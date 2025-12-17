newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 17:56

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
ΡεπορτάζΔημήτρης Πέρρος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Spotlight

Με βιτρίνα νομιμοφανείς δραστηριότητες αλιευτικών πλοίων που διενεργούσαν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό δρούσε το διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με αρχηγό τον 61χρονο λεγόμενο και ως Έλληνα «Εσκομπάρ».

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν τουλάχιστον τρία τέτοια πλοία που ενεργούσαν για λογαριασμό του 61χρονυ ωστόσο αντί για ψάρια, «έπιαναν» τόνους κοκαΐνης στη μεσοπέλαγα.

Όνομα βαρύ στα διεθνή καρτέλ κοκαΐνης

Ο 61χρονος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στα διεθνή κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης με υψηλές διασυνδέσεις στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών της Δίωξης Ναρκωτικών, μόνο αυτός θα μπορούσε να οργανώσει μια τέτοια μεταφορά με περισσότερους από 4 τόνους κοκαΐνης.

Ο 61χρονος είχε μπει στο μικροσκόπιο της Δίωξης Ναρκωτικών εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2024 είχε διαπιστωθεί άλλη μια προσπάθεια μεταφορές μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, τότε από της ακτές της Αφρικής στη Μεσόγειο θάλασσα.

Ωστόσο εκείνη η επιχείρηση είχε αποτύχει λόγω βλάβης στο αλιευτικό σκάφος του 61χρονου και ενός ατυχήματος που είχε συμβεί με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η μεταφόρτωση της κοκαΐνης.

Ωστόσο το κύκλωμα, δεν πτοήθηκε και οργανώθηκε μέσα σε ένα χρόνο οργάνωση τη νέα μεγάλη μεταφορά το αλιευτικό «Urania A». Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι ότι είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Δίωξης Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI» που γνώριζε κάθε κίνηση που έκαναν, από την πολύμηνη προετοιμασία του πλοίου μέχρι και την ημέρα που έγινε η μεταφόρτωση των 4 τόνων κοκαΐνης στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού.

Οι χρηματοδότες

Αυτό που αναζητά ακόμα η αστυνομία είναι τον χρηματοδότη αυτής της επιχείρησης μεταφοράς των 4 τόνων κοκαΐνης. Ο 61χρονος κρατά το στόμα του κλειστό και δεν δίνει πληροφορίες. Εικάζεται ότι διάφορα κυκλώματα από όλη την Ευρώπη συνέδραμαν οικονομικά για τη χρηματοδότηση της συμμορίας του Έλληνα «Εσκομπάρ» προκειμένου να οργανώσει την επιχείρηση, την αγορά των ναρκωτικών και τη μεταφορά στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης κατά την παρουσίαση της υπόθεσης πρόκειται για μια μεγάλη, πολυεπίπεδη, πολύμηνη και μεθοδική έρευνα με την κωδική ονομασία «ΙΠΠΑΛΟΣ», που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

Όπως είπε η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Οι πληροφορίες

Ειδικότερα, η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τον FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης, που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14-12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν -10- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό» σημείωσε ο κ. Ντουίτσης και συνέχισε αναφέροντας τα εξής:

«Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας.

Η μεθοδολογία

Η μεθοδολογία τους ήταν “επαγγελματική” και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του “mothership”: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να “ξέπλενε” τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε Χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα από τα οποία 9 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός.

Παράλληλα, αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που δραστηριοποιούνταν και συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τον ρόλο του κάθε μέλους της οργάνωσης η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε τα εξής:

61χρονος, ως αρχηγικό μέλος, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

38χρονο μέλος, αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

42χρονος και έτερος 61χρονος, λειτουργούσαν ομοίως ως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

79χρονος, 72χρονος, 80χρονος, 68χρονος, 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις ημεδαποί (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης -136- πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.

Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν -5- ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι,
  • -10- φυσίγγια,
  • -10- μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα,
  • -446- μεταλλικά σφαιρίδια,
  • -2- γεμιστήρες πιστολιών,
  • -3- οχήματα,
  • -11- κινητά τηλέφωνα και -5- κάρτες sim
  • δορυφορικό τηλέφωνο,
  • πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων,
  • -3- πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού,
  • -1055- ευρώ καθώς και
  • πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -100.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η δήλωση Χρυσοχοΐδη

Πριν την έναρξη της παρουσίασης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες, οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις τόσο παράνομες, απεχθείς και αντικοινωνικές πράξεις και συμπεριφορές. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελληνική Αστυνομία, για την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεθνούς Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών, μαζί με την αντίστοιχη Αμερικανική Υπηρεσία, τη DEA, μαζί με πολλές Υπηρεσίες από πολλές χώρες μέχρι και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, προετοίμασαν, μετά από πληροφορίες της DEA και, τελικώς, υλοποίησαν μια τεράστια επιχείρηση απέναντι στους εγκληματίες διακινητές ναρκωτικών. Αφού συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχημένη επιχείρηση θέλω να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση. Είναι η δουλειά που συνεχίζουμε -στο πλαίσιο της Υπηρεσίας που ιδρύσαμε πριν από ένα χρόνο, της Δ.Α.Ο.Ε- να “εξοντώσουμε” όλες εκείνες τις εγκληματικές ομάδες που πλήττουν την κοινωνία – τους λαθρέμπορους, αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα του κόσμου μέσα από τις απάτες του ΦΠΑ ,τους εκβιαστές, τους ναρκέμπορους κ.α.»

Ο Αμερικανίδα Πρέσβης

Γραπτή δήλωσε έκανε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέροντας τα εξής:

«Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αλεξανδρούπολη: Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στην Αλεξανδρούπολη 17.12.25

Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Σοκαριστική η εικόνα του, ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό - Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή

Σύνταξη
Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Ελλάδα 17.12.25

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
Στην Κρήτη 17.12.25

Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»

Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι ήταν αδύνατος ο ακριβής εντοπισμός του

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17.12.25

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο