Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

«Πιστεύω ότι η υπόθεση της Τάρα αποτελεί μια τεράστια αδικία εκ μέρους του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Βαλένθια», δήλωσε η παιδική φίλη της Κάλικο, Μελίντα Εσκίμπελ, στην εφημερίδα The Sun τον Ιούνιο του 2023. «Ελπίζω ότι τώρα οι κατάλληλοι άνθρωποι ασχολούνται με την υπόθεση, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η έρευνα έχει περάσει από αμέτρητες ανατροπές από τότε που η 19χρονη φοιτήτρια του κολεγίου εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1988.

«Η Τάρα είχε ένα λαμπερό φως γύρω της»

Ενώ οι πρώην σερίφηδες είχαν διατυπώσει τη θεωρία ότι μια ομάδα ντόπιων αγοριών της επιτέθηκε, μια τρομακτική φωτογραφία που βρέθηκε χίλια μίλια μακριά οδήγησε την οικογένειά της στη φρικτή σκέψη ότι μπορεί να είχε απαχθεί μαζί με ένα μικρό αγόρι.

Καμία από τις δύο θεωρίες δεν έχει αποδειχθεί, με αποτέλεσμα οι αγαπημένοι της Κάλικο να συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις μαζί της.

«Η Τάρα είχε ένα λαμπερό φως γύρω της» είπε η Εσκίμπελ. «Ήταν διασκεδαστική, σοβαρή, έξυπνη, παιχνιδιάρα και ευγενική. Έτσι την θυμάμαι… Μου έδειξε ευγένεια και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έδειξε ευγένεια όταν δεν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει».

Αν και το Sony Walkman και η κασέτα της βρέθηκαν κατά μήκος του μονοπατιού, η έφηβη και το ποδήλατό της δε υπήρχαν πουθενά

Μια συνηθισμένη βόλτα με το ποδήλατο

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1988, η Κάλικο έφυγε από το σπίτι της στις 9:30 π.μ. για την καθημερινή της βόλτα με το ποδήλατο, γύρω στα 57 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Valencia County News-Bulletin.

Ωστόσο, είπε στη μητέρα της, Πάτι Ντόελ, να πάει να την πάρει αν δεν είχε γυρίσει στο σπίτι μέχρι το μεσημέρι, επειδή είχε κανονίσει να παίξει τένις με έναν φίλο της. Η τελευταία φορά που κάποιος είδε τη 19χρονη ζωντανή ήταν στις 11:45 π.μ.

Όταν η Κάλικο δεν επέστρεψε στο σπίτι, η Ντόελ έψαξε για την κόρη της κατά μήκος της γνωστής διαδρομής και κάλεσε την αστυνομία. Αν και το Sony Walkman και η κασέτα της βρέθηκαν κατά μήκος του μονοπατιού, η έφηβη και το ποδήλατό της δε υπήρχαν πουθενά.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι την ακολουθούσε ένα φορτηγάκι

Πολλοί άνθρωποι είδαν την Κάλικο να κάνει τη μεγάλη, καθημερινή βόλτα της με το ποδήλατο την ημέρα που εξαφανίστηκε, και μερικοί ανέφεραν ότι την είδαν την ακολουθείται από ένα ανοιχτόχρωμο φορτηγάκι Ford.

Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είχαν αφεθεί «απειλητικές» σημειώσεις στο σπίτι της έφηβης. Ακόμη και η Ντόελ λέγεται ότι σταμάτησε να κάνει ποδήλατο με την κόρη της επειδή πίστευε ότι τις παρακολουθούσε ένας οδηγός και ενθάρρυνε την Κάλικο να έχει πάντα μαζί της σπρέι πιπεριού, σύμφωνα με την Sun.

«Εγώ και οι γονείς μου καταλάβαμε αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι κακό» δήλωσε ο Κρις Κάλικο, ο μεγαλύτερος αδελφός της, στο People το 2018. «Δεν είχαμε όμως ιδέα τι ακριβώς».

Μερικούς μήνες αργότερα βρέθηκε μια ανατριχιαστική φωτογραφία Polaroid μιας γυναίκας που έμοιαζε με την Τάρα.

Δέκα μήνες μετά την αναφορά της εξαφάνισης της Κάλικο, μια φωτογραφία Polaroid μιας γυναίκας που της έμοιαζε τρομακτικά βρέθηκε στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στη Φλόριντα.

Η άγνωστη γυναίκα ήταν δεμένη και φιμωμένη και βρισκόταν δίπλα σε ένα άγνωστο αγόρι που φαινόταν να βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Φαινόταν ότι οι δύο βρισκόταν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Μια άλλη οικογένεια από το Νέο Μεξικό πίστευε ότι το αγόρι στην εικόνα ήταν ο 9χρονος Μάικλ Χένλεϊ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε ένα ταξίδι κυνηγιού με τον πατέρα του τον Απρίλιο του 1988. Ωστόσο, τα λείψανά του βρέθηκαν δύο χρόνια αργότερα

Το αγόρι και η γυναίκα στη φωτογραφία

Η φωτογραφία έγινε εθνική είδηση τον Ιούλιο του 1989 και τράβηξε την προσοχή της οικογένειας της Κάλικο, η οποία πίστευε ότι ήταν η γυναίκα στη φωτογραφία. Ο πατριός της, Τζον Ντόελ, ανέφερε την κατάσταση στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Βαλένθια.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν, “είναι αυτή;”. Ναι, είναι αυτή», είπε η Μισέλ Ντόελ, ετεροθαλής αδελφή της Κάλικο, στο People τον Ιούλιο του 2023. «Έχει νόημα; Όχι. Αυτή η ιστορία δεν έχει νόημα».

Αναλύθηκε τουλάχιστον τρεις φορές, μεταξύ άλλων και από το FBI, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καταληκτικά. Το γραφείο του σερίφη, ωστόσο, δεν ερεύνησε ενεργά την εικόνα και επικεντρώθηκε σε τοπικούς υπόπτους.

Μια άλλη οικογένεια από το Νέο Μεξικό πίστευε ότι το αγόρι στην εικόνα ήταν ο 9χρονος Μάικλ Χένλεϊ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε ένα ταξίδι κυνηγιού με τον πατέρα του τον Απρίλιο του 1988. Ωστόσο, τα λείψανά του βρέθηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Το αγόρι και η γυναίκα στη φωτογραφία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα.

Η αστυνομία πίστευε ότι την είχε απαγάγει κάποιος γνωστός της

Ο πρώην σερίφης της κομητείας Βαλένθια, Ρενέ Ριβέρα, ο οποίος ηγήθηκε της υπόθεσης από το 1996 έως το 2011, δήλωσε στο περιοδικό People ότι πίστευε ότι η Κάλικο δολοφονήθηκε από τουλάχιστον δύο έφηβους της περιοχής και δύο συνεργούς τους. Ισχυρίστηκε ότι οι οικογένειες των αγοριών βοήθησαν στην συγκάλυψη των εγκλημάτων τους και ότι η έφηβη είναι θαμμένη κάπου στην κομητεία Βαλένθια.

Η Εσκίμπελ συμφώνησε με αυτή τη θεωρία, δηλώνοντας στη Sun ότι πιστεύει ότι μια ομάδα τοπικών αγοριών παρακολουθούσε την Κάλικο μετά την απόρριψή της σε έναν από αυτούς.

Το 1998, ένας δικαστής κήρυξε επίσημα την Κάλικο νεκρή και έκρινε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία. Χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2021, η Valencia County News-Bulletin ανέφερε ότι οι ερευνητές εκτέλεσαν ένα σφραγισμένο ένταλμα έρευνας που σχετιζόταν με την υπόθεσή της σε ένα σπίτι της τοπικής κοινωνίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crime Junkie (@crimejunkiepodcast)

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ταυτοποιήσει τους «δράστες» το 2023

Τον Ιούνιο του 2023, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Βαλένθια ανακοίνωσε ότι είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στην υπόθεση της Κάλικο και ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να τα διαβιβάσει στον εισαγγελέα για την πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Valencia County News-Bulletin.

Ο επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι νέα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020. Είπε ότι πιστεύουν ότι έχουν «εντοπίσει τους δράστες που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Τάρα Κάλικο».

«Επιδιώκουμε να απαγγείλουμε κατηγορίες και να συλλάβουμε τους δράστες», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει προφανείς προκλήσεις λόγω της χρονικής της απόστασης και των περιστάσεων… Το πτώμα δεν έχει ακόμη βρεθεί. Δεν ανακτήθηκε DNA κατά την αρχική έρευνα».

Ωστόσο, ο επικεφαλής δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η υπόθεση της Κάλικο είναι «ανεξιχνίαστη», με βάση τον αριθμό των ατόμων που συνέχισαν να τη συζητούν κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

«Το Μπελέν ήταν μια πολύ μικρότερη πόλη το 1988 και σχεδόν όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους», εξήγησε. «Πιστεύω ότι το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για την εξαφάνισή της είναι ντόπιοι».

Ο επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι νέα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020. Είπε ότι πιστεύουν ότι έχουν «εντοπίσει τους δράστες που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Τάρα Κάλικο»

Η μητέρα της πέθανε πιστεύοντας ότι ήταν το κορίτσι στη φωτογραφία του 1989

Μέχρι το θάνατό της το 2006, η Ντόελ πίστευε ότι η κόρη της ήταν η γυναίκα στη φωτογραφία Polaroid. Όταν μετακόμισε στη Φλόριντα με τον σύζυγό της, κράτησε ένα υπνοδωμάτιο έτοιμο για την Κάλικο και της έφερνε δώρα στα γενέθλιά της και τα Χριστούγεννα.

«Η μαμά δεν ήθελε πραγματικά να πιστέψει ότι ήταν νεκρή, τελεία και παύλα» είπε ο Κρις στο People. «Aκόμη και mia φωτογραφική απόδειξη μιας νεαρής γυναίκας ζωντανής — παρόλο που βρίσκεται σε ακραία κατάσταση — είναι κάτι στο οποίο μπορείς να προσκολληθείς».

Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Μισέλ ξεκίνησε ένα podcast για την υπόθεση της Κάλικο με την Εσκίμπελ. Οι δύο πιστεύουν τώρα ότι ξέρουν τι συνέβη στην χαμένη αγαπημένη τους.

«Νιώθω ότι εγώ και η ομάδα μου έχουμε λύσει την υπόθεση, αλλά δεν είμαι οι αρχές και δεν μπορώ να κάνω πολλά για να γίνουν συλλήψεις», είπε η Εσκίμπελ στη Sun. Πρόσθεσε ότι είχε πληροφορίες για μια πιθανή απαγωγή που μια ομάδα αγοριών είχε σχεδιάσει τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί η Κάλικο.

«Αυτό θα σήμαινε ότι ήταν προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο» κατέληξε.

*Με στοιχεία από people.com