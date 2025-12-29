Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα

Οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας έμειναν άφωνοι παρακολουθώντας ζωντανά τις κάμερες στο ηφαίστειο Κιλαουέα, στη Χαβάη όταν διαπίστωσαν ότι δύο νεαροί βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά στη ρέουσα λάβα, ποζάροντας ανενόχλητοι μπροστά στον φακό.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του «Επεισοδίου 39», ενός ισχυρού ηφαιστειακού επεισοδίου που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα, η έκρηξη εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Two men were spotted walking dangerously close to Hawaii’s Kilauea volcano. In the video captured on Dec. 23, one can be seen gesturing to the webcam operated by the U.S. Geological Survey. Locals say they have seen an uptick in people trespassing in areas closed to the public. pic.twitter.com/L7LJ6SRD2p — ABC News (@ABC) December 29, 2025

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι παραβιάσεις των αποκλεισμένων περιοχών αυξάνονται, παρά τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών. Οι κάτοικοι της Χαβάης ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, καθώς το τελευταίο διάστημα η επικίνδυνη περιέργεια φαίνεται να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.