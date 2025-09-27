newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ευρώ: Η άνοδος του και το στοίχημα με το δολάριο – Τι λένε οι αναλυτές
Διεθνής Οικονομία 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:27

Ευρώ: Η άνοδος του και το στοίχημα με το δολάριο – Τι λένε οι αναλυτές

Η αντιστάθμιση έναντι του δολαρίου ΗΠΑ θα οδηγήσει σύντομα το ευρώ στα 1,20 δολάρια

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Η μεγαλύτερη άνοδος του ευρώ από το 2017 θα συνεχιστεί, προβλέπουν οι τράπεζες της Wall Street, καθώς η ευρεία στροφή των παγκόσμιων επενδυτών προς την αντιστάθμιση της έκθεσής τους στο δολάριο των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι το ενιαίο νόμισμα θα ξεπεράσει σύντομα τα 1,20 δολάρια.

Το ευρώ έχει ήδη ενισχυθεί κατά περισσότερο από 12% έναντι του δολαρίου φέτος, καθώς η αισιοδοξία για την ανάπτυξη της ευρωζώνης και οι φόβοι για την ατζέντα του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν δημιουργήσει αυτό που η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλεσε «παγκόσμια στιγμή του ευρώ». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, πάνω από 1,19 δολάρια.

Οι προβλέψεις

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan και η UBS, πιστεύουν ότι το ευρώ, το οποίο έκτοτε έχει υποχωρήσει ελαφρώς στα 1,17 δολάρια, θα ξεπεράσει το όριο των 1,20 δολαρίων τους επόμενους μήνες, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια, περιορίζοντας μέρος του οφέλους από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την άνοδο του ευρώ ήταν η βιασύνη των επενδυτών να αντισταθμίσουν την έκθεση τους στο δολάριο, μέσω συμβολαίων που στην ουσία αποτελούν στοίχημα υπέρ του ευρώ έναντι του δολαρίου.

«Είδαμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου» των παγκόσμιων επενδυτών που αντισταθμίζουν την έκθεσή τους στο δολάριο, δήλωσε ο Peter Schaffrik, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της RBC Capital Markets.

«Αυτό είναι το κύριο αίτιο της αδυναμίας του δολαρίου που έχουμε δει, και θα ακολουθήσουν και άλλα», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία σε ορισμένες χώρες αυξάνουν τα επίπεδα αντιστάθμισής τους έναντι του δολαρίου από χαμηλή βάση, παρατηρούν οι αναλυτές. Η Goldman Sachs αναμένει ότι το ευρώ θα φτάσει τα 1,25 δολάρια εντός των επόμενων 12 μηνών. Η JPMorgan αναμένει ότι θα φτάσει τα 1,22 δολάρια μέχρι τον Μάρτιο. Η UBS Investment Bank αναμένει 1,23 δολάρια πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές των επενδυτικών τραπεζών αναμένουν ότι το ενιαίο νόμισμα θα ξεπεράσει το επίπεδο των 1,20 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Αυτό θα επιβαρύνει τους εξαγωγείς της περιοχής και θα δοκιμάσει την άνεση της ΕΚΤ με την ανατίμηση του νομίσματος.

Το κόστος και η αντίθετη γνώμη

Το κόστος για τους ευρωπαίους επενδυτές της αντιστάθμισης της έκθεσής τους στο δολάριο συνδέεται με τα επιτόκια των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να μειωθούν κατά το επόμενο έτος, καλύπτοντας μέρος της διαφοράς με το επιτόκιο πολιτικής της ΕΚΤ. Οι ειδικοί σε θέματα συναλλάγματος αναμένουν ότι αυτό θα τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη αντιστάθμισης του δολαρίου.

Ορισμένες τράπεζες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: η Citi προβλέπει ότι το ευρώ-δολάριο θα φτάσει τα 1,10 δολάρια τους επόμενους έξι έως 12 μήνες «λόγω ενδείξεων για πιθανή επανεκκίνηση της οικονομίας των ΗΠΑ».

Μακροπρόθεσμα, άλλες τράπεζες επισημαίνουν μια ευρύτερη διαφοροποίηση μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάριo, η οποία αναμένεται να ωφελήσει το ευρώ. Οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από τον οργανισμό OMFIF.

Πηγή: ΟΤ

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.

Σύνταξη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Πολλά τα νέα πρόσωπα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που κάνει σέντρα στις 18:00 – Η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπράιτον, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

Σύνταξη
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
