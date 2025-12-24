Xmas stress: Πέντε τρόποι για να τα βάλεις με το άγχος των Χριστουγέννων

Χριστούγεννα, μια περίοδος που πρέπει να κάνετε ένα σωρό πράγματα. Να βρείτε το καλύτερο δώρο για όλη την οικογένεια, να στολίσετε, να οργανώσετε, να φιλοξενήσετε φίλους, να μαγειρέψετε, να τηρήσετε τις παραδόσεις- όλα αυτά μπορούν να κάνουν την εορταστική περίοδο κουραστική και γεμάτη άγχος.

Οι εκδηλώσεις αυτές σίγουρα φέρνουν χαρά, αλλά όταν υπερπρογραμματίζουμε τις γιορτές, μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερο άγχος παρά ευτυχία. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι γιορτές συνοδεύονται από πολλές προσδοκίες. Πρέπει να πάμε σε εκδηλώσεις και τραπέζια, τα παιδιά έχουν ανάγκες για δώρα και παιχνίδι.

Μπορούμε εύκολα να κάνουμε υπερβολικά πολλά, να υπερεκτιθέμεθα, να ξοδεύουμε παραπάνω χρήματα και τελικά να αρχίσουμε να απεχθανόμαστε κάθε μέρα μέχρι να τελειώσουν οι γιορτές.

Αν προσπαθείτε να πετύχετε την «τέλεια» εικόνα των γιορτών, μην εκπλαγείτε αν βρεθείτε σε ατελείωτο κύκλο υπερπρογραμματισμού και εξουθένωσης. Αντί γι’ αυτό, σκεφτείτε αυτές τις 5 πρακτικές για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευγνωμοσύνη:

1. Επιλέξτε ποιες παραδόσεις αξίζουν να συνεχιστούν

Οι γιορτές είναι γεμάτες παραδόσεις, από δώρα κάτω από το δέντρο για όλους μέχρι κλασικές χριστουγεννιάτικες συνταγές. Παρόλο που οι παραδόσεις βοηθούν να συνδεόμαστε με αγαπημένα πρόσωπα, συχνά δημιουργούν και μεγάλη πίεση.

Σκεφτείτε ποιες παραδόσεις θέλετε πραγματικά να κρατήσετε και ποιες μπορείτε να αφήσετε. Μερικές φορές, περιορισμοί χρόνου, ενέργειας ή χρημάτων επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

2. Αυτά τα Χριστούγεννα αφήστε την ανάγκη για τελειότητα

Πολλοί έχουν υψηλές προσδοκίες για τις γιορτές και προσπαθούν να τα κάνουν όλα τέλεια, κάτι που συνήθως δεν πετυχαίνει. Αν εστιάσετε σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία, όπως η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα ή η χαλάρωση, αντί στην τελειότητα, θα απολαύσετε περισσότερο τις γιορτές. Όσο πιο πολύ προσπαθούμε να ξαναδημιουργήσουμε υπερβολικά τέλειες στιγμές, τόσο περισσότερο χάνουν το νόημά τους.

3. Ζητήστε από τους άλλους να συμμετέχουν

Ρωτήστε την οικογένειά σας τι θεωρεί πραγματικά σημαντικό. Μπορεί οι άλλοι να μην νοιάζονται για τις λεπτομέρειες όσο νομίζετε. Και κυρίως, δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Ακόμα κι αν τα πράγματα δεν γίνουν «με τον δικό σας τρόπο», η συμμετοχή όλων μειώνει το άγχος και ενισχύει τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

4. Προγραμματίστε χρόνο… χωρίς πρόγραμμα

Όλοι χρειάζονται λίγο χρόνο χωρίς υποχρεώσεις. Η υπερπλήρωση του προγράμματος συχνά προέρχεται από FOMO (fear of missing out), δηλαδή φόβο ότι θα χάσουμε κάτι.

5. Κάντε στον εαυτό σας δώρο λίγη ευγνωμοσύνη, Χριστούγεννα είναι

Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, η εξάσκηση της ευγνωμοσύνης μπορεί να αλλάξει την προοπτική σας. Η ευγνωμοσύνη, με τον χρόνο, αλλάζει τη συνήθεια της σκέψης, κάνοντας μας:

πιο αισιόδοξους

πιο ήρεμους

πιο ικανούς να διαχειριστούμε τις δυσκολίες

* Πηγή: Vita