magazin
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31 Δεκεμβρίου 2025 | 23:10

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Από τις επίσημες κρατικές επισκέψεις μέχρι το νέο τους σπίτι στο Φόρεστ Λοντζ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, αποκαλύπτουν τις φωτογραφίες που σημάδεψαν το 2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για τους ίδιους αλλά και τον νεαρό πρίγκιπα Τζορτζ.

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, οι επόμενοι μονάρχες της Κοινοπολιτείας επέλεξαν να μοιραστούν με τους followers τους δώδεκα αδημοσίευτα στιγμιότυπα, αποτυπώνοντας την ένταση και τη σημασία μιας χρονιάς που υπήρξε ορόσημο για τους ίδιους.

Το άλμπουμ ξεκινά με ένα στιγμιότυπο από την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπου το πριγκιπικό ζεύγος, μαζί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τίμησε την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που μας δίδαξε την αξία της μνήμης και τη δύναμη της νέας γενιάς»

Λίγους μήνες αργότερα, η συγκίνηση έδωσε τη θέση της στην υπερηφάνεια, όταν στην επέτειο της Ημέρας της Νίκης (VE Day), ο δωδεκάχρονος πλέον πρίγκιπας Τζορτζ ανέλαβε το πιο επίσημο καθήκον του μέχρι σήμερα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον νεαρό διάδοχο να συνομιλεί με βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του να σημειώνουν πόσο ώριμα και με πόσο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκε στις ευθύνες του.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας παρουσίας του ζευγαριού.

Ξεχωρίζει η στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον, σε μια από τις πλέον εμβληματικές εμφανίσεις της χρονιάς, παραδίδει το τρόπαιο του Γουίμπλεντον στον Ιταλό νικητή Γιάνικ Σίνερ, αλλά και η εντυπωσιακή λήψη από την υποδοχή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Παράλληλα, το άλμπουμ περιλαμβάνει και πιο αυθόρμητες στιγμές, όπως τον Ουίλιαμ να παίζει μπιτς βόλεϊ στη Βραζιλία στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot, αλλά και να διασκεδάζει με τους στρατιώτες της Ουαλικής Φρουράς στο χριστουγεννιάτικο πάρτι τους, επιβεβαιώνοντας (με τις ευλογίες των επικοινωνιολόγων) την ικανότητά του να συνδυάζει το πρωτόκολλο με την ανθρώπινη επαφή.

Από το Γουίμπλεντον μέχρι τη Βραζιλία, η Πριγκίπισσα Κέιτ παραμένει το πιο ισχυρό σύμβολο της σύγχρονης μοναρχίας

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά μεγάλων ανακατατάξεων για την οικογένεια, καθώς πλέον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη νέα τους κατοικία, το Forest Lodge στο Γουίνδσορ.

Το ακίνητο αυτό θα αποτελεί τη βάση τους για τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο και την ιδιωτικότητα που απαιτεί η μεγάλωση των τριών παιδιών τους. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τον πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος τον Ιούλιο κλείνει τα 13 του χρόνια και ετοιμάζεται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αν και οι φήμες οργιάζουν για το αν θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στο Ίτον ή της μητέρας του στο Μάρλμπορο, η απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να γέρνουν την πλάστιγγα προς το κολλέγιο της μητέρας του, το οποίο φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει τους γονείς των μαθητών του.

Το πρόγραμμα του 2026 προμηνύεται εξαιρετικά φορτωμένο, με το ενδεχόμενο μιας μεγάλης οικογενειακής περιοδείας στην Αυστραλία να βρίσκεται στο τραπέζι, μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανίζι.

Το 2026 θα είναι η χρονιά που η βασιλική οικογένεια θα επανασυστήσει τον εαυτό της στη διεθνή σκηνή

Επιπλέον, η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας τον Ιούλιο αναμένεται να φέρει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, ακολουθώντας το παράδειγμα της βασίλισσας Ελισάβετ από το 1976.

Τέλος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ως γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου, ενδέχεται να βρεθεί στην Αμερική για να στηρίξει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η κορύφωση του οποίου θα λάβει χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ, σφραγίζοντας μια χρονιά που θα βρει τη βρετανική μοναρχία πιο εξωστρεφή από ποτέ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Markets
Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

inWellness
inTown
Stream magazin
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
Κόσμος 01.01.26

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο