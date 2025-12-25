«Ο Ναν μοιάζει να προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Λιθουανία και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της κατάταξης στη Euroleague, όμως για ακόμα μία φορά αυτό που μαγνήτισε τα βλέμματα ήταν το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν, αυτή τη φορά στον Μόουζες Ράιτ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε τη μπάλα από κλέψιμο του Ράιτ, με τον τελευταίο να φεύγει στον αιφνιδιασμό για να καρφώσει και τον Ναν να τον ακολουθεί για να τον σταματήσει, αλλά με ένα επικίνδυνο φάουλ, αφού «γκρέμισε» τον συμπατριώτη του, ο οποίος έπεσε άτσαλα στο παρκέ.

Τι συμβαίνει με τον Κέντρικ Ναν

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κέντρικ Ναν κάνει κάτι αντίστοιχο και πλέον σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Πριν λίγο καιρό χτύπησε εν ψυχρώ τον Τέιλορ της Βαλένθια και χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.

Ενώ το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των «εκρήξεών» του δεν είναι άλλο από το αντιαθλητικό φάουλ στο ΟΑΚΑ στους περσινούς τελικούς, πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, σε μια κίνηση που τον έστειλε και στα αποδυτήρια με ντισκαλιφιέ και έφερε τεράστια ένταση στο παιχνίδι.

Κάπως έτσι, ο Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε τις… εκρήξεις του Κέντρικ Ναν στα τελευταία ματς με «αιχμηρό τρόπο». «Ο Κέντρικ Ναν είναι τρομερά ταλαντούχος παίκτης, αλλά δι@ολε… μοιάζει να προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό».