες του.
Νίκος Γρίτσης: «Έμεινα 15 μήνες στη φυλακή, στην απομόνωση άρχισα να γράφω στίχους»
Ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, καθώς δεν αντέχει τη ζωή στην Αθήνα.
«30 χρόνια πριν, το 1995, υπήρξε μία προφυλάκιση. Δεν θα την έλεγα άδικη, αλλά ήταν πολύ για εκείνο που είχε συμβεί εκείνη την εποχή. Από αυτή την προφυλάκιση είδα δρόμο, πήρα χαμπάρι σιγά σιγά τον εαυτό μου».
«Έμεινα 15 μήνες στη φυλακή, στην απομόνωση άρχισα να γράφω στίχους. Διάβαζα κυρίως μέσα στη φυλακή, πράγμα που σε κάνει να θέλεις μετά να γράψεις. Διάβαζα Χρόνη Μίσσιο, Καρυωτάκη, Πολυδούρη, Ρίτσο».
Πώς γράφτηκαν τραγούδια – επιτυχίες
Όπως αποκάλυψε, τα περισσότερα τραγούδια που γράφει είναι βιωματικά, όπως το γνωστό τραγούδι «Κρίση».
«Η «Κρίση» γράφτηκε όταν ήρθε η κοπέλα μου στο επισκεπτήριο και μου είπε ότι ήταν έγκυος από άλλον. Ήταν βιωματικό».
«Ο ‘Έκπτωτος Άγγελος’ ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου, που έμεινα μέσα. Μπήκα στη διαδικασία αυτοκαταστροφής για να καταλάβω το λάθος και να το παραδεχτώ».
«Μπορείς να πάρεις μία ασχήμια και να την κάνεις ομορφιά. Επιτυχία για μένα είναι να επιβιώσει ένα τραγούδι μία και δύο χρονιές. Ένα τραγούδι που μπορεί για ένα εξάμηνο να κάνει κάτι, δεν μου έδωσαν χαρά και ικανοποίηση, ούτε και τα λεφτά που θα μου επέτρεπαν να ζήσω. Εμείς οι στιχουργοί είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού».
Τι λέει για τον Παντελή Παντελίδη
Ένα από τα πρότυπά του, όπως είπε, είναι ο Μανώλης Ρασούλης, ενώ αναφέρθηκε στη δημοφιλία του Παντελή Παντελίδη.
«Η τέχνη λέει ότι πρέπει να βρεις μία βασίλισσα λέξη και να στήσεις γύρω την αυλή. Ο Παντελής Παντελίδης μπορούσε να μιλήσει στιχουργικά όπως εκφραζόταν ο κόσμος.
Στίχος δεν είναι το παίξεις υψηλός ποιητής, αλλά να εκφράσεις τον κόσμο και να σε τραγουδήσει», είπε.
- Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
- Έκπτωτος Μίκι Ρουρκ: Μετά τον ομοφοβικό οχετό, αντιμέτωπος με έξωση για χρέη χιλιάδων σε ενοίκια
- Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
- Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
- Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
- Γερεμέγεφ κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 (vid)
- Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
- Πρώτη πανσέληνος 2026: Πότε έρχεται το «Φεγγάρι του Λύκου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις