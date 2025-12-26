Οι τιμές του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων έχουν καταρρεύσει από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που έφτασαν τον Οκτώβριο, ακόμη και όταν οι τιμές στον χρυσό και το ασήμι εκτοξεύτηκαν. Αυτό και μόνο μπορεί να είναι ένα μικρό σημάδι για το τι πρέπει να αναμένουμε για το αμερικανικό δολάριο το 2026 όμως δεν είναι αρκετό για μια ασφαλή πρόβλεψη.

Η άνοδος σε χρυσό και ασήμι το 2026 θα επηρεάσει το δολάριο;

Η τιμή του λεγόμενου «ψηφιακού χρυσού» κυμαίνεται γύρω στα 90.000 δολάρια σημαντικά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων, ενώ ο χρυσός και το ασήμι έχουν σημειώσει άνοδο 20% και 64% αντίστοιχα.

Η πτώση μοιάζει παροδική. Ο Έλον Μάσκ τροφοδοτεί σιωπηλά τις εικασίες ότι υποστηρίζει διακριτικά το Bitcoin ενώ οι προβλέψεις ότι ο χρυσός και το ασήμι θα σημειώσουν τεράστια κέρδη το 2026 ανοίγουν το δρόμο για τον «βασιλιά» των κρύπτο.

Tο διεθνές νομισματικό σύστημα

Σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, «η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (…)», δηλώνει ο Ramnivas Mundada, διευθυντής οικονομικών ερευνών της GlobalData, σε ένα σχόλιο που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προβλέποντας ότι ο χρυσός και το ασήμι θα σημειώσουν περαιτέρω άνοδο 8% έως 15% και 20% έως 35% αντίστοιχα, έως το 2026.

«Η κίνηση αυτή φαίνεται να αντανακλά κάτι περισσότερο από μια τυπική προσπάθεια αναζήτησης ασφαλούς καταφυγίου. Αντιπροσωπεύει μια στρατηγική αντίδραση των θεσμικών οργάνων και των επενδυτών στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, τις συνεχιζόμενες εμπορικές τριβές και την επιταχυνόμενη τάση προς την αποδολαριοποίηση», ανέφερε.

Ο Mundada, γράφει το Forbes, επεσήμανε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) το 2026, γεωπολιτικές αναταραχές και αποδολαριοποίηση καθώς οι κεντρικές τράπεζες διαφοροποιούν τα αποθέματά τους στο αμερικανικό νόμισμα. «Μπαίνουμε σε μια νέα, πολυπολική νομισματική εποχή», έγραψε.

Κινήσεις στην οικονομική σκακιέρα

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την αντικατάσταση του προέδρου της Fed Τζέρομ Πάουελ, με τον Κέβιν Χάσετ ή τον Κέβιν Γουόρς. Σε περίπτωση που γίνει αυτό και οι δύο αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντική μείωση των επιτοκίων.

«Θέλω ο νέος πρόεδρος της Fed να μειώσει τα επιτόκια αν η αγορά πάει καλά, όχι να καταστρέψει την αγορά χωρίς κανένα λόγο», σημείωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Θέλω να έχουμε μια αγορά όπως δεν έχουμε δει εδώ και πολλές δεκαετίες, μια αγορά που ανεβαίνει με τα καλά νέα και κατεβαίνει με τα κακά νέα, όπως πρέπει να είναι, όπως ήταν παλιά».

Με όλα να μοιάζουν με κινούμενη άμμο, αναλυτές επαναλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις για την πτώση του αμερικανικού δολαρίου, με ορισμένους να πηγαίνουν πολύ πιο μακριά τη σκέψη τους.

«Η κυριαρχία του δολαρίου πλησιάζει στο τέλος της», ανέφερε στο «X» ο Peter Schiff, επικεφαλής οικονομολόγος και παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Euro Pacific.

«Ο χρυσός θα αναλάβει τον θρόνο ως το κύριο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο των κεντρικών τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι το δολάριο θα καταρρεύσει έναντι άλλων νομισμάτων και η κυριαρχία της Αμερικής στον παγκόσμιο τρένο της ευημερίας θα τελειώσει. Ετοιμαστείτε για μια ιστορική οικονομική κατάρρευση», σημειώνει.

Η άλλη όψη του… νομίσματος

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη… του νομίσματος. Επενδυτές και αναλυτές, όπως αναφέρουν οι Financial Times, υποστηρίζουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες στις οποίες έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ με μεγάλους εταίρους τους, όπως η ΕΕ και η Κίνα έχουν απορροφήσει τους κραδασμούς των δασμών από την αγορά, ενώ η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας είναι καλύτερη από ότι αναμενόταν μετά την επιβολή των δασμών.

Το δολάριο σκαρφάλωσε στις διεθνείς αγορές πριν τις αμερικανικές κάλπες πέρυσι, καθώς όλοι πόνταραν στο «Trump trade», την εκτίμηση ότι η οικονομική ατζέντα του Τραμπ θα ενίσχυε την αμερικανική οικονομία και το νόμισμά της. Ωστόσο η ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών τον Απρίλιο, άλλαξε δραματικά τις προσδοκίες.

Η παγκόσμια οικονομία απειλούνταν από τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων πολλών δεκαετιών συγκλονίζοντας τις αγορές συναλλάγματος.

Οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις των δασμών στην αμερικανική οικονομία αλλά ο σημαντικότερος καταλύτης ήταν οι συνεχείς επιθέσεις και παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου προς τον επικεφαλής της FED, Τζερόμ Πάουελ που τροφοδότησαν την ανησυχία ότι απειλείται η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης του δολαρίου να καταρρεύσει στο χειρότερο ξεκίνημα του έτους από τη δεκαετία του 1970. Επιπλέον δε λειτούργησε ως ασφαλές καταφύγιο σε περίοδο κρίσης, ένας διαχρονικός ρόλος που ενίσχυε το γόητρο του αμερικανικού νομίσματος.

Ωστόσο, το δολάριο από το καλοκαίρι μαζεύει τις απώλειες, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών που οδήγησε τη Wall Street σε ιστορικά υψηλά πριν από την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών αυτή την εβδομάδα.

«Το δολάριο είναι ισχυρό»

Ορισμένοι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων υποστηρίζουν ότι οι ανησυχίες για τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ήταν υπερβολικές. «Παρά όλες τις συζητήσεις για το τέλος του αμερικανικού εξαιρετισμού, όταν κοιτάς τη συνολική εικόνα, το δολάριο είναι ένα ισχυρό νόμισμα εδώ και αρκετά χρόνια» υπογραμμίζει ο Robert Tipp, επικεφαλής παγκόσμιων ομολόγων στην PGIM, υπονοώντας ότι η πτώση του δολαρίου φέτος αντιπροσωπεύει μια «διόρθωση σε μια ανοδική αγορά» και όχι «την αρχή του τέλους».