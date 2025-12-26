Οι αθλητικές μεταδόσεις (26/12): Πού θα δείτε Βίρτους-Ολυμπιακός και τον… Ελ Κααμπί
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/12).
Την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων (26/12) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας παραμένει γεμάτο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Στις 21:30 δείτε το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός, για την 18η αγωνιστική της Euroleague και μισή ώρα μετά (22:00), έχει δύο ματσάρες: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ, για το αγγλικό πρωτάθλημα και Μαρόκο-Μάλι για το Κόπα Άφρικα, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ετοιμάζεται για ακόμη μία μάχη.
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέστερφιλντ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two
19:00 Novasports Start Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Κομόρες Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ Premier League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
