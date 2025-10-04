magazin
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Η άσκηση αναπνοής που μπορείς να κάνεις κάθε πρωί για να πάει καλά η μέρα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να προσφέρει στα παιδιά του την ήρεμη και σταθερή οικογενειακή ζωή που δεν είχε ο ίδιος κατά την παιδική του ηλικία.

Στο επεισόδιο της σειράς του καναδού κωμικού, Γιουτζίν Λεβί, για το Apple TV+, The Reluctant Traveler, που προβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δίνει ίσως την πιο ειλικρινή συνέντευξη της ζωής του, μιλώντας ανοιχτά για την παιδική του ηλικία, την οικογενειακή του ζωή με την Κέιτ Μίντλετον και το βασιλικό του πεπρωμένο ως μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας.

Αίσθημα ασφάλειας

Ο Γουίλιαμ, 43 ετών, παραδέχεται ότι μέρος της ατζέντας του ως μονάρχης θα είναι η δημιουργία «αλλαγών προς το καλύτερο». Ωστόσο, στο σπίτι με την Κέιτ και τα τρία παιδιά τους — τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών — το μόνο που μετράει είναι η σταθερότητα.

Όταν ο Λέβι ρωτάει για την επιθυμία του πρίγκιπα να έχουν τα παιδιά του μια «σχετικά φυσιολογική οικογενειακή ζωή», ο Γουίλιαμ συμφωνεί ότι αυτό «σίγουρα» ξεκίνησε με τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ζεστασιά, αυτό το αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς, αγάπης», λέει.

«Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν, και αυτό ήταν σίγουρα μέρος της παιδικής μου ηλικίας», προσθέτει, αν και παραδέχεται: «Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 ετών, οπότε αυτό διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα».

«Καθώς μεγάλωνα, το έβλεπα αυτό με τους γονείς μου. Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο ακόρεστα τότε. Είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανείς τώρα, αλλά ήταν πολύ πιο ακόρεστα»

«Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο»

Η Νταϊάνα και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 1981. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, ο γάμος τους έφτασε σε κρίση, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας σχέσης του Κάρολου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 1992. Μετά από χρόνια αναταραχής — συμπεριλαμβανομένης της συγκλονιστικής συνέντευξης της Νταϊάνα στο BBC με τον Μάρτιν Μπασίρ το 1995, όπου είπε: «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν λίγο στριμωγμένα» — το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 1996.

Το δράμα και το άγχος

«Το δέχεσαι, μαθαίνεις από αυτό και προσπαθείς να μην κάνεις τα ίδια λάθη με τους γονείς σου», σημειώνει ο Γουίλιαμ. «Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και εγώ απλά θέλω να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου, αλλά ξέρω ότι το δράμα και το άγχος όταν είσαι μικρός σε επηρεάζουν πραγματικά όταν μεγαλώνεις».

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρει επίσης τη συνεχή προσοχή των μέσων ενημέρωσης στην οικογένειά του ως κάτι που αυτός και η Κέιτ προσπαθούν να μετριάσουν με τα δικά τους παιδιά.

«Καθώς μεγάλωνα, το έβλεπα αυτό με τους γονείς μου. Τα μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο ακόρεστα τότε. Είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανείς τώρα, αλλά ήταν πολύ πιο ακόρεστα», θυμάται. «Ήθελαν κάθε λεπτομέρεια που μπορούσαν να απορροφήσουν και ήταν παντού, κυριολεκτικά παντού. Γνώριζαν τα πάντα, ήταν παντού».

Όταν ο Λέβι ρωτάει για την επιθυμία του πρίγκιπα να έχουν τα παιδιά του μια «σχετικά φυσιολογική οικογενειακή ζωή», ο Γουίλιαμ συμφωνεί ότι αυτό «σίγουρα» ξεκίνησε με τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Το πιο δύσκολο έτος

«Αν αφήσεις αυτό να εισχωρήσει, η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στην οικογενειακή σου ζωή είναι κάτι που ορκίστηκα ότι δεν θα συμβεί ποτέ στην οικογένειά μου. Γι’ αυτό, έχω πολύ αυστηρή στάση όσον αφορά το πού νομίζω ότι βρίσκεται το όριο και θα πολεμήσω όσους το υπερβαίνουν», προσθέτει ο Γουίλιαμ.

Το γεγονός ότι είναι μια στενά δεμένη πενταμελής οικογένεια, εν μέσω της εκτεταμένης κληρονομιάς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, τους βοήθησε επίσης να ξεπεράσουν αυτό που ο Γουίλιαμ περιγράφει ως «το πιο δύσκολο έτος που έχω ζήσει ποτέ», μεταξύ 2023 και 2024, όταν τόσο η Κέιτ όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο.

«Προσπαθώντας να ισορροπήσω την προστασία των παιδιών λόγω της κατάστασης υγείας της Κέιτ.. ο πατέρας μου χρειάζεται κι αυτός προστασία, αλλά είναι αρκετά μεγάλος για να το κάνει και μόνος του», λέει.

«Είναι σημαντικό η οικογένειά μου να αισθάνεται προστατευμένη και να έχει τον χώρο να επεξεργαστεί πολλά από τα πράγματα που συνέβησαν πέρυσι, και αυτό ήταν δύσκολο να το κάνω και να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου».

Το μεταφορικό χαλί κάτω από τα πόδια 

«Όμως, ξέρετε, όλοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που μας έρχονται απροειδοποίητα και είναι σημαντικό να συνεχίζουμε», προσθέτει. «Μου αρέσει η δουλειά μου, αλλά μερικές φορές υπάρχουν πτυχές της, όπως τα μέσα ενημέρωσης, οι εικασίες, η κριτική, που την κάνουν λίγο πιο δύσκολη από άλλες δουλειές. Πρέπει απλώς να φροντίζεις να μην σε κατακλύζει και να μην εισβάλλει σε ζωτικούς τομείς, εκεί που απλώς θέλεις λίγο χώρο, λίγη ηρεμία και ησυχία».

Τον Ιανουάριο του 2025, η Κέιτ ανακοίνωσε ότι η ασθένειά της βρισκόταν σε ύφεση μετά από χημειοθεραπευτικές αγωγές. Στη συζήτησή του με τον Λέβι, ο Γουίλιαμ επιβεβαιώνει ότι «όλα εξελίσσονται με τον σωστό τρόπο, κάτι που είναι πολύ καλό νέο».

Ωστόσο, παραδέχεται ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αναρρώνει από τη συνειδητοποίηση ότι «το μεταφορικό χαλί μπορεί να τραβηχτεί κάτω από τα πόδια σου πολύ γρήγορα, ανά πάσα στιγμή».

«Και την αποδέχομαι και απολαμβάνω αυτή την αλλαγή — δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, η ιδέα ότι μπορώ να φέρω κάποια αλλαγή. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά αλλαγές που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν»

«Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια»

«Ο καθένας έχει τους δικούς του μηχανισμούς αντιμετώπισης για τέτοιου είδους καταστάσεις, και τα παιδιά μαθαίνουν και προσαρμόζονται συνεχώς», λέει για το πώς τα παιδιά του αντιμετώπισαν την ταραχώδη χρονιά που πέρασε. «Προσπαθούμε να τους παρέχουμε την ασφάλεια και την προστασία που χρειάζονται».

«Είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια, οπότε μιλάμε για πράγματα που μας ενοχλούν και μας προβληματίζουν», προσθέτει. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει».

Η αλλαγή

Μια άλλη άνευ προηγουμένου προσωπική ερώτηση που ο Γουίλιαμ απαντά στον Λεβί είναι πώς αισθάνεται για τον μεγαλύτερο γιο του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, που μια μέρα θα ακολουθήσει τα βήματά του και θα γίνει βασιλιάς.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, και απαιτεί μια μεγάλη απάντηση» εξηγεί ο Γουίλιαμ. «Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με αυτό».Συνεχίζει: «Προφανώς, θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο ο γιος μου θα είναι περήφανος για αυτό που κάνουμε, έναν κόσμο και μια δουλειά που πραγματικά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο. Αυτό συνοδεύεται από την ελπίδα ότι δεν θα επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος, με τις οποίες ο Χάρι και εγώ μεγαλώσαμε — και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι δεν θα υποτροπιάσουμε σε άλλη κατεύθυνση».

«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω ότι η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου. Αλλαγή προς το καλύτερο», συνέχισε ο Γουίλιαμ. «Και την αποδέχομαι και απολαμβάνω αυτή την αλλαγή — δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, η ιδέα ότι μπορώ να φέρω κάποια αλλαγή. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά αλλαγές που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν».

*Με στοιχεία από theguardian.com

