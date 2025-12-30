Δολάριο: Προς την πιο απότομη ετήσια πτώση εδώ και σχεδόν μια δεκαετία

Προς την πιο απότομη πτώση από το 2017 οδεύει το δολάριο, με τις τράπεζες της Wall Street να προβλέπουν περαιτέρω αδυναμία το επόμενο έτος, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Το δολάριο έχει καταγράψει απώλειες 9,6% έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων φέτος, καθώς ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε φόβους για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραδοσιακή θέση του δολαρίου ως καταφυγίου για τους επενδυτές.

Το ευρώ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σχεδόν 14% από τα κύρια νομίσματα έναντι του δολαρίου και ανήλθε στα 1,17 δολάρια, επίπεδο που είχε επιτευχθεί τελευταία φορά το 2021.

«Είναι μια από τις χειρότερες χρονιές για την απόδοση του δολαρίου στην ιστορία των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών» εξηγεί στους Financial Times ο Τζορτζ Σαραβέλος, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας συναλλάγματος στην Deutsche Bank, αναφερόμενος στον περισσότερο από μισό αιώνα κατά τον οποίο οι αξίες των νομισμάτων καθορίζονται από την αγορά και δεν συνδέονται με τον χρυσό.

Η αρχική αδυναμία του δολαρίου προκλήθηκε τον Απρίλιο από την ανακοίνωση επιθετικών αμοιβαίων δασμών οδηγώντας το δολάριο να καταγράφει απώλειες 15% έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Στη συνέχεια ανέκτησε κάποιο έδαφος αλλά η επανέναρξη των μειώσεων των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο το κρατάει υπό πίεση.

Η μείωση επιτοκίων θα οδηγήσει το δολάριο χαμηλότερα

Η προοπτική η Fed να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο, ενώ άλλες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, διατηρούν ή ακόμη και αυξάνουν το κόστος δανεισμού, θα οδηγήσει το δολάριο χαμηλότερα, σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές.

Οι επενδυτές αναμένουν δύο ή τρεις μειώσεις των επιτοκίων κατά 0,25% από την Fed μέχρι το τέλος του 2026. Αντίθετα, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πρόσφατα ότι «όλες οι επιλογές θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», καθώς η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια, αλλά αύξησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι τράπεζες της Wall Street αναμένουν ότι το ευρώ θα ενισχυθεί στα 1,20 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026 και η στερλίνα θα αναρριχηθεί από το τρέχον επίπεδο των 1,33 δολαρίων στα 1,36 δολάρια.

«Η Fed αντιτίθεται στην τάση όσον αφορά τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες… εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χαλάρωσης» ανέφερε στους FT ο Τζέιμς Νάιτλι, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος στην ING.

Η απόδοση του δολαρίου, το οποίο εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο νόμισμα στον κόσμο, έχει επιπτώσεις για τις εταιρείες, τους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες. Η αδυναμία του φέτος ήταν ένα πλεονέκτημα για τους Αμερικανούς εξαγωγείς, αλλά ένα εμπόδιο για πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η τύχη του το 2026 θα διαμορφωθεί επίσης από την επιλογή του Τραμπ για την προεδρία της Fed, με πιθανόν περισσότερες απώλειες για το δολάριο εάν ο διάδοχος του Τζέι Πάουελ θεωρηθεί πιθανό να υποκύψει στις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου για βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές ομολόγων έχουν δηλώσει στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ανησυχούν ότι ο Κέβιν Χάσετ, ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, θα μειώσει τα επιτόκια για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, ανέφεραν οι Financial Times αυτόν τον μήνα.

Υπό τη νέα προεδρία, οι επενδυτές είναι προετοιμασμένοι για μια Fed που είναι «πιο παρεμβατική», πιο επιθετική στη μείωση των επιτοκίων και «πιο διατεθειμένη να κινηθεί με βάση το ένστικτό της» υπογραμμίζει ο Νάιτλι της ING.

Ο Τραμπ ροκανίζει την αξία του δολαρίου

Μια Fed που θα είναι αλυσοδεμένη στον Λευκό Οίκο θα αναζωπυρώσει τους φόβους για τη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ που υπονόμευσε το δολάριο τις εβδομάδες που ακολούθησαν την ανακοίνωση των δασμών της «ημέρας απελευθέρωσης» από τον Τραμπ τον Απρίλιο.

Ο Μαρκ Σόμπελ, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος του think tank OMFIF στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Η διάβρωση των θεμελιωδών πυλώνων της κυριαρχίας του δολαρίου από τον Τραμπ μπορεί να είναι μια πολύ αργή, μακροπρόθεσμη «καύση», αλλά εξακολουθεί να βαραίνει το μυαλό των συμμετεχόντων».

Το δολάριο έχει ανακάμψει κατά 2,5% από το χαμηλότερο επίπεδο του έτους που άγγιξε τον Σεπτέμβριο, εν μέρει επειδή οι προβλέψεις ότι ο εμπορικός πόλεμος θα οδηγούσε την οικονομία των ΗΠΑ σε ύφεση δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι «bulls» του δολαρίου λένε ότι η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα διατηρήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε ταχύτερη ανάπτυξη από την ευρωπαϊκή το 2026, περιορίζοντας το περιθώριο της Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια.

Ο Κιτ Ζουκς, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Société Générale, δήλωσε στους FT: «Δεν πιστεύουμε ότι η οικονομική πολιτική του Προέδρου Τραμπ μπορεί να εκτροχιάσει την τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική ακτή της Αμερικής.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα περαιτέρω κέρδη για τις αμερικανικές μετοχές τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην ενισχύσουν το δολάριο.

Πηγή: ΟΤ