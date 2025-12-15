Στο λιμάνι της Μαρτινίκας έδεσε το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» – Πάνω από 4 τόνους κοκαΐνη έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα

Στο λιμάνι της Μαρτινίκας έδεσε τελικά σύμφωνα πληροφορίες το αλιευτικό πλοίο που μεταφέρει τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Πρόκειται για το πλοίο με την ονομασία «Urania A» όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το in.

Η Μαρτινίκα είναι ένα νησί μεταξύ της Καραϊβικής Θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού και αποτελεί γαλλικό έδαφος.

Το αλιευτικό «Urania A» με τους τόνους κοκαΐνη

4 τόνοι και μετράνε ακόμα

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τώρα έχουν καταμετρηθεί πάνω από 4 τόνους κοκαΐνης στο πλοίο και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Εικάζεται ότι το φορτίο ξεπερνά τους 5 τόνους.

Το αλιευτικό το ρυμουλκούσε από τον Ατλαντικό Ωκεανό εδώ και δύο μέρες το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που συνδράμει στην υπόθεση.

Όπως έχει γίνει γνωστό το πλοίο είναι ελληνικών συμφερόντων από την Νέα Μηχανιώνα. Φόρτωσε πιθανότατα εν πλω κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και το μετέφερε στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη οι ελληνικές Αρχές που ακριβώς θα ξεφόρτωνε, πιθανόν στη Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι συλλήψεις

Το σκάφος εντοπίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που είχε ενημερωθεί σχετικά μέσω DEA (η αμερικάνικη δίωξη ναρκωτικών) και FRONTEX, το ακινητοποίησε και έκανε επιχείρηση με ρεσάλτο κομάντος εν πλω.

Πάνω στο σκάφος επιβαίνουν 5 άτομα ως πλήρωμα που έχουν συλληφθεί όλοι, 4 Έλληνες και ένας Βούλγαρος με ουκρανικό διαβατήριο.

Παράλληλα στην Ελλάδα με αστυνομική επιχείρηση που έγινε, συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα σε Αθήνα, Θήβα και έξω από την Κατερίνη.

Συγκεκριμένα στη διαδρομή από Νέα Μηχανιώνα προς την Κατερίνη, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο του αποκαλούμενου Βαρώνου της κοκαΐνης και τον συνέλαβαν.

Στον εισαγγελέα ο Έλληνας «Εσκομπάρ»

Στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στους Νέους Πόρους ήταν και ο φερόμενος όπως όλα δείχνουν «εγκέφαλος» της υπόθεσης, που είναι ιδιαίτερα γνωστός στις Αρχές με το ψευδώνυμο «Αλέκος», «χοντρός» και «Έλληνας Εσκπομπάρ» αφού ήταν εκείνος που είχε κατηγορηθεί και για την μεγάλη υπόθεση του «Africa 1» το 2004 που μετέφερε 5,5 τόνους κοκαΐνης και παρά τις βαριές καταδίκες του έχει αποφυλακισθεί εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Αύριο στις 8:00 θα μεταφερθούν στην Εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες.

Βίος και Πολιτεία

Ιδιοκτήτης του πλοίου εμφανίζεται να είναι ο λεγόμενος Ελληνας «Εσκομπάρ».

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» όπως έμεινε γνωστός ο συλληφθείς «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών, είναι πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ακόμη και πριν την μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στην Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80΄ έως και το 2000 αρκετές φορές οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ ακόμα και εμπλοκή σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης και όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, ανέλαβε εκείνος τις μεταφορές κοκαΐνης προς την Ευρώπη για μεταφορά ναρκωτικών στην Αμβέρσα από Λατινική Αμερική και μέσω Σενεγάλης.

Στο στόχαστρο των Αρχών

Ακόμη και μία περίπτωση καραβιάς στο Λιτόχωρο το 2002 τράβηξε τα βλέμματα της DEA χωρίς και πάλι να μπορέσουν να βρεθούν τότε ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Παράλληλα, έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών, μέσω φιλανθρωπιών, αγοράς δύο ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία και ξεπλένοντας ακόμη και μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνιδιών συνεργαζόμενος με πρακτορεία σε όλη την χώρα τα οποία αγόραζε ακόμη και στην διπλάσια τιμή από το κέρδος.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν περίπου 10 χρόνια από τις φυλακές επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.