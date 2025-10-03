newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Προβλήθηκε πριν λίγες ώρες η πολυσυζητημένη συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ, στην οποία μίλησε για όλους και για όλα.

Από τις αλλαγές που σκοπεύει να κάνει όταν θα γίνει βασιλιάς, μέχρι την δύσκολη περίοδο που πέρασε με την Κέιτ και τον πατέρα του, όταν και οι δύο διαγνώστηκαν με καρκίνο, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία, σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα.

Στην συνέντευξή του ο Γουίλιαμ αναφέρθηκε και μια φορά στον αδερφό του πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει επαφή.

Αίσθηση, προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συνέντευξη. Και αυτό γιατί δεν ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός τρόπος. Συνήθως υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα παλάτι, εξοπλισμένο με κάμερες και φώτα. Ο συνεντευξιαστής πιθανότατα θα είναι ήταν έμπειρος παρουσιαστής ή δημοσιογράφος. Θα υπήρχαν εβδομάδες ενημερωτικών σημειωμάτων και συζητήσεων σχετικά με θεματικές περιοχές.

Αυτός όμως δεν είναι ο τρόπος του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Έφτασε με ηλεκτρικό πατίνι στο κάστρο Ουίνδσορ και την συνέντευξη την έδωσε στον εκπομπή του ηθοποιού Γιουτζίν Λέβι στο Apple TV.

Οι δύο τους μίλησαν μέσα στο κάστρο, το οποίο ο Γουίλιαμ νιώθει σαν στο σπίτι του, σε παμπ, στο πάρκο με τον σκύλο του, σε μέρη όπου νιώθει χαλαρός και όπως αποδείχθηκε, μιλάει πιο ελεύθερα.

Οι αλλαγές που θέλει να κάνει ο Γουίλιαμ όταν γίνει Βασιλιάς

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει δηλώσει ότι «η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου – αλλαγή προς το καλό» όταν γίνει βασιλιάς.

Οι λέξεις «η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου» και το να μην «πνίγομαι» από την ιστορία καθιστούν σαφές ότι έχει ένα όραμα για τη μοναρχία που θα κοιτάζει μπροστά και όχι πίσω.

Όσοι συνεργάζονται με τον πρίγκιπα και την οικογένειά του είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το πώς ερμηνεύονται αυτά τα λόγια. Ένας υπάλληλος του παλατιού είπε στο BBC: «Δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το πώς και γιατί γίνονται τα πράγματα. Αν η απάντηση είναι επειδή έτσι το κάναμε πάντα, τότε απλώς δεν θα το δεχτεί».

O Γουίλιαμ με τον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο κάστρο του Ουίνσδορ.  Πηγή φωτό: AppleTV+/PA

Το Δουκάτο της Κορνουάλης – το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο που παρέχει εισόδημα στον κληρονόμο του θρόνου – αναφέρεται ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Γουλιέλμος ανέλαβε τα καθήκοντά του και δεν άφησε «τίποτα στην τύχη» όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισής του και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Υπάρχει νέα ηγεσία εκεί, έμφαση στην κοινωνική δράση και ένας πολύ εμπλεκόμενος πρίγκιπας.

Μια πηγή είπε ότι όταν γίνει βασιλιάς, ο Γουλιέλμος – όπως είναι το κανονικό του όνομα- θα είναι «βαθιά στις ρίζες της διοίκησης του αρχηγείου της Μοναρχίας».

Μην περιμένετε ότι τα μεγάλα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά. Σίγουρα θα υπάρξει στέψη. Η τελετή έναρξης της Κυριακής των Χρωμάτων και της Μνήμης θα παραμείνει σταθερή και σημαντική για το βασιλικό έτος, ενώ οι επέτειοι και οι μεγάλες περιστάσεις θα εξακολουθούν να γιορτάζονται.

Αλλά ο Γουίλιαμ ως βασιλιάς θα έχει τον δικό του τρόπο να κάνει τα πράγματα.

Για την Ελισάβετ και τον Φίλιππο

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους μέσα στον Πύργο του Ουίνδσορ, ο οικοδεσπότης Γιουτζίν Λέβι ρώτησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ εάν του λείπει η γιαγιά του.

Η απάντηση του ήταν ειλικρινής και συγκινητική, αναφερόμενος όχι μόνο στη βασίλισσα Ελισάβετ, που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά και στον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθανε τον Απρίλιο του 2021.

«Η απώλεια της ήταν μια μεγάλη αλλαγή [στη ζωή μας]. Συνέχεια σκέφτομαι ότι δεν είναι πια εδώ και, ειδικά όταν βρίσκομαι στο Ουίνδσορ… Για μένα το Ουίνδσορ είναι εκείνη» ξεκαθάρισε ο διάδοχος της Βρετανίας.

Κάνει ποδήλατο με ηλεκτρικό σκούτερ στο κάστρο

Το πρόγραμμα είναι γεμάτο με μικρές λεπτομέρειες για τον πρίγκιπα – πολλές από τις οποίες δεν γνωρίζαμε πριν.

Κάνει ποδήλατο με ηλεκτρικό σκούτερ γύρω από το κάστρο του Ουίνδσορ, αλλά εξακολουθεί να περιγράφει τον εαυτό του ως «άνθρωπο που αργεί να κυκλοφορήσει». Ένα αγαπημένο του ποτό είναι μια πίντα γλυκού μηλίτη.

YouTube thumbnail

Κανένα από τα παιδιά του δεν έχει αυτή τη στιγμή το δικό του τηλέφωνο – κάτι στο οποίο, όπως είπε, αυτός και η πριγκίπισσα ήταν αυστηροί.

Όταν ήταν νεότερος, λάτρευε να τρέχει στα ξύλινα πατώματα του Κάστρου του Ουίνδσορ με τα ξαδέρφια του, προσπαθώντας να αποφύγει να μαζέψει θραύσματα.

Τα παιδιά του κάνουν τώρα το ίδιο, αλλά το πάτωμα έχει στρωθεί με μοκέτα, επομένως είναι λιγότερο επικίνδυνο. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο πρίγκιπας Γεώργιος, γνωρίζει τώρα περισσότερα για την ιστορία από τον πατέρα του.

Και περιγράφει τις αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών του – είναι το ποδόσφαιρο και το χόκεϊ για τον Τζορτζ, το νέτμπολ για τη Σάρλοτ. Επίσης τόσο η Σάρλοτ όσο και ο Λούις λατρεύουν το τραμπολίνο.

«Από όσο μπορώ να καταλάβω, πηδούν πάνω κάτω στο τραμπολίνο και χτυπιούνται μεταξύ τους», λέει ο μπαμπάς τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι λαμβάνει μια σύντομη αναφορά

Ο μικρότερος αδελφός του πρίγκιπα, ο Χάρι, γίνεται μια φευγαλέα αναφορά στην εκπομπή. Δεν υπάρχουν άμεσες ερωτήσεις γι’ αυτόν, αλλά ο Γουίλιαμ τον αναφέρει σε μια συζήτηση.

«Ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος με τις οποίες μεγαλώσαμε εγώ και ο Χάρι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι δεν θα υποτροπιάσουμε σε αυτή την κατάσταση», είπε.

Αναφερόταν σε μερικές από τις πιο χαοτικές πτυχές της παιδικής του ηλικίας και στο πόσο δύσκολη ήταν η προσοχή και η παρέμβαση του Τύπου.

Η σχέση μεταξύ αδελφών παραμένει βαθιά τεταμένη μετά την δημόσια κριτική του Χάρι προς τη βασιλική οικογένεια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα αλλάξει προς το παρόν.

Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να ακούς τον Γουίλιαμ να λέει απλώς το όνομα του αδελφού του δυνατά δημόσια.

Η σοβαρότητα της ασθένειας της Κέιτ είναι σαφής

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει αναφέρει την πίεση που ένιωθε από το γεγονός ότι τόσο η σύζυγός του όσο και ο πατέρας του ήταν αδιάθετοι αρκετές φορές τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Δεν διστάζει να το συζητήσει ξανά εδώ με τον Λέβι. Ο Γουίλιαμ ρωτιέται ευθέως για τη σύζυγό του που βρίσκεται σε ύφεση, για το πώς τα έχουν καταφέρει τα παιδιά του.

Χρησιμοποιεί τη φράση «καταβεβλημένος» από τον κόσμο για να περιγράψει πώς έχει νιώσει κατά καιρούς.

Είναι απλώς μια περαιτέρω επιβεβαίωση του πόσο ανησυχητική ήταν η εμπειρία για αυτόν και την οικογένειά του και προφανώς ενίσχυσε την επιθυμία του να βάλει τη γυναίκα και τα παιδιά του πάνω απ’ όλα.

«Είναι απλώς σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει», λέει.

Ένα ασυνήθιστο μέρος για μια τέτοια συνέντευξη

Μερικές φορές οι βασιλικές αποκαλύψεις βρίσκονται σε απροσδόκητα μέρη – το γεγονός ότι ένας πρίγκιπας μίλησε για έναν από τους αγαπημένους του ηθοποιούς από τα εφηβικά του χρόνια

ήταν μια μικρή έκπληξη.

Αλλά έχει δείξει έναν κληρονόμο του θρόνου που διαχειρίζεται το άγχος της οικογένειας έχοντας στο μυαλό του το μέλλον του.

Μια βασιλική πηγή το συνόψισε. «Για πολύ καιρό, βλέπαμε τους βασιλείς τέλειους», μου είπαν. «Εδώ βλέπουμε τον Γουίλιαμ ως άνθρωπο, σε μια παμπ, με μια μπύρα, να κουβεντιάζει. «Είναι η πιο ανοιχτή έκφραση που τον έχουμε δει ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε από τον Λέβι, αν σκέφτεται να γίνει βασιλιάς, ο Γουίλιαμ απάντησε: «Δεν είναι κάτι που ξυπνάω το πρωί και το σκέφτομαι, γιατί για μένα, το να είμαι αυθεντικός, να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι ειλικρινής είναι αυτό που με ωθεί».

«Και μετά μπορείς να προσθέσεις ό,τι ταμπέλες και ρόλους επισυνάπτονται σε αυτό, αλλά αν δεν είμαι πιστός στον εαυτό μου και δεν είμαι πιστός σε αυτά που πρεσβεύω και πιστεύω – τότε δεν έχει και τόση σημασία ποιος είσαι, χάνεται η σημασία του», ανέφερε.

«Παίρνω τους ρόλους και τις ευθύνες μου στα σοβαρά, αλλά είναι σημαντικό, να μην νιώθεις ότι σε κατέχουν – πρέπει να τους κατέχεις εσύ».

