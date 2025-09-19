newspaper
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:50

Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Όλο και περισσότερο συγκλίνουν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των χωρών μελών της ευρωζώνης με αποτέλεσμα να κλείνει το χάσμα μεταξύ τους και να διαμορφώνεται στο χαμηλότερο από το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Citi.

Μετά την πτώση της γαλλικής κυβέρνησης η Fitch υποβάθμισε την περασμένη Παρασκευή τη Γαλλία σε «A+», καθώς η χώρα έχει μπροστά της ένα δύσβατο δημοσιονομικό μονοπάτι. Την ίδια μέρα, η S&P Global αναβάθμισε την Ισπανία στην ίδια βαθμολογία, επικαλούμενη την οικονομική της δύναμη, ενώ η Fitch αναβάθμισε την Πορτογαλία σε «A» λόγω των επιδόσεων της στη μείωση του χρέους.

Η Fitch υποβάθμισε τη Φινλανδία, την Αυστρία και το Βέλγιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω των υψηλών ελλειμμάτων και του χρέους, επιταχύνοντας τη σύγκλιση των οικονομιών της ευρωζώνης, καθώς ο φτωχός Νότος ανακάμπτει από την κρίση χρέους του 2010-11 και βελτιώνει τις προοπτικές του μετά την πανδημία.

Το χρέος και η ανάπτυξη

Οι αλλαγές στις αξιολογήσεις απεικονίζουν την πορεία του χρέους εντός της ευρωζώνης, εξηγεί στο Reuters ο διαχειριστής κεφαλαίων της Carmignac, Aymeric Guedy.

Οι νότιες χώρες πλησιάζουν τις βόρειες όχι μόνο μειώνοντας το χρέος τους, αλλά σημειώνοντας και καλύτερη ανάπτυξη,προσθέτει. Η υψηλότερη ανάπτυξη βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων χρέους υπό έλεγχο.

Μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης, αρκετές κυβερνήσεις έχασαν την αξιολόγηση ΑΑΑ, με αποτέλεσμα μόνο η Γερμανία και η Ολλανδία να διατηρήσουν την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης. Σήμερα η Ελλάδα αναμένει την αξιολόγηση της Moody’s με τη χώρα να στοχεύει στην επενδυτική κλίμακα του «Β».

Η Fitch αναμένεται να αναθεωρήσει την αξιολόγηση της Ιταλίας αργότερα την Παρασκευή, με τους αναλυτές να θεωρούν πιθανή την αναβάθμιση η σε BBB+ μετά από παρόμοια κίνηση της S&P τον Απρίλιο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να απομακρυνθεί από την κατηγορία«σκουπίδια» μειώνοντας περισσότερο το χάσμα στις αξιολογήσεις των χωρών μελών του ευρώ.

Την Πέμπτη, οι αποδόσεις των γαλλικών και ιταλικών 10ετών ομολόγων διαπραγματεύτηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο επίπεδο

Οι οίκοι αξιολόγησης κινούνται πιο αργά από τις αγορές, οπότε το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων αντανακλά τη σύγκλιση μεταξύ Βορρά και Νότου πολύ πριν από τις αξιολογήσεις.

Τα χαρτοφυλάκια που αγοράζουν υψηλή επενδυτική βαθμίδα

Αν και η αντίδραση της αγοράς στην γαλλική πολιτική κρίση ήταν συγκρατημένη υπάρχουν επενδυτές που έχουν περιορισμό αξιολόγησης οπότε αγοράζουν και πουλούν χρέος μετά από τις εκθέσεις των οίκων. Επιπλέον οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όπως οι κεντρικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά και συνταξιδιοτικά ταμεία επιλέγουν ομολογιακούς τίτλους που βρίσκονται στις υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης.

«Οι επίσημες αλλαγές θα έχουν σημασία και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανακατανομές, ιδίως για τους θεσμικούς επενδυτές», υπογραμμίζει ο Ross Hutchison, επικεφαλής της στρατηγικής αγοράς της ευρωζώνης στην Zurich Insurance Group.

Ο Aman Bansal, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών επιτοκίων στην Citi, σημειώνει ότι η σύγκλιση των αξιολογήσεων θα μπορούσε να ενθαρρύνει ορισμένους διεθνείς επενδυτές να μεταφέρουν μέρος των γαλλικών ομολόγων που κατέχουν προς την Ισπανία και ενδεχομένως την Ιταλία.

Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν το 55% του χρέους της Γαλλίας, το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, γεγονός που την καθιστά πιο ευάλωτη σε μεταβολές της εμπιστοσύνης.

To κοινό ευρωπαϊκό χρέος

Κι ενώ κλείνει το χάσμα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την έκδοση περισσότερων ευρωπαϊκών ομολόγων ( κοινό χρέος) έχει ανάψει. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034 προβλέπει την επιλογή κοινής δανειοδότησης σε περίπτωση ανάγκης, πρόταση στην οποία εναντιώνονται οι βόρειες χώρες.

Η Φινλανδία αντιτίθεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Οικονομικών Riikka Purra.

«Δεν είμαστε απλώς επικριτικοί, αλλά και αντίθετοι» υπογραμμίζει στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Η Φινλανδία είναι έτοιμη να απορρίψει αυτές τις προτάσεις, ακόμη και μόνη της».

Ορισμένα μέλη του μπλοκ των 27 χωρών έχουν υποστηρίξει ότι το κοινό χρέος θα μπορούσε να συμβάλει στη χρηματοδότηση των δαπανών που προτείνει η Επιτροπή με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς τα ευρωομόλογα βρίσκονται υψηλά στη βαθμίδα των αξιολογήσεων.

Ωστόσο η Γερμανία,η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στην ιδέα, ενώ η Δανία έχει εκφράσει σκεπτικισμό.

Η συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ απαιτεί την υποστήριξη και των 27 κρατών μελών και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

World
Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

inWellness
inTown
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
«Προπαγανδιστική κατασκευή» 19.09.25

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Χάρτης 19.09.25

Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκληματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
