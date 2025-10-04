newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 11:31

Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Τίνα απολάμβανε πρωινούς περιπάτους στα ανοιχτά χωράφια του πάρκου του Ουίνσδορ, που είναι κατάφυτα με αρχαίες βελανιδιές, έχοντας την ελευθερία να αφήνει τον σκύλο της χωρίς λουρί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, έχει παρατηρήσει ανησυχητικές αλλαγές: φράχτες εμφανίζονται γύρω από την κανονική της διαδρομή κοντά στην πύλη Cranbourne, τάφροι σκάβονται, φράκτες φυτεύονται ενώ τοποθετούνται και κάμερες παρακολούθησης.

Την περασμένη εβδομάδα είδε τρεις άνδρες να κρατούν μια πινακίδα με την ένδειξη «απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό».

Την επόμενη μέρα είχε την απάντησή της. Το Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ ανακοίνωσε μια ζώνη αποκλεισμού περίπου 60 εκταρίων (150 στρεμμάτων) γης που προηγουμένως ήταν δημόσια προσβάσιμη για να στεγάσει την κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας και των τριών παιδιών τους.

«Είναι πολύ εγωϊστικό»

Σε μια συνέντευξη αυτή την εβδομάδα με τον Καναδό ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Γουίλιαμ μίλησε για την επιθυμία του να προστατεύσει την οικογένειά του από την παρέμβαση του Τύπου που αυτός και ο αδελφός του είχαν βιώσει ως παιδιά.

Ο Γουίλιαμ είπε για τα «ακόρεστα» μέσα ενημέρωσης που βίωσε μεγαλώνοντας: «Ήθελαν κάθε λεπτομέρεια που μπορούσαν να απορροφήσουν και ήταν παντού, κυριολεκτικά παντού. Ήξεραν πράγματα, ήταν παντού.

«Και αν το αφήσεις αυτό να σου περάσει, η ζημιά που μπορεί να κάνει στην οικογενειακή σου ζωή είναι κάτι που ορκίστηκα ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ στην οικογένειά μου».

Γουίλιαμ και Κέιτ στο Ουίνσδορ

Το Forest Lodge, μια διατηρητέα γεωργιανή έπαυλη οκτώ υπνοδωματίων, έχει επιλεγεί από το ζευγάρι ως το «παντοτινό τους σπίτι». Δεν είναι όλοι οι ντόπιοι ευχαριστημένοι, ειδικά εκείνοι που χρησιμοποιούν τακτικά την περιοχή, η οποία πλέον έχει αποκλειστεί από μια ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας 2,3 μιλίων.

«Για τους ανθρώπους που το χάνουν, είναι μια μεγάλη απώλεια. Υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια που θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει, γιατί να επιλέξουν ένα όταν το κοινό πρέπει να χάσει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πάρκου για ιδιωτικό του όφελος», είπε η Τίνα, η οποία αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό της. «Είμαι πολύ αναστατωμένη».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό, ο τρόπος που έγινε. Νομίζω ότι είναι μια εγωιστική πράξη».

Σιγή ιχθύος από το παλάτι

Tο Παλάτι του Κένσινγκτον και το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν τους ρώτησε ο Guardian, με το σκεπτικό ότι δεν συζητούν ποτέ θέματα ασφαλείας.

Μια βασιλική πηγή είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα τελευταία χρόνια το ζευγάρι έχει περάσει «μερικές πραγματικά δύσκολες στιγμές» στο Adelaide Cottage. Με την Catherine σε ύφεση μετά τη διάγνωση του καρκίνου, η μετακόμιση θα τους έδινε ένα «νέο ξεκίνημα και ένα νέο κεφάλαιο» και θα τους επέτρεπε «να αφήσουν πίσω τους μερικές από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις».

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι στο Γουίνδσορ, μέσω Facebook, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους, άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Ένας από αυτούς μηχανολόγος μηχανικός που βγάζει βόλτα τον σκύλο του στο πάρκο, δήλωσε στην εφημερίδα Sun : «Καταλαβαίνω απόλυτα ότι η ασφάλεια του Γουίλιαμ, της Κέιτ και της οικογένειάς τους είναι ύψιστης σημασίας, επομένως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένοι εδώ».

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ
Ραγδαίες εξελίξεις 04.10.25 Upd: 12:09

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τη Γάζα - Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις - Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι
Τραγωδία 04.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Αργυρούπολη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι (βίντεο)

Η μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα κινούνταν σε λεωφόρο στην Αργυρούπολη στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πολιτική 04.10.25

Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

«Η Ελλάδα έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύνταξη
36η Σπαρτακιάδα: Σε εξέλιξη ο αγώνας – Η διαδρομή που ακολουθούν οι ποδηλάτες
Αυξημένη προσοχή 04.10.25

Σε εξέλιξη ο 36η Ποδηλατική Σπαρτακιάδα - Η διαδρομή που ακολουθούν οι συμμετέχοντες (βίντεο)

Η εκκίνηση έγινε στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου στο Καλλιμάρμαρο με προορισμό τη Σπάρτη - Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όσο οι ποδηλάτες θα διέρχονται από τη δεξιά λωρίδα

Σύνταξη
Με προβλήματα στην Τρίπολη ο Άρης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Με προβλήματα στην Τρίπολη ο Άρης

Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο σημερινό (4/10, 18.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει ο Χιμένεθ.

Σύνταξη
