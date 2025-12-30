newspaper
Δολάριο: Προς την πιο απότομη ετήσια πτώση εδώ και σχεδόν μια δεκαετία
Διεθνής Οικονομία 30 Δεκεμβρίου 2025 | 23:05

Δολάριο: Προς την πιο απότομη ετήσια πτώση εδώ και σχεδόν μια δεκαετία

Οι αναλυτές λένε ότι οι μειώσεις επιτοκίων από την Fed θα ωθήσουν το αμερικανικό νόμισμα χαμηλότερα το 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Προς την πιο απότομη πτώση από το 2017 οδεύει το δολάριο, με τις τράπεζες της Wall Street να προβλέπουν περαιτέρω αδυναμία το επόμενο έτος, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Το δολάριο έχει καταγράψει απώλειες 9,6% έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων φέτος, καθώς ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε φόβους για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραδοσιακή θέση του δολαρίου ως καταφυγίου για τους επενδυτές.

Το ευρώ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σχεδόν 14% από τα κύρια νομίσματα έναντι του δολαρίου και ανήλθε στα 1,17 δολάρια, επίπεδο που είχε επιτευχθεί τελευταία φορά το 2021.

«Είναι μια από τις χειρότερες χρονιές για την απόδοση του δολαρίου στην ιστορία των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών» εξηγεί στους Financial Times ο Τζορτζ Σαραβέλος, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας συναλλάγματος στην Deutsche Bank, αναφερόμενος στον περισσότερο από μισό αιώνα κατά τον οποίο οι αξίες των νομισμάτων καθορίζονται από την αγορά και δεν συνδέονται με τον χρυσό.

Η αρχική αδυναμία του δολαρίου προκλήθηκε τον Απρίλιο από την ανακοίνωση επιθετικών αμοιβαίων δασμών οδηγώντας το δολάριο να καταγράφει απώλειες 15% έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Στη συνέχεια ανέκτησε κάποιο έδαφος αλλά η επανέναρξη των μειώσεων των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο το κρατάει υπό πίεση.

Η μείωση επιτοκίων θα οδηγήσει το δολάριο χαμηλότερα

Η προοπτική η Fed να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο, ενώ άλλες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, διατηρούν ή ακόμη και αυξάνουν το κόστος δανεισμού, θα οδηγήσει το δολάριο χαμηλότερα, σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές.

Οι επενδυτές αναμένουν δύο ή τρεις μειώσεις των επιτοκίων κατά 0,25% από την Fed μέχρι το τέλος του 2026. Αντίθετα, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πρόσφατα ότι «όλες οι επιλογές θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», καθώς η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια, αλλά αύξησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι τράπεζες της Wall Street αναμένουν ότι το ευρώ θα ενισχυθεί στα 1,20 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026 και η στερλίνα θα αναρριχηθεί από το τρέχον επίπεδο των 1,33 δολαρίων στα 1,36 δολάρια.

«Η Fed αντιτίθεται στην τάση όσον αφορά τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες… εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χαλάρωσης» ανέφερε στους FT ο Τζέιμς Νάιτλι, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος στην ING.

Η απόδοση του δολαρίου, το οποίο εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο νόμισμα στον κόσμο, έχει επιπτώσεις για τις εταιρείες, τους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες. Η αδυναμία του φέτος ήταν ένα πλεονέκτημα για τους Αμερικανούς εξαγωγείς, αλλά ένα εμπόδιο για πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η τύχη του το 2026 θα διαμορφωθεί επίσης από την επιλογή του Τραμπ για την προεδρία της Fed, με πιθανόν περισσότερες απώλειες για το δολάριο εάν ο διάδοχος του Τζέι Πάουελ θεωρηθεί πιθανό να υποκύψει στις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου για βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές ομολόγων έχουν δηλώσει στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ανησυχούν ότι ο Κέβιν Χάσετ, ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, θα μειώσει τα επιτόκια για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, ανέφεραν οι Financial Times αυτόν τον μήνα.

Υπό τη νέα προεδρία, οι επενδυτές είναι προετοιμασμένοι για μια Fed που είναι «πιο παρεμβατική», πιο επιθετική στη μείωση των επιτοκίων και «πιο διατεθειμένη να κινηθεί με βάση το ένστικτό της» υπογραμμίζει ο Νάιτλι της ING.

Ο Τραμπ ροκανίζει την αξία του δολαρίου

Μια Fed που θα είναι αλυσοδεμένη στον Λευκό Οίκο θα αναζωπυρώσει τους φόβους για τη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ που υπονόμευσε το δολάριο τις εβδομάδες που ακολούθησαν την ανακοίνωση των δασμών της «ημέρας απελευθέρωσης» από τον Τραμπ τον Απρίλιο.

Ο Μαρκ Σόμπελ, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος του think tank OMFIF στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Η διάβρωση των θεμελιωδών πυλώνων της κυριαρχίας του δολαρίου από τον Τραμπ μπορεί να είναι μια πολύ αργή, μακροπρόθεσμη «καύση», αλλά εξακολουθεί να βαραίνει το μυαλό των συμμετεχόντων».

Το δολάριο έχει ανακάμψει κατά 2,5% από το χαμηλότερο επίπεδο του έτους που άγγιξε τον Σεπτέμβριο, εν μέρει επειδή οι προβλέψεις ότι ο εμπορικός πόλεμος θα οδηγούσε την οικονομία των ΗΠΑ σε ύφεση δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι «bulls» του δολαρίου λένε ότι η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα διατηρήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε ταχύτερη ανάπτυξη από την ευρωπαϊκή το 2026, περιορίζοντας το περιθώριο της Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια.

Ο Κιτ Ζουκς, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Société Générale, δήλωσε στους FT: «Δεν πιστεύουμε ότι η οικονομική πολιτική του Προέδρου Τραμπ μπορεί να εκτροχιάσει την τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική ακτή της Αμερικής.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα περαιτέρω κέρδη για τις αμερικανικές μετοχές τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην ενισχύσουν το δολάριο.

Πηγή: ΟΤ

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90)

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

