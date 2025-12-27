Γιούλικα Σκαφιδά: Το ξέσπασμα για το φιλί δύο γυναικών που «κόπηκε» στον «Άγιο Έρωτα»
Η Γιούλικα Σκαφιδά δήλωσε: «Η αγάπη δεν είναι “ανάρμοστο περιεχόμενο”».
Η Γιουλίκα Σκαφιδά, η οποία υποδύεται τη Δέσποινα, τη δασκάλα του σχολείου θηλέων, «καταδίκασε» την απόφαση να μην προβληθεί η σκηνή φιλιού ανάμεσα σε δυο γυναίκες, στη δραματική δειρά του ΑLPHA «Άγιος Έρωτας».
Συγκεκριμένα, η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη συγκεκριμένη σκηνή μεταξύ της «Άννας» και της «Ελένης» και σχολίασε ενοχλημένη.
Η ανάρτηση της Γιουλίκας Σκαφιδά
«Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας.
Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά, υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί.
Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ίδιο έχω ζήσει και στο Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση. Δεν αφορά πρόσωπα.
Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό.
Η αγάπη δεν είναι “ανάρμοστο περιεχόμενο”.
Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή. Αντιγόνη, Ηρώ ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι πολύ που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν», έγραψε στην ανάρτησή της η Γιούλικα Σκαφιδά.
Η σκηνή όπως προβλήθηκε στο X (twitter)
το πρώτο πράγμα που θα ακούσει η ψυχολόγος by the way #AgiosErotas #elenianna pic.twitter.com/lIQTsGCz98
— usr (@user1838471937) December 26, 2025
Την στιγμή που στο #stoparapente20 πανηγύριζαν για την δήθεν “προοδευτικότητα”, σατυρίζοντας τα πρόστιμα του ΕΣΡ, ο Alpha πετσόκοψε ένα φιλί μεταξύ γυναικών.
Ναι, η προβληθείσα σκηνή ήταν αρκετά μεγαλύτερη.
Πρώτη φορά (ξανα)συμβαίνει.#AgiosErotas #elenianna https://t.co/iHgVvexrMF pic.twitter.com/9UC6FTi5Pl
— Ευρυβιάδης (@EvriviadesSap) December 25, 2025
