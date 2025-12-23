newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα – Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Πολιτική 23 Δεκεμβρίου 2025 | 23:43

Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα – Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός.

«Καλή αντάμωση μανούλα» έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook η κόρης της, Έλενα Ακρίτα

Η μητέρα της Έλενας Ακρίτα ήταν από τις πρώτες γυναίκες που η χούντα καταδίκασε στο στρατοδικείο για την αντιστασιακή τους δράση και ηγετική μορφή της πολιτικής σκηνής για δεκαετίας ενώ μεταξύ άλλων διετέλεσε και υφυπουργός Παιδείας επί Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ζωή της

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Από τα παιδικά της χρόνια βίωσε τις ανάγκες και τις αγωνίες αυτού του τομέα γι’ αυτό και μεγαλώνοντας η κοινωνική πρόνοια έγινε το αντικείμενο των σπουδών της. Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ.

Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και αποκτήσανε μια κόρη, τη δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Με την κόρη της, Έλενα

H μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώνεται στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συλλαμβάνει και το στρατοδικείο την καταδικάζει, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη.

Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974, η Εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων στέλνει μόνο τρεις βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ανάμεσα τους και η Σύλβα Ακρίτα, που είναι η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του κόμματος αυτού.

Το 1981 εκλέγεται ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες. Ως μέλος του Κοινοβουλίου εκλέγεται Κοσμήτορας του Προεδρείου. Ορίζεται πρόεδρος των Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην κυβέρνηση Παπανδρέου

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου της αναθέτει καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την ίδια, προηγούμενες απόπειρες υπουργοποίησής της ματαιώνονταν από παρεμβάσεις της Μαργαρίτας Παπανδρέου, λόγω διαφωνίας τους σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.

Στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη

Στον ενάμιση χρόνο θητείας της αφοσιώνεται σκληρά και υπεύθυνα στον τομέα της. Επιτυγχάνει τους στόχους της που είναι:

  • Περνάει από το Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες.
  • Ξεκινάει και ολοκληρώνει την μελέτη ενός επαναστατικού νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας.
  • Στέλνει στην ΕΟΚ για έγκριση και δανειοδότηση για σημαντική μελέτη για αξιοποίηση του ΠΙΚΠΑ. Ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό, ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Εκπόνησε νομοσχέδιο για την υιοθεσία.
  • Πραγματοποίησε μελέτες κι οργάνωσε πανευρωπαϊκά σεμινάρια για την αντιμετώπιση των ατόμων της τρίτης ηλικίας.
  • Προγραμμάτισε με διυπουργικές συσκέψεις μέτρα πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Ερεύνησε τις δυνατότητες πλατιάς εφαρμογής του οικογενειακού προγραμματισμού και της προστασίας κακοποιημένων ατόμων.
  • Ίδρυσε νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλά με τη Σύλβα Ακρίτα (Κ) και την Έλενα Ακρίτα (Δ) στη δεξίωση για την 47η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας, στο Προεδρικό Μέγαρο, Αθήνα Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Στις εκλογές του 1989 εκλέγεται και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης.

Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1996, αποφασίζει να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Με την γνωστή κυβερνητική «καραμέλα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο στράφηκε και πάλι κατά των αγροτών τονίζοντας προκλητικά ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - όπως είπε -«σε όσους προτείνουν να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν»

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες
in Confidential 23.12.25

Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Όλο και περισσότερο στριμώχνεται η κυβέρνηση με τα ανοιχτά μέτωπα να την κυνηγάνε και την πλειονότητα του λαού να στηρίζει τους αγρότες. Το σχέδιο Μητσοτάκη για να τελειώνει με τους «αντάρτες» εντός της ΝΔ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο