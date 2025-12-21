Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Στη σύλληψη μέλους κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο νησί της Κω, πέτυχε χθες (20 Δεκεμβρίου 2025) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Πρόκειται για έναν 27χρονο ημεδαπό, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και έναν 26χρονο αλλοδαπό, που βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για παρόμοια υπόθεση.

Υπό τις εντολές φυλακισμένου

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 27χρονος προμηθευόταν, κατείχε και διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, αποδίδοντας τα «κέρδη» από την εγκληματική δραστηριότητα στον 26χρονο έγκλειστο, υπό την πλήρη καθοδήγηση και τις εντολές του οποίου ενεργούσε.

Ειδικότερα, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 26χρονου, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: