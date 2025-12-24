Τις τελευταίες επικοινωνίες του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας με οκτώ νεκρούς, έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική κυβέρνηση. Ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς βρίσκεται ο επιτελάρχης των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας με προορισμό το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη.

The Libyan army’s chief of staff, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, died in a plane crash after leaving Turkey’s capital Ankara, the prime minister of Libya’s internationally recognized government said https://t.co/zSJHSB51cA pic.twitter.com/LhDVLlZrKx — Reuters (@Reuters) December 24, 2025

Στις 20:25 του δόθηκε άδεια να ανέλθει στα 34.000 πόδια. Έξι λεπτά αργότερα, ενώ βρισκόταν περίπου στα 32.000 πόδια, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα ανάγκης «PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN», αναφέροντας γενική ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας διανυσμάτωση ραντάρ για επιστροφή στην Άγκυρα.

Στις 20:32 οι ελεγκτές του παρείχαν πορεία και επίπεδο καθόδου.

Στις 20:33 ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατά στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στην επικοινωνία, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου, ενώ το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης.

Στις 20:35 το Falcon εξέπεμψε εκ νέου «PAN-PAN» και έλαβε νέες οδηγίες για διανυσμάτωση και κάθοδο.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 20:36, η επικοινωνία άρχισε να διακόπτεται, η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη και καταγράφηκαν μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πλήρως από τα ραντάρ και δεν υπήρξε καμία απάντηση στις κλήσεις των ελεγκτών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω διαφορετικών συχνοτήτων για περίπου πέντε λεπτά.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening. The contact with Al-Haddad’s plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Εν τω μεταξύ, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα. Σε ανακοίνωσή του, μέσω Χ, ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, σημείωσε:

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα».

Examination of the cockpit voice recorder and flight data recorder to determine the cause of the Libyan plane’s crash will be carried out by a neutral country – Turkish Minister of Transport and Infrastructure Abdulkadir Uraloglu pic.twitter.com/jvLBW7geM6 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 24, 2025

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά.

Ο αρχηγός των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, θεωρούνταν ενωτική φυσιογνωμία στη διχασμένη πολιτικά Λιβύη.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων είχε πάει στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη. Συναντήθηκε με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Μία μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Εθνικό πένθος

Οι αρχές στη Λιβύη κήρυξαν εθνικό πένθος στη χώρα, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε συλλυπητήρια για τους θανάτους των επιβαινόντων στο αεροπλάνο. Σε συνεδρίαση κομματικών ηγετικών στελεχών του Κόμματος Ευημερίας και Ανάπτυξης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε:

«Προσεύχομαι για το έλεος του Αλλάχ στην αντιπροσωπεία της Λιβύης με επικεφαλής τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί αλ-Χαντάντ, και το πλήρωμα του αεροσκάφους που μαρτύρησαν στο αεροπορικό δυστύχημα ενώ βρίσκονταν εν πλω από την Άγκυρα προς την Τρίπολη χθες. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να τους χαρίσει το έλεός Του, να φέρει ειρήνη στις ψυχές τους και να τους δεχτεί στον Παράδεισο».

President Recep Tayyip Erdoğan spoke at AK Party’s extended provincial heads meeting: «I pray for Allah’s mercy upon the Libyan delegation led by Chief of the General Staff General Mohamed Ali Al Haddad and the aircraft crew who were martyred in the plane crash while en route… pic.twitter.com/1ZKQg3kwfF — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 24, 2025

Επίσης, εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του στον αδελφό λιβυκό λαό, στις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις και την κυβέρνηση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου εκ μέρους της χώρας μου και του έθνους μου. Έχει ξεκινήσει η απαραίτητη έρευνα για αυτό το τραγικό περιστατικό που μας έχει λυπήσει βαθιά. Ενημερώσεις για την πρόοδό του θα παρέχονται από τα αρμόδια υπουργεία μας».

Κεντρική φωτογραφία: Αρχείου.