Άρης Μουγκοπέτρος: «Για τα παιδιά μου και με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή»
30 Δεκεμβρίου 2025 | 19:20

Άρης Μουγκοπέτρος: «Για τα παιδιά μου και με αυτό το χέρι, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αθωώθηκε για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, που είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26-12-2025) στα δικαστήρια της Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Χθες ο μουσικός αθωώθηκε και μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό» εξήγησε πως εξελίχθηκε η υπόθεση.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή»

«Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή» είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δείχνοντας το τραυματισμένο χέρι του.

«Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα “Θα δεις τι θα γίνεις”. Αυτή ήταν η “λεκτική μου βία” επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο» πρόσθεσε ο μουσικός.

Ο καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά του: «Την ώρα που πήγα με τεράστια χαρά να δω τα παιδιά μου, με μελομακάρονα, είδα ότι έλειπαν. Είχαμε μία κοπέλα που βοηθούσε, η οποία ήταν ανήλικη. Τα ξέρω καλύτερα από την 15χρονη».

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δεν έκρυψε τον πόνο του για τη στάση ενός από τα παιδιά του, λέγοντας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ;

Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

«Αυτές οι μέρες ήταν εξαντλητικές»

Το απόγευμα της Τρίτης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ο γνωστός μουσικός, αφού ευχαρίστησε τον δικηγόρο του, είπε: «Αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ εξαντλητικές. Είναι μία πραγματικά δικαίωση της ψυχής μου γιατί πραγματικά δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός βλέπει. Αυτό έχω να πω εγώ»».

Όπως λέει ο ίδιος: «Η οικογένεια ξέρω ότι ό,τι έχει να συζητήσει, το συζητάει ο μπαμπάς και η μαμά. Αν μπλέκουν η θεία, ο θείος, ο ξάδερφος… από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ από την αρχή ήμουν ‘έλα εδώ να μιλήσουμε’ και είπα ότι αυτά τα δύο τα παιδάκια δεν ευθύνονται για τον λόγο ότι εμείς θα χωρίσουμε. Θέλω τα παιδάκια μου να μην τα στερήσω καθόλου από τη μαμά τους, γιατί η μαμά πρέπει να είναι πρώτα δίπλα στα παιδιά, η μάνα είναι μία, αλλά και μπαμπάς είναι ένας».

Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
«Monkey Christ» 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»
Αγωνία στο "τριφύλλι" 30.12.25

«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»

«Κομβικός ο ρόλος του παίκτη στις διαπραγματεύσεις», αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι για τον άσο του Παναθηναϊκού

Γιώργος Μαζιάς
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
