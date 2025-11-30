Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Χειροβομβίδα παραγωγής του 1967 φαίνεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τη θανατηφόρα έκρηξη σκοτώνοντας τον 19χρονο Ραφαήλ στο πεδίο βολής στην Αφάντου της Ρόδου.

Την πληροφορία για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η άσκηση, επιβεβαίωσε στην ΚΡΗΤΗ TV ο εμπειρογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γιάννης Τσιάμπας.

Συγκεκριμένα αποκάλυψε ότι « ότι αυτές οι χειροβομβίδες συσκευάζονται ανά τριάντα σε ξύλινα κιβώτια. Το κιβώτιο το ξύλινο είχε ένδειξη απέξω, ότι αυτές οι χειροβομβίδες κατασκευάστηκαν τον Νοέμβριο του 1967».

Σωστή φύλαξη και συντήρηση

Όπως είπε ο κ. Τσιάμπας «σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ, στους οποίους ανέτρεξα και εγώ μόλις είδα την ημερομηνία αυτή, θεωρητικά οι χειροβομβίδες δεν έχουν ημερομηνία λήξης, όμως πρέπει κατά το διάστημα αυτών των 58 ετών, να έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης και συντήρησης, δηλαδή συγκεκριμένης θερμοκρασία, συγκεκριμένη υγρασία, συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος με λίγα λόγια».

Όσον αφορά τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονται προς έλεγχο δύο περόνες και ένας μοχλός απασφάλισης, ευρήματα τα οποία ιχνηλατήθηκαν περίπου 8-10 μέτρα μακριά από το σημείο του αιματηρού συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα αντιστοιχούν στη «χειροβομβίδα του θανάτου».

Οι έρευνες

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η εύρεση γενετικού υλικού που θα δείξει τον χρήστη της μοιραίας χειροβομβίδας, καθώς δείγματα DNA θα εξεταστούν και στα κουτιά των χειροβομβίδων προκειμένου να χαρτογραφηθεί η προσβασιμότητα των ατόμων, πέραν των αποθηκάριων και όσων εξουσιοδοτούνται να διαχειριστούν τα κουτιά, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρονται από τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν πυροτεχνουργοί ο στρατού, οι δύο οπές του μοχλού δεν εμφανίζουν ξεκάθαρα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν εάν ανήκει στη χειροβομβίδα που κόστισε τη ζωή στον 19χρονο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών και σύμφωνα με πληροφορίες που δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιωθούν, επί του παρόντος, οι εν λόγω χειροβομβίδες ήταν παραγωγής 100Σ/1967.

Είχαν αποθηκευτεί το 1967 και ήρθαν στην Ελλάδα επί Χούντας το 1971, δεδομένα τα οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα προκαλέσουν περαιτέρω ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με την καταλληλότητα και συνάμα την ασφάλεια του εξοπλισμού.

Είναι γνωστό πάντως ότι σημαντικό ποσοστό των αποθεμάτων του στρατού σε πυρομαχικά και χειροβομβίδες είναι απαρχαιωμένα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επί του ΓΕΣ, εξετάζεται η ονομασία του 541 ΤΟ- Αφάντου, ως «Ραφαήλ Γεώργιος Γαλυφιανάκης», προς τιμήν του 19χρονου αδικοχαμένου.

Στο μεταξύ, σε επίπεδο ερευνών, εξετάζεται και το διαχειριστικό πλαίσιο των αποθηκών, όσον αφορά τη ρητή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας εσωτερικά του στρατοπέδου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί και δειγματοληπτικά δείγματα από κάποιες χειροβομβίδες προς έλεγχο.

Το υπόλοιπο των χειροβομβίδων της ίδιας παρτίδας έχει απενεργοποιηθεί, καθώς λόγω της παλαιότητας και της φθοράς τους θεωρούνται μη αξιόπιστες για επιχειρησιακή χρήση. Τα δειγματοληπτικά δείγματα που ελέγχθηκαν κατέδειξαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στις ασκήσεις ή σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πλήρεις έλεγχοι και να αποφασιστεί η περαιτέρω διαχείρισή τους.