Η μεγαλύτερη άνοδος του ευρώ από το 2017 θα συνεχιστεί, προβλέπουν οι τράπεζες της Wall Street, καθώς η ευρεία στροφή των παγκόσμιων επενδυτών προς την αντιστάθμιση της έκθεσής τους στο δολάριο των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι το ενιαίο νόμισμα θα ξεπεράσει σύντομα τα 1,20 δολάρια.

Το ευρώ έχει ήδη ενισχυθεί κατά περισσότερο από 12% έναντι του δολαρίου φέτος, καθώς η αισιοδοξία για την ανάπτυξη της ευρωζώνης και οι φόβοι για την ατζέντα του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν δημιουργήσει αυτό που η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλεσε «παγκόσμια στιγμή του ευρώ». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, πάνω από 1,19 δολάρια.

Οι προβλέψεις

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan και η UBS, πιστεύουν ότι το ευρώ, το οποίο έκτοτε έχει υποχωρήσει ελαφρώς στα 1,17 δολάρια, θα ξεπεράσει το όριο των 1,20 δολαρίων τους επόμενους μήνες, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια, περιορίζοντας μέρος του οφέλους από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την άνοδο του ευρώ ήταν η βιασύνη των επενδυτών να αντισταθμίσουν την έκθεση τους στο δολάριο, μέσω συμβολαίων που στην ουσία αποτελούν στοίχημα υπέρ του ευρώ έναντι του δολαρίου.

«Είδαμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου» των παγκόσμιων επενδυτών που αντισταθμίζουν την έκθεσή τους στο δολάριο, δήλωσε ο Peter Schaffrik, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της RBC Capital Markets.

«Αυτό είναι το κύριο αίτιο της αδυναμίας του δολαρίου που έχουμε δει, και θα ακολουθήσουν και άλλα», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία σε ορισμένες χώρες αυξάνουν τα επίπεδα αντιστάθμισής τους έναντι του δολαρίου από χαμηλή βάση, παρατηρούν οι αναλυτές. Η Goldman Sachs αναμένει ότι το ευρώ θα φτάσει τα 1,25 δολάρια εντός των επόμενων 12 μηνών. Η JPMorgan αναμένει ότι θα φτάσει τα 1,22 δολάρια μέχρι τον Μάρτιο. Η UBS Investment Bank αναμένει 1,23 δολάρια πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές των επενδυτικών τραπεζών αναμένουν ότι το ενιαίο νόμισμα θα ξεπεράσει το επίπεδο των 1,20 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Αυτό θα επιβαρύνει τους εξαγωγείς της περιοχής και θα δοκιμάσει την άνεση της ΕΚΤ με την ανατίμηση του νομίσματος.

Το κόστος και η αντίθετη γνώμη

Το κόστος για τους ευρωπαίους επενδυτές της αντιστάθμισης της έκθεσής τους στο δολάριο συνδέεται με τα επιτόκια των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να μειωθούν κατά το επόμενο έτος, καλύπτοντας μέρος της διαφοράς με το επιτόκιο πολιτικής της ΕΚΤ. Οι ειδικοί σε θέματα συναλλάγματος αναμένουν ότι αυτό θα τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη αντιστάθμισης του δολαρίου.

Ορισμένες τράπεζες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: η Citi προβλέπει ότι το ευρώ-δολάριο θα φτάσει τα 1,10 δολάρια τους επόμενους έξι έως 12 μήνες «λόγω ενδείξεων για πιθανή επανεκκίνηση της οικονομίας των ΗΠΑ».

Μακροπρόθεσμα, άλλες τράπεζες επισημαίνουν μια ευρύτερη διαφοροποίηση μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάριo, η οποία αναμένεται να ωφελήσει το ευρώ. Οι κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από τον οργανισμό OMFIF.

