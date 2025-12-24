Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Αίθουσα Τελετών.

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση της οικογένειας της Σύλβας Ακρίτα:

IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς.