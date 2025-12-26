Ακέλε: «Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι μια δυνατή ομάδα με παίκτες που παίζουν χρόνια μαζί»
Ο Νίκολα Ακέλε μίλησε για την αναμέτρηση της Βίρτους απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι παίζουν πολλά χρόνια μαζί.
H Βίρτους Μπολόνια θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό και ο Νίκολα Ακέλε μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους.
Ο Ιταλός φόργουορντ τόνισε ότι το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ενώ επισήμανε ότι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους γιατί παίζουν χρόνια μαζί.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκολα Ακέλε:
«Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι μια δυνατή ομάδα με παίκτες που παίζουν μαζί εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζονται καλά μεταξύ τους.
Όπως πάντα, αλλά ειδικά εναντίον τους, η αμυντική μας προσέγγιση και η ψυχική μας αντοχή θα είναι καθοριστικής σημασίας: εναντίον μιας έμπειρης ομάδας, θα χρειαστεί η ίδια συγκέντρωση για 40 λεπτά».
