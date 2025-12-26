Γαλλία: Δύο Γάλλοι πολίτες ήταν μεταξύ των θυμάτων της συντριβής του Falcon 50 στην Τουρκία

Δύο Γάλλοι ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος στο αεροσκάφος που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και οι σύμβουλοί του, ανακοίνωσε απόψε (26/12) μια διπλωματική πηγή στην Γαλλία.

«Δύο πολίτες μας, μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της 23ης Δεκεμβρίου στην Τουρκία», είπε η ίδια πηγή , χωρίς να διευκρινίσει τα στοιχεία των θυμάτων.

«Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέσω της πρεσβείας μας στην Τουρκία και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είναι σε επαφή με τις οικογένειες και τις βοηθά στη διαδικασία», πρόσθεσε.

Η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά μεταξύ των θυμάτων

Εκτός από τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, στο Falcon 50, που συνετρίβη περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή του, επέβαιναν τέσσερις σύμβουλοί του και τρία μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, 42 ετών.

Το «μαύρο κουτί» βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, είπε ότι θα αναλυθεί «σε ουδέτερη χώρα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Στη Γαλλία, το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BEA) συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ. Τρεις ερευνητές του θα πάνε στην Τουρκία, συνοδευόμενοι από τεχνικούς συμβούλους, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση δυστυχήματος στο εξωτερικό όπου εμπλέκεται αεροσκάφος γαλλικής κατασκευής ή σχεδιασμού.