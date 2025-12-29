magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29 Δεκεμβρίου 2025 | 06:02

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Τέλος του 1975, σε μια Νέα Υόρκη που μύριζε ακόμα βενζίνη, ποίηση και ιδρώτα, η Πάτι Σμιθ κυκλοφορεί το Horses.

Πενήντα χρόνια μετά, ο δίσκος δεν ακούγεται ούτε «κλασικός» ούτε «ιστορικός» – ακούγεται επικίνδυνα ζωντανός. Σαν κάτι που μόλις συνέβη – ή που πρόκειται να συμβεί.

Το Horses δεν γεννήθηκε ως μανιφέστο πανκ, παρότι συχνά έτσι κατατάσσεται. Το 1975, το πανκ δεν είχε ακόμη όνομα. Υπήρχε όμως μια υπόγεια αναταραχή: στο θρυλικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, CBGB, έπαιζαν οι Ramones, οι Television και το Patti Smith Group, ενώ λίγο πιο πίσω αντηχούσαν ήδη οι MC5, οι Stooges, οι New York Dolls και οι Velvet Underground.

Ήταν μια στιγμή πριν από τη μορφοποίηση ενός είδους – και ακριβώς εκεί πατάει το Horses: στο μετέωρο, στο «ανάμεσα», στο πριν.

YouTube thumbnail

Μια ποιήτρια γίνεται ροκ σταρ

Η Πάτι Σμιθ έρχεται σε αυτό το σημείο όχι ως ροκ σταρ, αλλά ως ποιήτρια. Οι πρώτες της εμφανίσεις ήταν απαγγελίες, σχεδόν τελετουργικές, με συνοδεία κιθάρας από τον Λένι Κέι και αργότερα πιάνου από τον Ρίτσαρντ Σολ. Δεν τραγουδούσε για να διασκεδάσει· μιλούσε για να διαπεράσει.

Όταν ο Κλάιβ Ντέιβις την είδε στο CBGB και την υπέγραψε στη νεοσύστατη Arista Records, αυτό που αναγνώρισε δεν ήταν ένα νέο «πρόσωπο», αλλά μια νέα ένταση.

YouTube thumbnail

Για την παραγωγή του δίσκου, η Πάτι Σμιθ επιλέγει τον Τζον Κέιλ των Velvet Underground – μια κίνηση καθόλου τυχαία.

Ο Κέιλ φέρνει δομή, πειθαρχία και εμπειρία στο στούντιο, χωρίς όμως να εξουδετερώσει την άγρια ενέργεια της μπάντας.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που ισορροπεί ανάμεσα στο χάος και τον έλεγχο, στην έκσταση και τη συγκρότηση.

Το Horses δεν είναι απλώς ένα ακόμη άλμπουμ

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που έχει κρίσιμη σημασία να τονιστεί: το Horses δεν είναι απλώς ένας δίσκος με λογοτεχνικές αναφορές. Είναι ένα συνολικό statement για το πώς μια λογοτεχνική φιγούρα περνά —χωρίς εκπτώσεις— στη ροκ σκηνή. Από την πρώτη στιγμή, ακόμη και πριν ακουστεί η πρώτη νότα, αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα στο εξώφυλλο.

Η φωτογραφία του Ρόμπερτ Μάπλθορπ δεν λειτουργεί ως «εικόνα καλλιτέχνιδας», αλλά ως μανιφέστο. Η Πάτι Σμιθ στέκεται όρθια, με λευκό πουκάμισο, μαύρο σακάκι ριγμένο στον ώμο, βλέμμα ευθύ, σχεδόν προκλητικά ήσυχο.

Δεν υπάρχει σεξουαλικοποίηση, δεν υπάρχει performance, δεν υπάρχει ρόλος. Υπάρχει παρουσία. Είναι μια εικόνα που δανείζεται τη σοβαρότητα της λογοτεχνίας και τη μεταφέρει στο ροκ — σαν να λέει ότι εδώ η σκηνή δεν είναι χώρος διαφυγής, αλλά πεδίο λόγου.

Αυτό ακριβώς κάνει και το ίδιο το άλμπουμ. Το Horses δεν «μελοποιεί» ποίηση· δεν προσπαθεί να την κάνει πιο εύπεπτη. Αντιθέτως, επιβάλλει τη γλώσσα, τον ρυθμό και τη σωματικότητα της ποίησης μέσα στη ροκ φόρμα.

YouTube thumbnail

Η Σμιθ δεν εγκαταλείπει τη λογοτεχνική της ταυτότητα για να γίνει ροκ καλλιτέχνις — μετακινεί το ίδιο το ροκ προς τη λογοτεχνία. Και αυτή η μετατόπιση, το 1975, ήταν βαθιά ριζοσπαστική.

Το Horses ανοίγει με το «Gloria», μια ριζική ανακατασκευή του τραγουδιού των Them. Από την πρώτη φράση –«Jesus died for somebody’s sins but not mine»– η Σμιθ δηλώνει ότι εδώ δεν θα τηρηθούν κανόνες.

Η απόρριψη των «rules and regulations» δεν είναι απλώς θεματική· είναι στάση αισθητικής.

Δεν πρόκειται για εξέγερση με συνθήματα, αλλά για αποδόμηση εκ των έσω.

Κι όμως, όσο «πανκ» κι αν ακούγεται η πρόθεση, το Horses δεν είναι καθαρόαιμο πανκ. Είναι art-rock, spoken word, garage, proto-punk, ποίηση με κιθάρες.

Η πλευρά Β του σινγκλ «Gloria» –μια οργισμένη, βωμολοχική live εκτέλεση του «My Generation» των Who– είναι ίσως πιο κοντά σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί πανκ. Ο ίδιος ο δίσκος όμως κινείται αλλού: σε έναν χώρο όπου η φόρμα διαλύεται για να ξαναχτιστεί.

AP Photo/Keystone, Freddy Gentizon

Οι επιρροές

Οι επιρροές της Σμιθ είναι πολλές και εμφανείς. Από τον Μπομπ Ντίλαν, τον Τζιμ Μόρισον και τον Κιθ Ρίτσαρντς, μέχρι τα girl groups των αρχών των 60s.

Στο «Redondo Beach», στο «Kimberly» ή στο «Free Money» μπορεί κανείς να ακούσει απόηχους των Angels και του «My Boyfriend’s Back», πριν τα τραγούδια εκτροχιαστούν σε κάτι σκοτεινότερο, πιο προσωπικό.

Στο «Land», η Smith ενσωματώνει το «Land of 1000 Dances» του Κρις Κένερ και το μετατρέπει σε ένα επικό, τρίπτυχο αφήγημα – μυστικιστικό, βίαιο, ανοιχτό.

Εκεί βρίσκεται και η πιο ριζοσπαστική χειρονομία του Horses: στο φύλο. Η Πάτι Σμιθ δεν διεκδικεί απλώς χώρο ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Υπερβαίνει το ίδιο το δίπολο.

Στο «Land», ο αφηγητής μπορεί να είναι «το αγόρι», αλλά μπορεί να είναι και οποιοσδήποτε – ή ο ακροατής. Η ταυτότητα ρευστοποιείται. Το σώμα γίνεται φορέας εμπειρίας, όχι ρόλου.

Πριν από την Πάτι Σμιθ υπήρχαν δυναμικές γυναικείες φωνές στο ροκ – η Τζάνις Τζόπλιν είναι το προφανές παράδειγμα. Εκείνο που φέρνει η Σμιθ, όμως, είναι μια ποιητική, σχεδόν διανοητική ένταση που δεν ζητά αποδοχή.

YouTube thumbnail

Δεν «ερμηνεύει» τραγούδια· τα επικαλείται.

Η φωνή της δεν είναι απλώς όργανο, αλλά μέσο μετάβασης.

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses δεν λειτουργεί ως μνημείο, αλλά ως πρόκληση.

Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά εξομαλύνεται από αλγόριθμους και playlists, ο δίσκος αυτός θυμίζει ότι η τέχνη μπορεί –και ίσως οφείλει– να είναι άβολη, ατελής, απαιτητική.

Ότι μπορεί να μιλά για θρησκεία, φύλο, επιθυμία και εξουσία χωρίς να ζητά άδεια.

Το Horses παραμένει μια διαδρομή έντασης και σιωπής, ελέγχου και εγκατάλειψης.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που, μισό αιώνα μετά, δεν ακούγεται σαν παρελθόν, αλλά σαν ανοιχτή πληγή.

Ή σαν πόρτα που δεν έχει κλείσει ποτέ.

* Με πληροφορίες από: Τhe Conversation, The New York Times, iowapublicradio.org, Kεντρική Φωτογραφία: Εξώφυλλο Horses 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Stream magazin
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23.12.25

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
ΕΕΤΤ 29.12.25

Από πρωταγωνιστής της καθημερινότητας στον… αργό θάνατο - Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο