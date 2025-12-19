magazin
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge
Fizz 19 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

«Το Adelaide Cottage ήταν ένα μέρος πόνου, ταλαιπωρίας και θλίψης. Μετά από τόσο δύσκολες στιγμές, είναι απολύτως κατανοητό ότι θα ήθελαν ένα νέο μέρος», λέει η Sally Bedell Smith, βασιλική βιογράφος πίσω από το Royals Extra Substack, στο People στην αποκλειστική ιστορία του εξωφύλλου αυτής της εβδομάδας. Το φθινόπωρο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετακόμισαν οικογενειακώς στο Forest Lodge, μια απομονωμένη ιδιοκτησία στο Windsor Great Park.

Σύμφωνα με το People η κατοικία με τα οκτώ υπνοδωμάτια είναι πλέον το μόνιμο σπίτι τους και η οικογένεια σκοπεύει να παραμείνει εκεί ακόμα και όταν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς κάποια μέρα.

Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης μια «μακροπρόθεσμη επανεκκίνηση, μια ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών, μετά από μια δύσκολη περίοδο» συμπληρώνει η Sally Bedell Smith.

Το Adelaide Cottage, το προηγούμενο σπίτι τους που βρισκόταν κοντά στο Forest Lodge, σύντομα συνδέθηκε με μερικά από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής τους, μετά τη μετακόμισή τους εκεί το 2022

Δείτε το βίντεο με το Forest Lodge

YouTube thumbnail

«Δολοφονία χαρακτήρα»

Το Adelaide Cottage, το προηγούμενο σπίτι τους που βρισκόταν κοντά στο Forest Lodge, σύντομα συνδέθηκε με μερικά από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής τους, μετά τη μετακόμισή τους εκεί το 2022.

Το σπίτι αποτέλεσε το σκηνικό του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη του σχολείου για τα παιδιά τον Σεπτέμβριο, καθώς και των αναταραχών που ακολούθησαν την εκρηκτική σειρά ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ και το επακόλουθο βιβλίο αναμνήσεων του Χάρι, Spare (Ρεζέρβα), που δημοσιεύθηκαν το 2023.

Οι σοβαρές δυσκολίες του 2024 ακολούθησαν αμέσως μετά. Τον Φεβρουάριο, ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου του, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ αντιμετώπιζε ιδιωτικά τη δική της. Όταν μοιράστηκε δημόσια τα νέα της τον Μάρτιο — αφού πρώτα προετοίμασε τα παιδιά της — είχε ήδη αντιμετωπίσει εβδομάδες εικασιών και θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο σχετικά με την απουσία και την υγεία της.

«Δεν αντιμετώπισε μόνο μια ασθένεια που απειλούσε τη ζωή της — το παγκόσμιο Διαδίκτυο την κυνήγησε», λέει η βασιλική ιστορικός Amanda Foreman στο People. «Ήταν μια δολοφονία χαρακτήρα».

Δείτε το βίντεο με το Adelaide Cottage

YouTube thumbnail

«Θα το αντιμετωπίσουν μαζί»

Τώρα, η πριγκίπισσα Κέιτ απολαμβάνει την ευκαιρία να διαμορφώσει το νέο τους σπίτι από μέσα προς τα έξω. Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στη Γερμανία στις 3 Δεκεμβρίου, μίλησε με ενθουσιασμό για τη δημιουργία «πίνακα ιδεών» και την έναρξη της ανακαίνισης μετά τα Χριστούγεννα, ενώ ο Γουίλιαμ παραδέχτηκε ότι οι ανακαινίσεις είναι «δύσκολες, με απρόβλεπτες ανατροπές».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «θα το αντιμετωπίζουν» μαζί.

Στο Forest Lodge, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ζεστό, κομψό οικογενειακό σπίτι –πάντα μέσα από την καλλιτεχνική της ματιά- ενώ λέγεται ότι εθεάθη να επιλέγει ένα τραπέζι 24 θέσεων.

«Σηματοδοτούν ένα διαφορετικό είδος τρόπου ζωής — είναι πολύ επικεντρωμένο στα παιδιά τους» λέει η Foreman. «Αυτή η χρονιά ήταν καθοριστική για τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση της Πριγκίπισσας Κέιτ στις 14 Ιανουαρίου για την ύφεση μιας μη γνωστής μορφής καρκίνου και συνεχίζοντας με μια προσεκτική επιστροφή στη δημόσια ζωή».

Το τελευταίο εξώφυλλο του People

«Μια γυναίκα που κοίταξε κατάματα τον άβυσσο»

«Μέσα από όλα αυτά, η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ισορρόπησαν τα αυξανόμενα βασιλικά τους καθήκοντα με τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο και την οικογενειακή ζωή, ακόμη και όταν η ασθένεια εξακολουθεί να σκιάζει τη μοναρχία» συνεχίζει η Foreman.

«Ο βασιλιάς Κάρολος ακολουθεί τη θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ και σε μια σπάνια ενημέρωση για την υγεία του στις 12 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ότι η αγωγή του θα μειωθεί το νέο έτος.

»Η ελπιδοφόρα εξέλιξη υπογραμμίζει το βάρος του ρόλου που θα κληρονομήσει κάποτε το ζευγάρι, και η επανεμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας φέτος αποδεικνύει τη δύναμή της μέσα από τη διάγνωση της ασθένειας και την εξαντλητική θεραπεία — και το θάρρος που χρειάστηκε για να την αντέξει.

»Αυτή είναι μια γυναίκα που κοίταξε κατάματα τον άβυσσο» συμπληρώνει η Foreman.

*Με στοιχεία από people.com

