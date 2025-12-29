Η Camilla Araújo αποχωρεί από το OnlyFans μετά από πέντε χρόνια και κέρδη 20 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Camilla Araújo δεν θα εμφανίζεται πλέον στο OnlyFans – μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στην πλατφόρμα.

Το μοντέλο από την Βραζιλία και μέλος του Bop House, μια ομάδα με περφόρμερ του OnlyFans, ανακοίνωσε την αποχώρησή της με ένα βίντεο στο Instagram που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (22 Δεκεμβρίου), λίγο πριν τις διακοπές, για να θέσει τους στόχους της για το νέο έτος.

Αντίο

«Όλοι ξέρετε ότι όταν κάθομαι εδώ, σημαίνει ότι έχω κάτι να πω», είπε αρχικά η Camilla Araújo. «Φεύγω από το OnlyFans. Ναι, φεύγω. Αυτό είναι», αποκάλυψε.

Η Araújo, η οποία συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια από τη συμμετοχή της στο OnlyFans, πρόσθεσε ότι δεν θα «σταματήσει να δημιουργεί περιεχόμενο» και θυμήθηκε ότι άλλες γυναίκες που έφυγαν από την πλατφόρμα το έκαναν με «αμήχανο τρόπο».

«Είτε μίλησαν άσχημα για τις κοπέλες που το έκαναν είτε απλά στράφηκαν εναντίον του με τόση σφοδρότητα», συνέχισε. «Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν το μετανιώνω, και μερικές από τις καλύτερες φίλες μου το κάνουν ακόμα. Εξακολουθώ να υποστηρίζω τα κορίτσια μου».

«Μπόρεσα να βοηθήσω εκατοντάδες ανθρώπους μέσω αυτής της πλατφόρμας»

Ο Camilla Araújo ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Bop House, μαζί με τις Sophie Rain, Aishah Sofey και άλλες.

«Σε αυτή την πλατφόρμα έβγαλα το πρώτο μου εκατομμύριο[…] Με τα έσοδα από το OnlyFans αγόρασα το πρώτο μου σπίτι», μοιράστηκε η influencer, ενώ πρόσθεσε ότι κατάφερε να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της και άλλους ανθρώπους.

«Μπόρεσα να βοηθήσω εκατοντάδες ανθρώπους μέσω αυτής της πλατφόρμας. Είμαι απίστευτα ευγνώμων», δήλωσε.

Η Araújo έχει τώρα ως στόχο να εκπληρώσει τον «σκοπό» της και άφησε να εννοηθεί το επόμενο πρότζεκτ της, το οποίο θα ανακοινώσει με νέους συνδέσμους στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πρωτοχρονιά, λέγοντας στο κοινό της να «μείνει συντονισμένο».

Τον Νοέμβριο, η Araújo έγραψε σε ανάρτηση της στο Χ ότι «είχε βαρεθεί» το OnlyFans, αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τα κέρδη της ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων το περασμένο έτος.

*Με πληροφορίες από: Complex