# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
Επικαιρότητα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 00:08

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Spotlight

Θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια Ακρίτα για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα, της μητέρας της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Έλενας, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης», τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

