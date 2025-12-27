Ταϊβάν: Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σε περιοχή στα βορειοανατολικά της νήσου
Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς
Σεισμός 7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Γιλάν στη βορειοανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.
Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίετα αισθητός στη βόρεια Ταϊβάν και ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ανακοίνωσε η διοίκηση, με την κυβέρνηση της πόλης της Ταϊπέι να δηλώνει πως δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ζημιές αμέσως μετά.
Περισσότερα από 3.000 σπίτια στην πόλη Γιλάν έμειναν για λίγο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε η Taiwan Power Company.
Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, καθώς και ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.
Επιρρεπής σε σεισμούς η Ταϊβάν
Η ένταση του σεισμού μετρήθηκε στο «τέσσερα» στην κλίμακα έντασης επτά επιπέδων της Ταϊβάν. σε περιοχές όπως η πόλη Ταϊπέι, η κομητεία Χουαλιέν και η κομητεία Γιλάν.
Η νήσος βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.
Το 2016, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.
