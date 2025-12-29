Το Σάββατο το μνημόσυνο του 19χρονου Ραφαήλ – Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του

Σαράντα ημέρες πέρασαν που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος οπλίτης Ραφαήλ-Γιώργος Γαλυφιανάκης, στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.

Ο πατέρας του άτυχου 19χρονου συγκλονίζει καθώς αποχαιρετά το γιο του με μια μαντινάδα:

«ΣAPANTA MEPEΣ ΠEPAΣAN

ΠOY EΦYΓEΣ MAKPYA MAΣ,

MA H ΘYMHΣH ΣOY PAΦAHΛ

ΘA MEINEI ΣTHN KAPΔIA MAΣ.

Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα, μας φέρνει πιο κοντά σου…» γράφει στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πατέρας του Ραφαήλ – Γιώργου Γαλυφιανάκη.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Ρόδο

Το δυστύχημα που βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος Ραφαήλ – Γεώργιος και τραυματίστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας – πυροτεχνουργός, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, στο πεδίο βολής κοντά στο χωριό Αφάντου, όπου είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική δραστηριότητα βολής χειροβομβίδων για στελέχη και οπλίτες Τάγματος Εθνοφυλακής.

Στο πεδίο βολής είχαν μεταφερθεί χειροβομβίδες αμυντικού τύπου από τη μονάδα, όπως προβλέπεται, μιας και κάθε μονάδα που εκτελεί βολή έχει την ευθύνη μεταφοράς των πυρομαχικών της. Αφού τα κιβώτια με τις χειροβομβίδες έφτασαν στην περιοχή, ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από τους πυροτεχνουργούς.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ήταν ο 39χρονος επιλοχίας, έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας -τα πέντε τελευταία στη Ρόδο- και ο 19χρονος ΕΠΟΠ, επίσης πυροτεχνουργός, που είχε μόλις τοποθετηθεί σε Μονάδα Υλικού Πολέμου στο νησί.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ είχε ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση στο «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια το Σχολείο Πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας, πριν μετατεθεί στη Ρόδο.

Το γεγονός ότι ο 39χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του χέρι παραπέμπει πιθανότατα στο ενδεχόμενο να κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης με τον 19χρονο να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν στο κέντρο της θραυσματικής δέσμης, με αποτέλεσμα να δεχθεί τον κύριο όγκο των θραυσμάτων και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.