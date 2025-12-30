Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες
Ο Χρήστος Βαλαβανίδης συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».
Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Χρήστος Βαλαβανίδης.
Ο 81χρονος ηθοποιός, με αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους και στους θαυμαστές του ότι νοσηλεύεται εδώ και 12 ημέρες.
Χρήστος Βαλαβανίδης: Ποιος είναι ο λόγος που νοσηλεύεται
Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκανε γνωστό τον λόγο της εισαγωγής του.
«Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!», έγραψε σε δημοσίευσή του ο Χρήστος Βαλαβανίδης το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου και σημείωσε στα σχόλια: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».
Πριν από δύο ημέρες, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε γράψει στα social media:
«(10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι)
– Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη οφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια;
– Θα την κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».
