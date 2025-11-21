Στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών Αρχών για εμπορία μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνη.

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία κατηγορείται ότι συμμετείχε ο 39χρονος έχει έδρα το Βέλγιο

Ειδικότερα, ο 39χρονος άνδρας κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Η σύλληψή του σχετίζεται με κατάσχεση κοντέινερ τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε 500 κιλά κοκαΐνης.

Το ένταλμα

Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορουμένου σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης.

Επίσης τα μέλη της δραστηριοποιούνται και στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Μετά τη σύλληψη, ο 39χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή απ’ όπου παραγγέλθηκε η κράτησή του, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ανακρίτρια από την Αμβέρσα, με ανοιχτή ανώνυμη επιστολή, είχε προειδοποιήσει τον προηγούμενο μήνα ότι το Βέλγιο έχει μετατραπεί σε ναρκοκράτος. Ως αιτία ανέφερε τη διευρυμένη εμπορία ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα με «δομές μαφίας».

Η ανώτατη δικαστικός περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, με την Αμβέρσα, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, να θεωρείται μία από τις βασικές πύλες ναρκωτικών για την Ευρώπη.