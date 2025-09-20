magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Fizz 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:15

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

«Πιστεύω ότι η υπόθεση της Τάρα αποτελεί μια τεράστια αδικία εκ μέρους του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Βαλένθια», δήλωσε η παιδική φίλη της Κάλικο, Μελίντα Εσκίμπελ, στην εφημερίδα The Sun τον Ιούνιο του 2023. «Ελπίζω ότι τώρα οι κατάλληλοι άνθρωποι ασχολούνται με την υπόθεση, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η έρευνα έχει περάσει από αμέτρητες ανατροπές από τότε που η 19χρονη φοιτήτρια του κολεγίου εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1988.

«Η Τάρα είχε ένα λαμπερό φως γύρω της»

Ενώ οι πρώην σερίφηδες είχαν διατυπώσει τη θεωρία ότι μια ομάδα ντόπιων αγοριών της επιτέθηκε, μια τρομακτική φωτογραφία που βρέθηκε χίλια μίλια μακριά οδήγησε την οικογένειά της στη φρικτή σκέψη ότι μπορεί να είχε απαχθεί μαζί με ένα μικρό αγόρι.

Καμία από τις δύο θεωρίες δεν έχει αποδειχθεί, με αποτέλεσμα οι αγαπημένοι της Κάλικο να συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις μαζί της.

«Η Τάρα είχε ένα λαμπερό φως γύρω της» είπε η Εσκίμπελ. «Ήταν διασκεδαστική, σοβαρή, έξυπνη, παιχνιδιάρα και ευγενική. Έτσι την θυμάμαι… Μου έδειξε ευγένεια και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έδειξε ευγένεια όταν δεν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει».

Αν και το Sony Walkman και η κασέτα της βρέθηκαν κατά μήκος του μονοπατιού, η έφηβη και το ποδήλατό της δε υπήρχαν πουθενά

YouTube thumbnail

Μια συνηθισμένη βόλτα με το ποδήλατο

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1988, η Κάλικο έφυγε από το σπίτι της στις 9:30 π.μ. για την καθημερινή της βόλτα με το ποδήλατο, γύρω στα 57 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Valencia County News-Bulletin.

Ωστόσο, είπε στη μητέρα της, Πάτι Ντόελ, να πάει να την πάρει αν δεν είχε γυρίσει στο σπίτι μέχρι το μεσημέρι, επειδή είχε κανονίσει να παίξει τένις με έναν φίλο της. Η τελευταία φορά που κάποιος είδε τη 19χρονη ζωντανή ήταν στις 11:45 π.μ.

Όταν η Κάλικο δεν επέστρεψε στο σπίτι, η Ντόελ έψαξε για την κόρη της κατά μήκος της γνωστής διαδρομής και κάλεσε την αστυνομία. Αν και το Sony Walkman και η κασέτα της βρέθηκαν κατά μήκος του μονοπατιού, η έφηβη και το ποδήλατό της δε υπήρχαν πουθενά.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι την ακολουθούσε ένα φορτηγάκι

Πολλοί άνθρωποι είδαν την Κάλικο να κάνει τη μεγάλη, καθημερινή βόλτα της με το ποδήλατο την ημέρα που εξαφανίστηκε, και μερικοί ανέφεραν ότι την είδαν την ακολουθείται από ένα ανοιχτόχρωμο φορτηγάκι Ford.

Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είχαν αφεθεί «απειλητικές» σημειώσεις στο σπίτι της έφηβης. Ακόμη και η Ντόελ λέγεται ότι σταμάτησε να κάνει ποδήλατο με την κόρη της επειδή πίστευε ότι τις παρακολουθούσε ένας οδηγός και ενθάρρυνε την Κάλικο να έχει πάντα μαζί της σπρέι πιπεριού, σύμφωνα με την Sun.

«Εγώ και οι γονείς μου καταλάβαμε αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι κακό» δήλωσε ο Κρις Κάλικο, ο μεγαλύτερος αδελφός της, στο People το 2018. «Δεν είχαμε όμως ιδέα τι ακριβώς».

Μερικούς μήνες αργότερα βρέθηκε μια ανατριχιαστική φωτογραφία Polaroid μιας γυναίκας που έμοιαζε με την Τάρα.

Δέκα μήνες μετά την αναφορά της εξαφάνισης της Κάλικο, μια φωτογραφία Polaroid μιας γυναίκας που της έμοιαζε τρομακτικά βρέθηκε στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στη Φλόριντα.

Η άγνωστη γυναίκα ήταν δεμένη και φιμωμένη και βρισκόταν δίπλα σε ένα άγνωστο αγόρι που φαινόταν να βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Φαινόταν ότι οι δύο βρισκόταν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Μια άλλη οικογένεια από το Νέο Μεξικό πίστευε ότι το αγόρι στην εικόνα ήταν ο 9χρονος Μάικλ Χένλεϊ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε ένα ταξίδι κυνηγιού με τον πατέρα του τον Απρίλιο του 1988. Ωστόσο, τα λείψανά του βρέθηκαν δύο χρόνια αργότερα

Η Polaroid που βρέθηκε σε ένα πάρκινγκ στη Φλόριντα το 1989 / Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Βαλένθια

Το αγόρι και η γυναίκα στη φωτογραφία

Η φωτογραφία έγινε εθνική είδηση τον Ιούλιο του 1989 και τράβηξε την προσοχή της οικογένειας της Κάλικο, η οποία πίστευε ότι ήταν η γυναίκα στη φωτογραφία. Ο πατριός της, Τζον Ντόελ, ανέφερε την κατάσταση στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Βαλένθια.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν, “είναι αυτή;”. Ναι, είναι αυτή», είπε η Μισέλ Ντόελ, ετεροθαλής αδελφή της Κάλικο, στο People τον Ιούλιο του 2023. «Έχει νόημα; Όχι. Αυτή η ιστορία δεν έχει νόημα».

Αναλύθηκε τουλάχιστον τρεις φορές, μεταξύ άλλων και από το FBI, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καταληκτικά. Το γραφείο του σερίφη, ωστόσο, δεν ερεύνησε ενεργά την εικόνα και επικεντρώθηκε σε τοπικούς υπόπτους.

Μια άλλη οικογένεια από το Νέο Μεξικό πίστευε ότι το αγόρι στην εικόνα ήταν ο 9χρονος Μάικλ Χένλεϊ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε ένα ταξίδι κυνηγιού με τον πατέρα του τον Απρίλιο του 1988. Ωστόσο, τα λείψανά του βρέθηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Το αγόρι και η γυναίκα στη φωτογραφία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα.

Η Τάρα Κάλικο, στο κέντρο, με δύο φίλες της. News-Bulletin

Η αστυνομία πίστευε ότι την είχε απαγάγει κάποιος γνωστός της

Ο πρώην σερίφης της κομητείας Βαλένθια, Ρενέ Ριβέρα, ο οποίος ηγήθηκε της υπόθεσης από το 1996 έως το 2011, δήλωσε στο περιοδικό People ότι πίστευε ότι η Κάλικο δολοφονήθηκε από τουλάχιστον δύο έφηβους της περιοχής και δύο συνεργούς τους. Ισχυρίστηκε ότι οι οικογένειες των αγοριών βοήθησαν στην συγκάλυψη των εγκλημάτων τους και ότι η έφηβη είναι θαμμένη κάπου στην κομητεία Βαλένθια.

Η Εσκίμπελ συμφώνησε με αυτή τη θεωρία, δηλώνοντας στη Sun ότι πιστεύει ότι μια ομάδα τοπικών αγοριών παρακολουθούσε την Κάλικο μετά την απόρριψή της σε έναν από αυτούς.

Το 1998, ένας δικαστής κήρυξε επίσημα την Κάλικο νεκρή και έκρινε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία. Χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2021, η Valencia County News-Bulletin ανέφερε ότι οι ερευνητές εκτέλεσαν ένα σφραγισμένο ένταλμα έρευνας που σχετιζόταν με την υπόθεσή της σε ένα σπίτι της τοπικής κοινωνίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ταυτοποιήσει τους «δράστες» το 2023

Τον Ιούνιο του 2023, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Βαλένθια ανακοίνωσε ότι είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στην υπόθεση της Κάλικο και ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να τα διαβιβάσει στον εισαγγελέα για την πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Valencia County News-Bulletin.

Ο επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι νέα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020. Είπε ότι πιστεύουν ότι έχουν «εντοπίσει τους δράστες που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Τάρα Κάλικο».

«Επιδιώκουμε να απαγγείλουμε κατηγορίες και να συλλάβουμε τους δράστες», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει προφανείς προκλήσεις λόγω της χρονικής της απόστασης και των περιστάσεων… Το πτώμα δεν έχει ακόμη βρεθεί. Δεν ανακτήθηκε DNA κατά την αρχική έρευνα».

Ωστόσο, ο επικεφαλής δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η υπόθεση της Κάλικο είναι «ανεξιχνίαστη», με βάση τον αριθμό των ατόμων που συνέχισαν να τη συζητούν κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

«Το Μπελέν ήταν μια πολύ μικρότερη πόλη το 1988 και σχεδόν όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους», εξήγησε. «Πιστεύω ότι το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για την εξαφάνισή της είναι ντόπιοι».

Ο επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι νέα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020. Είπε ότι πιστεύουν ότι έχουν «εντοπίσει τους δράστες που σχετίζονται με την εξαφάνιση της Τάρα Κάλικο»

YouTube thumbnail

Η μητέρα της πέθανε πιστεύοντας ότι ήταν το κορίτσι στη φωτογραφία του 1989

Μέχρι το θάνατό της το 2006, η Ντόελ πίστευε ότι η κόρη της ήταν η γυναίκα στη φωτογραφία Polaroid. Όταν μετακόμισε στη Φλόριντα με τον σύζυγό της, κράτησε ένα υπνοδωμάτιο έτοιμο για την Κάλικο και της έφερνε δώρα στα γενέθλιά της και τα Χριστούγεννα.

«Η μαμά δεν ήθελε πραγματικά να πιστέψει ότι ήταν νεκρή, τελεία και παύλα» είπε ο Κρις στο People. «Aκόμη και mia φωτογραφική απόδειξη μιας νεαρής γυναίκας ζωντανής — παρόλο που βρίσκεται σε ακραία κατάσταση — είναι κάτι στο οποίο μπορείς να προσκολληθείς».

Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Μισέλ ξεκίνησε ένα podcast για την υπόθεση της Κάλικο με την Εσκίμπελ. Οι δύο πιστεύουν τώρα ότι ξέρουν τι συνέβη στην χαμένη αγαπημένη τους.

«Νιώθω ότι εγώ και η ομάδα μου έχουμε λύσει την υπόθεση, αλλά δεν είμαι οι αρχές και δεν μπορώ να κάνω πολλά για να γίνουν συλλήψεις», είπε η Εσκίμπελ στη Sun. Πρόσθεσε ότι είχε πληροφορίες για μια πιθανή απαγωγή που μια ομάδα αγοριών είχε σχεδιάσει τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί η Κάλικο.

«Αυτό θα σήμαινε ότι ήταν προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο» κατέληξε.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Στιγμές 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Σουρεαλισμός 20.09.25

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κηφισιά – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Κηφισιά – Άρης

LIVE: Κηφισιά – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Άρης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης, Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο