Ολυμπιακός: Ψάχνει μεγάλο διπλό στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους

Δύσκολο τεστ σε μία απαιτητική έδρα δίνει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από την Βίρτους Μπολόνια το βράδυ της Παρασκευής (26/12, 21:30) και θέλει να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία του, μετά από αυτή επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84.

Οι Πειραιώτες είναι στο 9-7, έχοντας αγώνα λιγότερο, ενώ η Βίρτους βρίσκεται στο 8-9 και προέρχεται από επώδυνη ήττα, με 90-89, από τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, μετά το νικητήριο καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Η «Virtus Arena» είναι μία από τις έδρες που ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει… πριν το ματς στο Telekom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου για τον ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό.

Με Μόρις ο Ολυμπιακός

Μετά το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (21/12), έρχεται η ώρα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ και στη Euroleague. Αυτό θα συμβεί επί ιταλικού εδάφους κι ενώ οι Τάισον Ουόρντ και ΜακΚίσικ ήταν εκτός τόσο κόντρα στη Βαλένθια όσο και στο ματς με τη Βιλερμπάν.

«Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο», ανέφερε στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας και συμπλήρωσε:

«Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε».