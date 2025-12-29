DO’S: Χαλάρωσε, γιατί τα πλάνα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου, φαίνεται πως εξελίσσονται ομαλά. Το καλύτερο; Πάνε στον αυτόματο! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτές θα φανερώσουν τα άτομα που είναι πρόθυμα να σε βοηθήσουν και να βάλουν πλάτη στα νέα εγχειρήματα που θέλεις να κάνεις. Επικεντρώσου, όμως, και στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη μεταμορφωθείς σε control freak, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει το άγχος σου. Ωστόσο δεν πρέπει να εθελοτυφλείς σχετικά με την πηγή του άγχους, αν, ας πούμε, αγχώνεσαι για τα έξοδα που έχεις, τότε μην ξοδεύεις αλόγιστα. Λογικό κι απλό μου ακούγεται, δεν καταλαβαίνω τι σε μπερδεύει εσένα! Μην χαωθείς εξαιτίας των απρόοπτων.