Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες – ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος – για την υπόθεση με τους 4 τόνους κοκαΐνη σε αλιευτικό πλοίο που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό.

Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες είναι και ο 61χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος γνωστός και ως Έλληνας «Εσκομπάρ».

Τι ισχυρίστηκε ο 61χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 61χρονος που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του πλοίου με την κοκαΐνη αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι το αλιευτικό πλοίο «Ουρανία», στο οποίο εντοπίστηκαν οι 4 τόνοι κοκαΐνης, δεν του ανήκε πλέον.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβιβάσει το σκάφος στις 6 Αυγούστου 2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε σε αυτό και έχει ήδη συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 61χρονος ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης καθώς εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακονταετίας τουλάχιστον, αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών.

Είχε τον γενικό συντονισμό

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Επίσης διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, ο οποίος ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού και ουσιαστικά δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ο ρόλος του 73χρονου που δεν έχει συλληφθεί

Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

Κομβική για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν και η συμβολή ενός 38χρονου μέλους, το οποίο αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, λειτουργούσαν ομοίως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.