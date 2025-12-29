magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 29.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Χαλάρωσε, γιατί τα πλάνα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου, φαίνεται πως εξελίσσονται ομαλά. Το καλύτερο; Πάνε στον αυτόματο! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί αυτές θα φανερώσουν τα άτομα που είναι πρόθυμα να σε βοηθήσουν και να βάλουν πλάτη στα νέα εγχειρήματα που θέλεις να κάνεις. Επικεντρώσου, όμως, και στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη μεταμορφωθείς σε control freak, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει το άγχος σου. Ωστόσο δεν πρέπει να εθελοτυφλείς σχετικά με την πηγή του άγχους, αν, ας πούμε, αγχώνεσαι για τα έξοδα που έχεις, τότε μην ξοδεύεις αλόγιστα. Λογικό κι απλό μου ακούγεται, δεν καταλαβαίνω τι σε μπερδεύει εσένα! Μην χαωθείς εξαιτίας των απρόοπτων.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κράτησε αποστάσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα. Βρες την ουσία σε όσα σε απασχολούν. Προσπάθησε, όμως, να καταλάβεις και τι είναι αυτό που πραγματικά θες και σε κάνει χαρούμενο, γιατί νομίζω πως δεν ξέρεις ούτε εσύ τι και πως! Γίνε άμεσος τόσο σε αποφάσεις, όσο και σε κινήσεις.

DON’TS: Μην αφήνεις τα ζητήματα που σε απασχολούν να πάρουν το πάνω χέρι, γιατί δεν θα μπορέσεις να διεκπεραιώσεις ούτε τα μισά από αυτά. Μην προσπαθήσεις να έχεις όλο τον έλεγχο συγκεντρωμένο στα δικά σου χέρια, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό. Άσε που ίσως αποτελέσει λόγο για να ακούσεις μπηχτές κι αρνητικά σχόλια. Μην εκνευριστείς!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα υπάρχουν τα φόντα να περάσεις μία πολύ θετική κι ευχάριστη μέρα. Επομένως σου προτείνω να κανονίσεις συζητήσεις και συναντήσεις με τους φίλους σου, καθώς αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, για να επαναφέρεις τις ισορροπίες στις μεταξύ σας σχέσεις. Μάλιστα μέσω αυτών μπορείς να ανοιχτείς και να εκφράσεις όσα σε απασχολούν.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση που νιώθεις να μεγαλώνει μέσα σου όσο η μέρα προχωράει, να σε κάνει επίμονο κι έντονο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μην εκνευρίζεσαι τόσο εύκολα! Επειδή υπάρχει ένας έντονος συναισθηματικός φόρτος κρυμμένος μέσα σου, μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, έστω μέχρι να ηρεμήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια θολά σημεία τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Να σε ενημερώσω πως αυτό θα το πετύχεις μόνο μέσω ξεκάθαρων συζητήσεων, έτσι; Άσε που αυτό θα ενισχύσει και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ίσως και να την αποκαταστήσει, μην σου πω, καθώς δεν έχεις κάνει και λίγα ξεσπάσματα γενικώς.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ασυνεννοησία που επικρατεί σήμερα στην ατμόσφαιρα. Εσύ φρόντισε να κάνεις τη δουλειά σου και that’s enough! Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Μην αφήσεις τις περίεργες συμπεριφορές που βλέπεις μέσα στην παρέα σου να σε κάνουν ακραία καχύποπτο.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε μέρος άφοβα σε συζητήσεις σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να ανοιχτείς και να εκφραστείς άνετα. Είσαι αισιόδοξος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, κάτι που σε γλιτώνει από αχρείαστες παρεξηγήσεις. Πάλι καλά! Στα ερωτικά, δώσε χώρο στο φλερτ και δείξε ελεύθερα το ενδιαφέρον σου προς την κατεύθυνση που έχεις επιλέξει.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην αντιμετωπίσεις τίποτα χωρίς ίχνος σοβαρότητας, γιατί κάτι που μπορεί να σου φαίνεται πανεύκολο, ίσως και να εξελιχθεί σε κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Στα επαγγελματικά, μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες απ’ όσες μπορείς να αντέξεις εξαιτίας κάποιων αντιπαραθέσεων με ορισμένους συναδέλφους.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι πολλά αυτά που έχεις να διαχειριστείς μεν, πρέπει να το κάνεις με ηρεμία δε. Εξέτασε και τα συναισθήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Η διάθεση που έχεις, αλλά και η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σπίτι σου είναι σούπερ! Κάνε ό, τι μπορείς, λοιπόν, για να τα διαφυλάξεις. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για την συγκέντρωσή σου, σωστά;

DON’TS: Μην παρασυρθείς από την έντονη ατμόσφαιρα που ίσως επικρατήσει από το μεσημέρι και μετά. Μην απογοητευτείς από τα θέματα που μπορεί να προκύψουν μέσα σε συζητήσεις που θα κάνεις. Στο λέω αυτό, γιατί πρόκειται για ζητήματα που έχεις παλέψει πολύ να κρύψεις. Μην αρχίσεις τις μπηχτές, προσπαθώντας πάλι να αλλάξεις το θέμα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή σήμερα επικρατεί καλύτερο κλίμα, σου προτείνω να ανοίξεις συζητήσεις, προκειμένου να λύσεις τις παρεξηγήσεις που προκλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί όχι, έτσι; Στα επαγγελματικά, μπορείς να ρίξεις στο τραπέζι τις ιδέες σου ή να συζητήσεις τις προτάσεις που σου έχουν γίνει. Βελτιώνεται η επικοινωνία και στον έρωτα.

DON’TS: Μη φοβάσαι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός μεν, ούτε και να εκφράσεις με πάθος όλα αυτά που θέλεις δε. Μη γίνεσαι έντονος στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι έχεις την ανάγκη να έχεις τον έλεγχο. Το ότι αυτό προκύπτει από την κτητικότητά σου το αναγνωρίζεις τουλάχιστον; Μην εκφράσεις έτσι το ενδιαφέρον σου, γιατί θα παρεξηγηθεί.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Βάλε τις δουλειές σου σε σειρά. Ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο όσον αφορά τα οικονομικά. Ωστόσο περιόρισε τα έξοδα που κάνεις, ειδικά αυτά που δεν σου είναι καθόλου χρήσιμα, έτσι; Εξέφρασε με άνεση τα συναισθήματά σου μεν. Μπορείς να τα κρύψεις πίσω από το χιούμορ δε, αν φοβάσαι μην εκτεθείς. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά και πάλι.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς το κλίμα εκεί μπορεί να μεταβληθεί απότομα κι από θετικό να γίνει άκρως αρνητικό, έτσι; Παράλληλα, μην είσαι εσύ η αιτία για να προκληθούν εντάσεις. Βασικά μην αφήνεις την κτητικότητά σου να ξεφεύγει, καθώς αυτή είναι το βασικό πρόβλημα κι όχι τόσο εσύ.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε μία ανάσα, καθώς πρόκειται για μία πιο χαλαρή μέρα. Άφησε την αισιοδοξία σου να σε βοηθήσει να διαχειριστείς πιο άνετα κάποια πράγματα. Ωστόσο πρέπει κι εσύ να είσαι λίγο πιο ανοιχτός σε εναλλακτικές που σου προτίθενται. Στα ερωτικά, προσπάθησε να γίνεις κι εσύ λίγο πιο άμεσος στο φλερτ που πλανάται στην ατμόσφαιρα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που υπάρχει. Μη διστάσεις να δώσεις ξεκάθαρες οδηγίες ή να ζητήσεις να γίνουν οι άλλοι πιο ξεκάθαροι, αν δεν είναι. Μη γίνεσαι απόλυτος, γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει τον λόγο για τον οποίο θα έρθεις σε αντιπαράθεση με κάποιους ανώτερους. Μη ζητάς να γίνεται αυτό που λες εσύ.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αν συνδυάσεις την καλή διάθεση που έχεις με κάποιες αποστάσεις που παίρνεις, τότε σίγουρα μπορείς να επεξεργαστείς καλύτερα τα δεδομένα που έχεις μαζέψει. Εξέτασε τα διαφορετικά ενδεχόμενα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να εντοπίσεις και κάποιες εναλλακτικές. Εξέτασε τις επαγγελματικές σου ιδέες λίγο πιο παρασκηνιακά.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις μέσα στο πρόγραμμά σου κι ορισμένες δραστηριότητες που μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να αποφορτιστείς λιγάκι. Μην κρατάς το δημιουργικό σου κομμάτι κρυφό. Γιατί να το κάνεις αυτό; Ωστόσο μη διστάσεις να γίνει λίγο πιο επιφυλακτικός ως προς το ποιους εκφράζεις τις ιδέες σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα υπάρχει εύνοια στο να συνεννοηθείς με ορισμένα άτομα, άρα εκμεταλλεύσου το αυτό, για να ξεμπλέξεις κάποιες καταστάσεις που χωρίς λόγο έμπλεξες. Αν αυτό το χάος σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου, τότε δες το σαν ευκαιρία να τρέξεις τις δουλειές που έχεις εκεί. Καλύτερη επικοινωνία υπάρχει και μέσα στην παρέα σου. Καλό αυτό!

DON’TS: Μη διστάσεις να απαιτήσεις περισσότερο χρόνο μόνος με τον εαυτό σου, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να οργανώσεις λίγο και τον προσωπικό σου χώρο. Καλά, εκεί κι αν επικρατεί μπάχαλο, σωστά; Παράλληλα, μην αντιδράς περίεργα λόγω του ότι κάποιοι σου λένε πράγματα που δεν σου αρέσουν. Όταν το κάνεις εσύ αυτό, είναι καλά;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Διαχειρίσου τα οικονομικά σου θέματα άμεσα και αποτελεσματικά. Πάντως αν είσαι σε φάση διαπραγματεύσεων, μπορείς να διεκδικήσεις το κάτι καλύτερο. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει το να είσαι άκρως προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνεις αυτό, σωστά; Πάντως μεγάλη προσοχή απαιτούν γενικότερα οι επικοινωνίες σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς επιφυλακτικά στα παρασκηνιακές καταστάσεις που εκτυλίσσονται γύρω σου. Παράλληλα, μη διστάσεις να κινηθείς κι εσύ λίγο πιο υπόγεια να το πω; Ύπουλα να το πω; Ψιλό κατάλαβες! Ωστόσο μην αρχίσεις τις μπηχτές, γιατί εύκολα μπορεί να ξεφύγει όλο αυτό και να δημιουργηθούν καυγάδες άνευ προηγουμένου.

