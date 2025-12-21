newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Έλον Μασκ:Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με 749 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 13:35

Έλον Μασκ:Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με 749 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ίδιος άνθρωπος έγινε ο πρώτος που ξεπέρασε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία

Η καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ εκτοξεύτηκε περαιτέρω, φτάνοντας τα 749 δισεκατομμύρια δολάρια αργά την Παρασκευή, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επανέφερε τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ακυρώθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Το πακέτο αποδοχών του Μασκ για το 2018, που κάποτε ανέρχονταν σε 56 δισεκατομμύρια δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Παρασκευή, δύο χρόνια αφότου ένα κατώτερο δικαστήριο απέρριψε τη συμφωνία αποζημίωσης ως «ακατανόητη».

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι μια απόφαση του 2024 που ακύρωσε το πακέτο αμοιβών ήταν ακατάλληλη και άδικη για τον Μασκ.

Μετά τον Έλον Μασκ ο Λάρι Πέιτζ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία, αμέσως μετά τις αναφορές ότι η αεροδιαστημική του startup SpaceX ήταν πιθανό να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Με την ενημέρωση του πακέτου της Tesla, η περιουσία του ξεπέρασε τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον αξιοσημείωτα τον πρώτο άνθρωπο που το πέτυχε αυτό.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ξεχωριστά ένα πρόγραμμα αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Musk, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών στην ιστορία, καθώς οι επενδυτές ενέκριναν το όραμά του να μετατρέψει τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε έναν κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον αυτήν του συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
