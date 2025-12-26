Συναγερμός στην Κυψέλη – Ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αμοργού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κυψέλη.

Λίγο μετά τις 16:00 ένας άνδρας τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση για να αναφέρει ύποπτο αντικείμενο στην οδό Αμοργού 3, επί του πεζοδρομίου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από Ανάφης, προκειμένου να μπορέσουν οι ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να ερευνήσουν το ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός είδε ένα αντικείμενο, τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο προεξείχε κάτι που έμοιαζε με καλώδιο. Ο άνδρας κάλεσε στην Ελληνική Αστυνομία, λέγοντας ότι του φάνηκε ύποπτο το αντικείμενο.

Έτσι, ειδοποιήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να βρεθεί στο σημείο.