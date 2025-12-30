Άρης Μουγκοπέτρος: «Για τα παιδιά μου και με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, που είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26-12-2025) στα δικαστήρια της Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Χθες ο μουσικός αθωώθηκε και μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» εξήγησε πως εξελίχθηκε η υπόθεση.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή»

«Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή» είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δείχνοντας το τραυματισμένο χέρι του.

«Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα “Θα δεις τι θα γίνεις”. Αυτή ήταν η “λεκτική μου βία” επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο» πρόσθεσε ο μουσικός.

Ο καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά του: «Την ώρα που πήγα με τεράστια χαρά να δω τα παιδιά μου, με μελομακάρονα, είδα ότι έλειπαν. Είχαμε μία κοπέλα που βοηθούσε, η οποία ήταν ανήλικη. Τα ξέρω καλύτερα από την 15χρονη».

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δεν έκρυψε τον πόνο του για τη στάση ενός από τα παιδιά του, λέγοντας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ;

Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

«Αυτές οι μέρες ήταν εξαντλητικές»

Το απόγευμα της Τρίτης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ο γνωστός μουσικός, αφού ευχαρίστησε τον δικηγόρο του, είπε: «Αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ εξαντλητικές. Είναι μία πραγματικά δικαίωση της ψυχής μου γιατί πραγματικά δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός βλέπει. Αυτό έχω να πω εγώ»».

Όπως λέει ο ίδιος: «Η οικογένεια ξέρω ότι ό,τι έχει να συζητήσει, το συζητάει ο μπαμπάς και η μαμά. Αν μπλέκουν η θεία, ο θείος, ο ξάδερφος… από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ από την αρχή ήμουν ‘έλα εδώ να μιλήσουμε’ και είπα ότι αυτά τα δύο τα παιδάκια δεν ευθύνονται για τον λόγο ότι εμείς θα χωρίσουμε. Θέλω τα παιδάκια μου να μην τα στερήσω καθόλου από τη μαμά τους, γιατί η μαμά πρέπει να είναι πρώτα δίπλα στα παιδιά, η μάνα είναι μία, αλλά και μπαμπάς είναι ένας».