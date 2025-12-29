Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής
«Τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του» σημείωσε ο δικηγόρος του δεξιοτέχνη του κλαρίνου.
Αθώο έκρινε το δικαστήριο Τρίπολης τον Άρη Μουγκοπέτρο για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής απειλής.
Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, βγήκε η απόφαση για την υπόθεση που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη έπειτα από την καταγγελία που έκανε η εν διαστάσει σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.
«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».
«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.
