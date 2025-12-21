newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε 42 χρόνια μετά – Δεν γνώριζε ότι την είχε απαγάγει η μητέρα της
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 10:53

ΗΠΑ: Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε 42 χρόνια μετά – Δεν γνώριζε ότι την είχε απαγάγει η μητέρα της

Η απίστευτη ιστορία της Μισέλ Νιούτον - Είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών - Η μητέρα της κατηγορείται για απαγωγή

Εύη Δαλίπη
ΕπιμέλειαΕύη Δαλίπη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συγκλονίζει η υπόθεση μιας γυναίκας στις ΗΠΑ η οποία είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών και βρέθηκε πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, χωρίς να γνωρίζει καν ότι είχε υπάρξει θύμα απαγωγής. Η γυναίκα επανενώθηκε με την οικογένειά της 42 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, ανακαλύπτοντας ότι για όλη της τη ζωή δεν γνώριζε πως ήταν καταγεγραμμένη ως αγνοούμενη.

«Ήταν πάντα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να περιγράψω τη στιγμή που μπήκα μέσα και αγκάλιασα ξανά την κόρη μου. Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα»

Η Μισέλ Νιούτον εξαφανίστηκε το 1983 από το Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν ήταν μόλις τριών ετών, ενώ η μητέρα της, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη κατηγορούμενη ότι την είχε απαγάγει.

«Δεν είσαι αυτή που νομίζεις, είσαι αγνοούμενο παιδί»

Η 46χρονη σήμερα Μισέλ περιέγραψε τη στιγμή που η ζωή της άλλαξε, όταν αστυνομικοί της αποκάλυψαν ότι «δεν είσαι αυτή που νομίζεις, είσαι αγνοούμενο παιδί». Όπως ανέφερε, μέχρι τότε δεν είχε καμία επίγνωση ότι αποτελούσε αντικείμενο πολύχρονης έρευνας.

Την περίοδο της εξαφάνισής της, η Μισέλ ζούσε στο Λούισβιλ με τους γονείς της, τη Ντέμπρα και τον Τζόζεφ Νιούτον, ενώ η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στη Τζόρτζια. Την άνοιξη του 1983, η μητέρα της έφυγε αιφνιδιαστικά, παίρνοντας μαζί της το παιδί. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, η τότε 26χρονη Ντέμπρα είχε πει στον σύζυγό της ότι θα πήγαινε να ξεκινήσει μια νέα δουλειά και να «προετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια».

YouTube thumbnail

Η τελευταία φορά που μίλησε ο Τζόζεφ με τη σύζυγό του ήταν κάποια στιγμή μεταξύ 1984 και 1985, πριν εκείνη εξαφανιστεί τελείως μαζί με το παιδί. Έτσι αφού δηλώθηκαν επίσημα ως αγνοούμενες, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα και η Ντέμπρα Νιούτον εντάχθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων δραστών γονικής απαγωγής του FBI.

Σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2000, καθώς οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα. Πέντε χρόνια αργότερα, η Μισέλ αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων αγνοούμενων παιδιών, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Εκείνη την περίοδο θα ήταν περίπου 25 ετών.

Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου το 2016, έπειτα από πίεση συγγενικού προσώπου, ενώ πέρυσι το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά έδωσε νέα ώθηση, δημοσιεύοντας ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες που έδειχναν πώς ενδέχεται να είναι σήμερα η Μισέλ και η μητέρα της.

Οι εικόνες αυτές οδήγησαν σε πληροφορία προς την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εντοπίσουν μητέρα και κόρη στην κομητεία Μάριον της Φλόριντα. Εκεί, η Ντέμπρα ζούσε με το όνομα «Σάρον» και είχε στο πλευρό της έναν νέο σύντροφο, σύμφωνα με το WFTV9.

Σε πλάνα που εξασφάλισε το WESH 2, ένα περιπολικό φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι της Debra. Ένας φίλος αστειεύτηκε λέγοντας: «Έρχονται για σένα, Σάρον!», όπως ακούγεται στο βίντεο.

Η Ντέμπρα το πήρε στην πλάκα και γέλασε, όμως ένας από τους αστυνομικούς δήλωσε ξεκάθαρα ότι πράγματι «είμαστε εδώ για εσάς, κυρία μου».

Αφού πέρασαν χειροπέδες στη Ντέμπρα, οι αστυνομικοί πήγαν στην πόρτα της Mισέλ και, με ιδιαίτερη προσοχή, κατέρριψαν την πραγματικότητα που γνώριζε μέχρι τότε.

«Δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Είσαι αγνοούμενη», της είπαν οι αστυνομικοί, όπως δήλωσε η ίδια στο WLKY.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν δείγμα DNA από την αδελφή της Ντέμπρα και διαπίστωσαν ταύτιση σε ποσοστό 99,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η «Σάρον» ήταν η γυναίκα που αναζητούνταν.  Η 66χρονη εκδόθηκε στο Κεντάκι, όπου αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες που επισύρουν πολυετή ποινή κάθειρξης, καθώς στην πολιτεία δεν υπάρχει παραγραφή για αδικήματα απαγωγής.

Η Μισέλ επανενώθηκε με τον πατέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν είχε δει από τότε που ήταν νήπιο. Ο Τζόζεφ Νιούτον, περιγράφοντας τη στιγμή που αγκάλιασε ξανά την κόρη του, δήλωσε: «Ήταν πάντα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να περιγράψω τη στιγμή που μπήκα μέσα και αγκάλιασα ξανά την κόρη μου. Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω όταν γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

