Όλο και περισσότερο συγκλίνουν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των χωρών μελών της ευρωζώνης με αποτέλεσμα να κλείνει το χάσμα μεταξύ τους και να διαμορφώνεται στο χαμηλότερο από το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Citi.

Μετά την πτώση της γαλλικής κυβέρνησης η Fitch υποβάθμισε την περασμένη Παρασκευή τη Γαλλία σε «A+», καθώς η χώρα έχει μπροστά της ένα δύσβατο δημοσιονομικό μονοπάτι. Την ίδια μέρα, η S&P Global αναβάθμισε την Ισπανία στην ίδια βαθμολογία, επικαλούμενη την οικονομική της δύναμη, ενώ η Fitch αναβάθμισε την Πορτογαλία σε «A» λόγω των επιδόσεων της στη μείωση του χρέους.

Η Fitch υποβάθμισε τη Φινλανδία, την Αυστρία και το Βέλγιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω των υψηλών ελλειμμάτων και του χρέους, επιταχύνοντας τη σύγκλιση των οικονομιών της ευρωζώνης, καθώς ο φτωχός Νότος ανακάμπτει από την κρίση χρέους του 2010-11 και βελτιώνει τις προοπτικές του μετά την πανδημία.

Το χρέος και η ανάπτυξη

Οι αλλαγές στις αξιολογήσεις απεικονίζουν την πορεία του χρέους εντός της ευρωζώνης, εξηγεί στο Reuters ο διαχειριστής κεφαλαίων της Carmignac, Aymeric Guedy.

Οι νότιες χώρες πλησιάζουν τις βόρειες όχι μόνο μειώνοντας το χρέος τους, αλλά σημειώνοντας και καλύτερη ανάπτυξη,προσθέτει. Η υψηλότερη ανάπτυξη βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων χρέους υπό έλεγχο.

Μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης, αρκετές κυβερνήσεις έχασαν την αξιολόγηση ΑΑΑ, με αποτέλεσμα μόνο η Γερμανία και η Ολλανδία να διατηρήσουν την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης. Σήμερα η Ελλάδα αναμένει την αξιολόγηση της Moody’s με τη χώρα να στοχεύει στην επενδυτική κλίμακα του «Β».

Η Fitch αναμένεται να αναθεωρήσει την αξιολόγηση της Ιταλίας αργότερα την Παρασκευή, με τους αναλυτές να θεωρούν πιθανή την αναβάθμιση η σε BBB+ μετά από παρόμοια κίνηση της S&P τον Απρίλιο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να απομακρυνθεί από την κατηγορία«σκουπίδια» μειώνοντας περισσότερο το χάσμα στις αξιολογήσεις των χωρών μελών του ευρώ.

Την Πέμπτη, οι αποδόσεις των γαλλικών και ιταλικών 10ετών ομολόγων διαπραγματεύτηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο επίπεδο

Οι οίκοι αξιολόγησης κινούνται πιο αργά από τις αγορές, οπότε το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων αντανακλά τη σύγκλιση μεταξύ Βορρά και Νότου πολύ πριν από τις αξιολογήσεις.

Τα χαρτοφυλάκια που αγοράζουν υψηλή επενδυτική βαθμίδα

Αν και η αντίδραση της αγοράς στην γαλλική πολιτική κρίση ήταν συγκρατημένη υπάρχουν επενδυτές που έχουν περιορισμό αξιολόγησης οπότε αγοράζουν και πουλούν χρέος μετά από τις εκθέσεις των οίκων. Επιπλέον οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όπως οι κεντρικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά και συνταξιδιοτικά ταμεία επιλέγουν ομολογιακούς τίτλους που βρίσκονται στις υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης.

«Οι επίσημες αλλαγές θα έχουν σημασία και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανακατανομές, ιδίως για τους θεσμικούς επενδυτές», υπογραμμίζει ο Ross Hutchison, επικεφαλής της στρατηγικής αγοράς της ευρωζώνης στην Zurich Insurance Group.

Ο Aman Bansal, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών επιτοκίων στην Citi, σημειώνει ότι η σύγκλιση των αξιολογήσεων θα μπορούσε να ενθαρρύνει ορισμένους διεθνείς επενδυτές να μεταφέρουν μέρος των γαλλικών ομολόγων που κατέχουν προς την Ισπανία και ενδεχομένως την Ιταλία.

Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν το 55% του χρέους της Γαλλίας, το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, γεγονός που την καθιστά πιο ευάλωτη σε μεταβολές της εμπιστοσύνης.

To κοινό ευρωπαϊκό χρέος

Κι ενώ κλείνει το χάσμα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την έκδοση περισσότερων ευρωπαϊκών ομολόγων ( κοινό χρέος) έχει ανάψει. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034 προβλέπει την επιλογή κοινής δανειοδότησης σε περίπτωση ανάγκης, πρόταση στην οποία εναντιώνονται οι βόρειες χώρες.

Η Φινλανδία αντιτίθεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Οικονομικών Riikka Purra.

Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä. Nyt hallitus on julkaissut ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen. Kanta on Suomelle… pic.twitter.com/l07k6DuQtu — Riikka Purra (@ir_rkp) September 19, 2025

«Δεν είμαστε απλώς επικριτικοί, αλλά και αντίθετοι» υπογραμμίζει στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Η Φινλανδία είναι έτοιμη να απορρίψει αυτές τις προτάσεις, ακόμη και μόνη της».

Ορισμένα μέλη του μπλοκ των 27 χωρών έχουν υποστηρίξει ότι το κοινό χρέος θα μπορούσε να συμβάλει στη χρηματοδότηση των δαπανών που προτείνει η Επιτροπή με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς τα ευρωομόλογα βρίσκονται υψηλά στη βαθμίδα των αξιολογήσεων.

Ωστόσο η Γερμανία,η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στην ιδέα, ενώ η Δανία έχει εκφράσει σκεπτικισμό.

Η συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ απαιτεί την υποστήριξη και των 27 κρατών μελών και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.