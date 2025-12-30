Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Μια έκθεση από τον Ιούνιο του 2025 αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έλαβε το τεράστιο ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων ως εισόδημα για το δεύτερο έτος από το κτήμα του Δουκάτου της Κορνουάλης. Το Δουκάτο της Κορνουάλης είναι ένας τίτλος και ένα κτήμα που κληρονόμησε όταν ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στο θρόνο το 2022.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για το 2025 νωρίτερα φέτος, αποκαλύπτοντας ένα διανεμητέο πλεόνασμα 22,9 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ) για το οικονομικό έτος 2024-2025, το δεύτερο έτος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης.

Το ποσό αυτό καλύπτει τα επίσημα, φιλανθρωπικά και ιδιωτικά έξοδα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Το τεράστιο κτήμα

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δεν λαμβάνει παραδοσιακό εισόδημα. Αντ’ αυτού, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης, ένα κτήμα που ιδρύθηκε από τον Βασιλιά Εδουάρδο Γ’ το 1337 για να παρέχει κεφάλαια στον διάδοχο του θρόνου.

Αυτό το τεράστιο κτήμα, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη του διαδόχου και της οικογένειάς του.

Επικεφαλής του Δουκάτου της Κορνουάλης

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο το 2022, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έγινε ο νέος δούκας της Κορνουάλλης και επικεφαλής του κτήματος.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει από το Δουκάτο της Κορνουάλλης, μετά την αφαίρεση των εξόδων του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, μια βασιλική πηγή ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «αφοσιώθηκε πλήρως» στο ρόλο του ως επικεφαλής του Δουκάτου της Κορνουάλης.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στο κτήμα από τότε που το κληρονόμησε, συμπεριλαμβανομένης μιας διανυκτέρευσης τον Μάιο του 2024, όταν επισκέφθηκε το χώρο του καινοτόμου οικιστικού προγράμματος του Δουκάτου της Κορνουάλης, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων στο Newquay.

Κοιτώντας προς το μέλλον

Το 2024, η έκθεση για το πρώτο πλήρες έτος του πρίγκιπα Γουίλιαμ στο ρόλο αυτό υπογράμμισε τις αλλαγές στις χορηγίες του, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ρόλου του στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ως αφοσιωμένος οπαδός του ποδοσφαίρου, τώρα είναι προστάτης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θέση που κατείχε προηγουμένως η γιαγιά του, η βασίλισσα Ελισάβετ. Ο Γουίλιαμ ήταν πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2006 και η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τον ανώτερο ρόλο του ως πρίγκιπα της Ουαλίας.

Επιπλέον, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανέλαβε νέες χορηγίες με το Welsh Guards Charity και το Royal Cornwall Agricultural Association, καθώς και την προεδρία του Victoria Cross and George Cross Association. Επίσης, μεταπήδησε από πρόεδρο σε προστάτη του Fields in Trust.

Κοιτώντας προς το μέλλον, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Έκθεση Αντίκτυπου του 2025, το Δουκάτο της Κορνουάλλης εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο να «γίνει μια περιουσία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το τέλος του 2032».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Matthew Horwood/Pool via REUTERS