Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Από τις επίσημες κρατικές επισκέψεις μέχρι το νέο τους σπίτι στο Φόρεστ Λοντζ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, αποκαλύπτουν τις φωτογραφίες που σημάδεψαν το 2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για τους ίδιους αλλά και τον νεαρό πρίγκιπα Τζορτζ.

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, οι επόμενοι μονάρχες της Κοινοπολιτείας επέλεξαν να μοιραστούν με τους followers τους δώδεκα αδημοσίευτα στιγμιότυπα, αποτυπώνοντας την ένταση και τη σημασία μιας χρονιάς που υπήρξε ορόσημο για τους ίδιους.

Το άλμπουμ ξεκινά με ένα στιγμιότυπο από την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπου το πριγκιπικό ζεύγος, μαζί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τίμησε την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που μας δίδαξε την αξία της μνήμης και τη δύναμη της νέας γενιάς»

Λίγους μήνες αργότερα, η συγκίνηση έδωσε τη θέση της στην υπερηφάνεια, όταν στην επέτειο της Ημέρας της Νίκης (VE Day), ο δωδεκάχρονος πλέον πρίγκιπας Τζορτζ ανέλαβε το πιο επίσημο καθήκον του μέχρι σήμερα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον νεαρό διάδοχο να συνομιλεί με βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του να σημειώνουν πόσο ώριμα και με πόσο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκε στις ευθύνες του.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας παρουσίας του ζευγαριού.

Ξεχωρίζει η στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον, σε μια από τις πλέον εμβληματικές εμφανίσεις της χρονιάς, παραδίδει το τρόπαιο του Γουίμπλεντον στον Ιταλό νικητή Γιάνικ Σίνερ, αλλά και η εντυπωσιακή λήψη από την υποδοχή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Παράλληλα, το άλμπουμ περιλαμβάνει και πιο αυθόρμητες στιγμές, όπως τον Ουίλιαμ να παίζει μπιτς βόλεϊ στη Βραζιλία στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot, αλλά και να διασκεδάζει με τους στρατιώτες της Ουαλικής Φρουράς στο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους, επιβεβαιώνοντας (με τις ευλογίες των επικοινωνιολόγων) την ικανότητά του να συνδυάζει το πρωτόκολλο με την ανθρώπινη επαφή.

Από το Γουίμπλεντον μέχρι τη Βραζιλία, η Πριγκίπισσα Κέιτ παραμένει το πιο ισχυρό σύμβολο της σύγχρονης μοναρχίας

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά μεγάλων ανακατατάξεων για την οικογένεια, καθώς πλέον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη νέα τους κατοικία, το Forest Lodge στο Γουίνδσορ.

Το ακίνητο αυτό θα αποτελεί τη βάση τους για τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο και την ιδιωτικότητα που απαιτεί η μεγάλωση των τριών παιδιών τους. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τον πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος τον Ιούλιο κλείνει τα 13 του χρόνια και ετοιμάζεται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αν και οι φήμες οργιάζουν για το αν θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στο Ίτον ή της μητέρας του στο Μάρλμπορο, η απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να γέρνουν την πλάστιγγα προς το κολλέγιο της μητέρας του, το οποίο φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει τους γονείς των μαθητών του.

Το πρόγραμμα του 2026 προμηνύεται εξαιρετικά φορτωμένο, με το ενδεχόμενο μιας μεγάλης οικογενειακής περιοδείας στην Αυστραλία να βρίσκεται στο τραπέζι, μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανίζι.

Το 2026 θα είναι η χρονιά που η βασιλική οικογένεια θα επανασυστήσει τον εαυτό της στη διεθνή σκηνή

Επιπλέον, η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας τον Ιούλιο αναμένεται να φέρει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, ακολουθώντας το παράδειγμα της βασίλισσας Ελισάβετ από το 1976.

Τέλος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ως γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου, ενδέχεται να βρεθεί στην Αμερική για να στηρίξει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η κορύφωση του οποίου θα λάβει χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ, σφραγίζοντας μια χρονιά που θα βρει τη βρετανική μοναρχία πιο εξωστρεφή από ποτέ.