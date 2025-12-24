Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια Ακρίτα για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα, της μητέρας της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Έλενας, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης», τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.
Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.
Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.
