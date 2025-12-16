newspaper
Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ
Ελλάδα 16 Δεκεμβρίου 2025 | 06:45

Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ

Οι παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της DEA, o «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης, τα λεφτά σε σακούλες, ο Ισπανός στρατηγός Τεχέρο, οι επενδύσεις στον «Ποσειδώνα Νέων Πόρων» κι οι επαφές στην Κολομβία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
«Ο 61χρονος  Αλέξανδρος Αγγελόπουλος από τους Νέους Πόρους Πιερίας που συνελήφθη τις τελευταίες ώρες για τη μεταφορά περίπου πέντε τόνων κοκαΐνης από την νότιο Αμερική ήταν συνεχώς υπό παρακολούθηση από την αμερικανική υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και το ελληνικό FBI μετά την αποφυλάκισή του το 2024 .

Ο επονομαζόμενος τότε «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης ήταν φυλακισμένος για 20 ολόκληρα χρόνια για την απολύτως όμοια  διακίνηση πάλι της ίδιας ποσότητας ναρκωτικών  και με ίδιου τύπου σκάφους που είχε αποκαλυφθεί το 2004.

Υπήρχαν σαφείς πληροφορίες ότι λόγω έλλειψης μεγάλων χρηματικών ποσών από τα τεράστια έσοδά του πριν από 21χρόνια κι έλλειψης κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας θα προχωρούσε πάλι στο ίδιο «μεγάλο κόλπο» .

Ο καιρός που μετέφερε χρήματα σε μαύρες σακούλες και τα μοίραζε με τις χούφτες ή άναβε τσιγάρο επιδεικτικά με ένα 500ευρω είχαν περάσει ανεπιστρεπτί λόγω και των παλαιότερων δεσμεύσεων των περιουσιακών στοιχείων του.

Είχε δώσει τότε μεγάλα χρηματικά ποσά στην μικρή τοπική ομάδα του Ποσειδώνα Νέων Πόρων (πλέον δεν υφίσταται) που παρ΄ ολίγον,  με την χρηματοδότηση του ν΄ ανέλθει στην  Α Εθνική.

Εξάλλου είχε μείνει στην φυλακή (Κορυδαλλός Δομοκός κι άλλες ) 20 ολόκληρα χρόνια. Γνωρίζαμε ότι είχε σημαντικές προσβάσεις στην Λατινική Αμερική ενώ πολλοί από τους τότε συνεργούς του είχαν αποφυλακισθεί και θα έψαχνε τρόπο να επαναλάβει το ίδιο εγχείρημα.

Υπήρχε παρακολούθηση του τόσο στην Πιερία όπου διέμενε αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Κι οι εκτιμήσεις μας επαληθεύθηκαν. Ο άνθρωπος που είχε εφαρμόσει πρώτος πριν από δύο δεκαετίες την τακτική ξεπλύματος χρήματος με δεκάδες κερδισμένα δελτία Λόττο κλπ κι είχε αναφερθεί για αυτόν σε δικογραφία –χωρίς να τεκμηριωθεί- ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει δικηγόρο γιατί τον εξαπάτησε και του υφάρπαξε δύο εκατομμύρια ευρώ, θα επανέλθει στην φυλακή, ίσως μένοντας χρόνο ρεκόρ σε σωφρονιστικά καταστήματα».

Σε αυτή την αναφορά προχώρησε μιλώντας προς το in Έλληνας αξιωματικός που παρακολουθεί την νέα φάση δράσης του επονομαζόμενου «Ελληνα Εσκομπάρ» με τον εντοπισμό στην θαλάσσια περιοχή της Μαρτινίκας πλοίου μήκους 27 μέτρων και πέντε μέτρων που μετέφερε πέντε έως επτά τόνους κοκαΐνης το οποίο παρακολουθείτο από τις ελληνικές κι αμερικανικές αρχές και έπεσε στα χέρια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το πλοίο είχε ξεκινήσει πριν από δύο μήνες από τη Νέα Μηχανιώνα (το πλήρωμα του απαρτιζόταν από πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες κι ένας Βούλγαρος) κι αφού φόρτωσε την τεράστια ποσότητα της άσπρης σκόνης στη συνέχεια ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Το πλοίο έδεσε εν μέσω θαλασσοταραχής στην Μαρτινίκα ενώ διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των συλληφθέντων ήταν και μέλος του πληρώματος στο αλιευτικό σκάφος «Africa1» του προηγούμενου εγχειρήματος του 61χρονου.

Για  τον τρόπο δράσης κι εντοπισμού το 2004 του Αλ Αγγελόπουλου ήταν ενδεικτική η συνέντευξη που είχε δώσει τότε ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που είχε αναφέρει «εκείνη την περίοδο είχε συλληφθεί στην Χαλκίδα ως οργανωτής διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ένας Ισπανός στρατιωτικός που ήταν φίλος και συνάδελφος του περιβόητου συνταγματάρχη Τεχέρο που είχε ορμήσει το 1981 με τα όπλα στα χέρια στην ισπανική βουλή.

Ο φίλος του Τεχερο οδηγήθηκε λοιπόν στην φυλακή για τα ναρκωτικά κι είχε ανακύψει το ζήτημα τι θα απογίνουν η οικοσκευή του. Μας είπε λοιπόν ότι θα περάσει να τις πάρει ένας Έλληνας γνωστός του. Αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος του οποίου, αμέσως μόλις έφυγε από το γραφείο μου, υπήρξε διαρκής παρακολούθηση του. Όπως ελεγαν κι άλλοι αστυνομικοί  ο Αγγελόπουλος που είχε τεράστια εσοδα από διακίνηση ναρκωτικών κι είχε επαφές προ 20ετίας με πολλούς πολιτικούς κι εκπροσώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην βόρεια Ελλάδας πήγαινε στα μπουζούκια και για να δώσει ένα φιλοδώρημα στον παρκαδόρο, άνοιγε το πορτ παγκαζ όπου είχε σακούλες με λεφτά, άρπαζε χαρτονομίσματα στα τυφλά με τη  χούφτα του, και τα έδινε στον άφωνο άνθρωπο.

Κυκλοφορούσε στους Νέους Πόρους κάθε Σαββατοκύριακο και με διαφορετικό αυτοκίνητο Mercedes, Πόρσε, Φεράρι ενώ φαίνεται να είχε δώσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε μία σύντροφό του Σερβικής καταγωγής.

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είχε παλιά μπαρ στην Αμβέρσα όπου γνώρισε κυκλώματα με λαθραία τσιγάρα και ναρκωτικά. Τυπικά εμφανιζόταν να κάνει με διάφορα σκάφη αλιεία γαρίδας στα δυτικά παράλια της Αφρικής, όμως γρήγορα οι ξένες αρχές κατάλαβαν ότι οι ψαριές ήσαν κοκαΐνη! Μετά την σύλληψη (εντοπίστηκε και συνελήφθη τον Αύγουστο του 2004 στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης) καταδικάσθηκε σε ισόβια ενώ είχε κι άλλες εκκρεμότητες  και καταδίκες με το ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κυρίως με το γνωστό κόλπο της αγοράς κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.

Όμως το 2011 το Εφετείο του Πειραιά του αναγνώρισε ξαφνικά το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου με το σκεπτικό ότι «πριν από την μεταφορά κοκαΐνης ήταν απολύτως καθαρός κι ότι η μόνη εκκρεμότητα του ήταν κάτι εισφορές στο ΤΕΒΕ» Ετσι τα ισόβια έσπασαν και καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 22 ετών που ήταν για αυτόν το μεγάλο ζητούμενο. Τότε ωστόσο δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος, πολλοί μίλησαν για περίεργη και πρωτοφανή απόφαση στα δικαστικά χρονικά για 5,5 τόνους κοκαΐνης.

Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο εισαγγελέας του Εφετείου που είχε ζητήσει να μην αναγνωρισθεί κανένα ελαφρυντικό στον «βαρώνο της κοκαΐνης» ζήτησε την αναίρεση της δικαστικής απόφασης. Τελικώς μετά από αναβολές και χωρίς να γίνει γνωστό, η αναίρεση συζητήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 στον Αρειο Πάγο.  Η απόφαση εκδόθηκε στις 17  Ιουνίου 2015 λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Αγγελόπουλος είχε αποφυλακισθεί εκτίοντας 11 από τα 22 χρόνια κάθειρξης κι εκμεταλλευόμενος το νέο νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Αρειος Πάγος αποφάσισε ότι «δεν ήταν αιτιολογημένη η απόφαση να του αναγνωρισθεί ελαφρυντικό πρότερου έντιμου βίου και δεν αρκούσε μόνο η ανάλυση για …χρέη στο ΤΕΒΕ». Και ζήτησε να γίνει νέα δίκη. Ετσι λοιπόν από τότε ο Έλληνας Εσκομπάρ ήξερε ότι η ελευθερία του ήταν προσωρινή και πρόσκαιρη κι ότι αργά ή γρήγορα ο Αρειος Πάγος θα έστελνε το σήμα στην  Αστυνομία για να συλληφθεί ξανά και να οδηγηθεί στην φυλακή. Κάτι που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015.

