Αυτό είναι το φορτίο με τους 4 τόνους κοκαΐνη που μετέφερε το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ»
Στο αλιευτικό πλοίο ρυμουλκήθηκε σε λιμάνι στο νησί της Μαρτινίκας στην Καραϊβική και εκεί έγινε η πρώτη καταμέτρηση του φορτίου με την κοκαΐνη
Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τους 4 τόνους κοκαΐνη την οποία ο «Έλληνας Εσκομπάρ» προσπάθησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με αλιευτικό πλοίο.
Οι εικόνες προέρχονται από τον προβλήτα του λιμανιού, όπου το πλοίο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο στο νησί της Μαρτινίκας στην Καραϊβική.
Σύμφωνα με τις τελευταίε πληροφορίες συνολικά εντοπίστηκαν 4 τόνοι και 100 κιλά κοκαΐνης.
Το πλοίο με την κοκαΐνη
Ο 61χρονος που κατηγορείται ως εγκέφαλος του κυκλώματος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του στον ανακριτή Πειραιά. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν και άλλοι τρεις συλληφθέντες, ενώ ο πέμπτος και γηραιότερος, ηλικίας 80 ετών αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες και οι πέντε συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες και την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Ο 61χρονος μάλιστα αρνήθηκε κάθε σχέση με το αλιευτικό «Ουρανία» που μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο Αύγουστο το είχε μεταβιβάσει σε άλλο άτομο το οποίο ήταν μέλος του πληρώματος πάνω στο πλοίο και έχει συλληφθεί.
