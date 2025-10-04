Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Τίνα απολάμβανε πρωινούς περιπάτους στα ανοιχτά χωράφια του πάρκου του Ουίνσδορ, που είναι κατάφυτα με αρχαίες βελανιδιές, έχοντας την ελευθερία να αφήνει τον σκύλο της χωρίς λουρί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, έχει παρατηρήσει ανησυχητικές αλλαγές: φράχτες εμφανίζονται γύρω από την κανονική της διαδρομή κοντά στην πύλη Cranbourne, τάφροι σκάβονται, φράκτες φυτεύονται ενώ τοποθετούνται και κάμερες παρακολούθησης.

Την περασμένη εβδομάδα είδε τρεις άνδρες να κρατούν μια πινακίδα με την ένδειξη «απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό».

Την επόμενη μέρα είχε την απάντησή της. Το Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ ανακοίνωσε μια ζώνη αποκλεισμού περίπου 60 εκταρίων (150 στρεμμάτων) γης που προηγουμένως ήταν δημόσια προσβάσιμη για να στεγάσει την κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας και των τριών παιδιών τους.

«Είναι πολύ εγωϊστικό»

Σε μια συνέντευξη αυτή την εβδομάδα με τον Καναδό ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Γουίλιαμ μίλησε για την επιθυμία του να προστατεύσει την οικογένειά του από την παρέμβαση του Τύπου που αυτός και ο αδελφός του είχαν βιώσει ως παιδιά.

Ο Γουίλιαμ είπε για τα «ακόρεστα» μέσα ενημέρωσης που βίωσε μεγαλώνοντας: «Ήθελαν κάθε λεπτομέρεια που μπορούσαν να απορροφήσουν και ήταν παντού, κυριολεκτικά παντού. Ήξεραν πράγματα, ήταν παντού.

«Και αν το αφήσεις αυτό να σου περάσει, η ζημιά που μπορεί να κάνει στην οικογενειακή σου ζωή είναι κάτι που ορκίστηκα ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ στην οικογένειά μου».

Το Forest Lodge, μια διατηρητέα γεωργιανή έπαυλη οκτώ υπνοδωματίων, έχει επιλεγεί από το ζευγάρι ως το «παντοτινό τους σπίτι». Δεν είναι όλοι οι ντόπιοι ευχαριστημένοι, ειδικά εκείνοι που χρησιμοποιούν τακτικά την περιοχή, η οποία πλέον έχει αποκλειστεί από μια ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας 2,3 μιλίων.

«Για τους ανθρώπους που το χάνουν, είναι μια μεγάλη απώλεια. Υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια που θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει, γιατί να επιλέξουν ένα όταν το κοινό πρέπει να χάσει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πάρκου για ιδιωτικό του όφελος», είπε η Τίνα, η οποία αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό της. «Είμαι πολύ αναστατωμένη».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό, ο τρόπος που έγινε. Νομίζω ότι είναι μια εγωιστική πράξη».

Σιγή ιχθύος από το παλάτι

Tο Παλάτι του Κένσινγκτον και το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν τους ρώτησε ο Guardian, με το σκεπτικό ότι δεν συζητούν ποτέ θέματα ασφαλείας.

Μια βασιλική πηγή είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα τελευταία χρόνια το ζευγάρι έχει περάσει «μερικές πραγματικά δύσκολες στιγμές» στο Adelaide Cottage. Με την Catherine σε ύφεση μετά τη διάγνωση του καρκίνου, η μετακόμιση θα τους έδινε ένα «νέο ξεκίνημα και ένα νέο κεφάλαιο» και θα τους επέτρεπε «να αφήσουν πίσω τους μερικές από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις».

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι στο Γουίνδσορ, μέσω Facebook, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους, άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Ένας από αυτούς μηχανολόγος μηχανικός που βγάζει βόλτα τον σκύλο του στο πάρκο, δήλωσε στην εφημερίδα Sun : «Καταλαβαίνω απόλυτα ότι η ασφάλεια του Γουίλιαμ, της Κέιτ και της οικογένειάς τους είναι ύψιστης σημασίας, επομένως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένοι εδώ».