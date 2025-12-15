Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, εντοπίστηκαν σε πλοίο, ελληνικών συμφερόντων, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Έλληνας φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης.

O φερόμενος ως αρχηγός είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας. Βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά ανήκει στον ίδιο.

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου κρατούνται και αναμένεται να συλληφθούν, ενώ άλλα πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Το σκάφος ρυμουλκείται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, υπό τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών και να δρομολογηθεί η μεταφορά των συλληφθέντων μελών του πληρώματος στην Ελλάδα.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» – Το πλούσιο ποινικό του παρελθόν

Πλούσιο είναι το ποινικό παρελθόν του άνδρα που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη,

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του σκάφους στον οποίο στον παρελθόν είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ», είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα είχε συλληφθεί το 2004 ως οργανωτής μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με αλιευτικό σκάφος. Στη δίκη σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια. Ωστόσο το 2011 το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά «έσπασε» τα ισόβια επιβάλλοντάς του κάθειρξη 22 ετών αναγνωρίζοντας -ομόφωνα-το ελαφρυντικό του «προτέρου εντίμου βίου». Μία απόφαση που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από στελέχη των αρχών Ασφαλείας, δικαστικούς λειτουργούς και άλλους.

Στην απόφαση αυτή, για αναγνώριση ελαφρυντικών που «έσπασαν» τα ισόβια, άσκησε αναίρεση ο εισαγγελέας της έδρας. Η εκδίκασή της στον Άρειο Πάγο αναβλήθηκε δύο φορές λόγω εκλογών και άλλων κωλυμάτων και τελικώς πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ η απόφαση εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Σε αυτή την απόφαση ζητείτο η επανεκδίκαση της υπόθεσής του όσον αφορά το «ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου». Έτσι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που είχε αποφυλακισθεί, συνελήφθη εκ νέου τον Σεπτέμβριο του 2015 και φυλακίσθηκε ξανά.