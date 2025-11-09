Το δολάριο ανακτά τη θέση του – Οι αγορές ξεπερνούν το «σοκ Τραμπ»

Επενδυτές και αναλυτές, όπως αναφέρουν οι Financial Times υποστηρίζουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες στις οποίες έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ με μεγάλους εταίρους τους, όπως η ΕΕ και η Κίνα έχουν απορροφήσει τους κραδασμούς των δασμών από την αγορά, ενώ η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας είναι καλύτερη από ότι αναμενόταν μετά την επιβολή των δασμών. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου μειώσεων των επιτοκίων, απομακρύνοντας μια άλλη πηγή αστάθειας της αγοράς. «Ο κόσμος μαθαίνει να ζει με τον Τραμπ» εκτιμά ο Κρις Τέρνερ, επικεφαλής έρευνας αγορών στην ING. «Οι επενδυτές έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τους τίτλους με μια πρέζα αλάτι». Η πτώση του δολαρίου φέτος αντιπροσωπεύει μια «διόρθωση σε μια ανοδική αγορά» και όχι «την αρχή του τέλους». Το “Trump trade” και η ανατροπή του Το δολάριο σκαρφάλωσε στις διεθνείς αγορές πριν τις αμερικανικές κάλπες πέρυσι, καθώς όλοι πόνταραν στο “Trump trade”, την εκτίμηση ότι η οικονομική ατζέντα του Τραμπ θα ενίσχυε την αμερικανική οικονομία και το νόμισμά της. Ωστόσο η ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών τον Απρίλιο, άλλαξε δραματικά τις προσδοκίες.

Η παγκόσμια οικονομία απειλούνταν από τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων πολλών δεκαετιών συγκλονίζοντας τις αγορές συναλλάγματος, με ρεκόρ σχεδόν 10 τρισ. δολαρίων σε ημερήσιους όγκους συναλλάγματος εκείνο τον μήνα.

Οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις των δασμών στην αμερικανική οικονομία αλλά ο σημαντικότερος καταλύτης ήταν οι συνεχείς επιθέσεις και παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου προς τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ που τροφοδότησαν την ανησυχία ότι απειλείται η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης του δολαρίου να καταρρεύσει στο χειρότερο ξεκίνημα του έτους από τη δεκαετία του 1970. Επιπλέον δε λειτούργησε ως ασφαλές καταφύγιο σε περίοδο κρίσης, ένας διαχρονικός ρόλος που ενίσχυε το γόητρο του αμερικανικού νομίσματος.

Ωστόσο, το δολάριο από το καλοκαίρι μαζεύει τις απώλειες, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών που οδήγησε τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά πριν από την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών αυτή την εβδομάδα.

Ορισμένοι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων υποστηρίζουν ότι οι ανησυχίες για τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ήταν υπερβολικές. «Παρά όλες τις συζητήσεις για το τέλος του αμερικανικού εξαιρετισμού, όταν κοιτάς τη συνολική εικόνα, το δολάριο είναι ένα ισχυρό νόμισμα εδώ και αρκετά χρόνια» υπογραμμίζει ο Robert Tipp, επικεφαλής παγκόσμιων ομολόγων στην PGIM, υπονοώντας ότι η πτώση του δολαρίου φέτος αντιπροσωπεύει μια «διόρθωση σε μια ανοδική αγορά» και όχι «την αρχή του τέλους».

«Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ για να σοκάρει την αγορά;»

Η κατάρρευση των προσδοκιών για μεταβλητότητα είναι η αγορά που λέει ότι «το «σοκ Τραμπ» τελείωσε», έγραψε ο George Saravelos της Deutsche Bank σε σημείωμά του αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας την άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων και τη δημοσιονομική πολιτική στον «αυτόματο πιλότο». «Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ για να σοκάρει την αγορά; Δυσκολευόμαστε να βρούμε μια απάντηση μόνοι μας». Το δολάριο έχει επίσης λάβει ώθηση από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον περασμένο μήνα, όπου η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια, αλλά προειδοποίησε ότι η επόμενη μείωση δεν ήταν «προκαθορισμένο συμπέρασμα». Ο βραδύτερος ρυθμός μείωσης των επιτοκίων είθισται να στηρίζει το νόμισμα. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυτό έδειξε ότι το νόμισμα ανταποκρίνεται πλέον στους παραδοσιακούς παράγοντες που καθορίζουν την ισχύ του νομίσματος, κυρίως τις διαφορές στα επιτόκια μεταξύ των χωρών. «Έχουμε επιστρέψει σε πιο παραδοσιακούς παράγοντες που επηρεάζουν το FX», δήλωσε η ING’s Turner.