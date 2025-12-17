Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Ένας 73χρονος με καταγωγή από τα Ιωάννινα που φαίνεται πως διαμένει στην Ολλανδία είναι το μελος του κυκλώματος κοκαΐνης, που δεν έχει συλληφθεί και καταζητείται από τις αρχές.

Το όνομα του ωστόσο, περιλαμβάνεται στην πολυσέλιδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Δίωξη Ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να ήταν άμεσος συνεργάτης «Έλληνα Εσκομπάρ».

Παράλληλα, κατηγορείται ως «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική, λειτουργώντας ως «αντιπρόσωπος» του «Έλληνα Εσκομπάρ», βοηθώντας τον στην εύρεση των «παραληπτών».

Το ποινικό παρελθόν του

Ο 73χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει «πλούσιο» ποινικο παρελθόν που ξεκινα από το 1995.

Συγκεκριμένα, στις 19/05/1995 κατηγορήθηκε από τις Αρχές Δανίας σε υπόθεση με κατάσχεση 810 γραμμαρίων αμφεταμίνης.

Το 1999 κατηγορήθηκε από τις Αρχές Γερμανίας σε υπόθεση με κατάσχεση 15 κιλών ηρωίνης και στις 31/10/2001 κατηγορήθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών Υπηρεσία ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη μεταφορά 201 κιλών κοκαΐνης από το λιμάνι Καρταχένα της Κολομβίας στην Ελλάδα.